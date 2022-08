Let it happen, let it ha-a-a-ppen... Zo, nu kent u al één van de honderdzesenzestig nummers uit Humo’s Pukkelpop-playlist en hebt u nog maar tien uur nodig om de rest te ontdekken. Van ‘Insane in the Brain’ tot de TikTok-hit van morgen, van rock tot rap en van pop tot punk: de perfecte staalkaart van wat u in Kiewit te wachten staat dus.

