Bereid u voor met Humo: dit is de ultieme playlist voor Rock Werchter 2022

Kijk naar de affiche van Rock Werchter 2022 en je weet: there’s gonna be good times. Zit jij al met de fever, zit jij stressed out met een gefluoresceerd blokkenschema aan de keukentafel of is het voor jou nog een compleet mystery wie er zoal komt? In beide gevallen zit je goed met de playlist van Humo: een gids van zeven uur door alle namen, van Altin Gün tot Yong Yello en van ‘By The Way’ tot ‘Where Is My Mind?’ Nu enkel nog hopen op een warme Texas sun en niet te veel thunder.