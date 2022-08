Channel Tres deed het met 1 microfoon, 4 dansers en elfendertig elastische housebeats op tape. Het partyvolkje dat na middernacht loos wilde gaan, vond dat prima.

Niet alleen rappers zoals N.W.A. of Kendrick Lamar zetten Compton op de kaart, ook Sheldon Young a.k.a. houseproducer Channel Tres komt uit die Californische barrio.

In de Castello danste hij zich het pleuris op zijn culthitjes ‘Jet Black’, ‘Brilliant N*gga’ en ‘Top Down’, bronstige housetracks met veel liefde voor de zwarte roots van dat genre. Hij zong en rapte erbij met een neuzelende bariton die niet zelden komisch aandeed. ‘t Is sexy, karikaturale humor zoals je die ook vindt bij genregenoten Moodymann en Green Velvet of, nog verder terug, bij George Clinton.

Beyoncé zou het ongetwijfeld te gek vinden. Niet alleen de beats, ook de vier supergespierde dansers die Tres’ lekker zweterige gay vibe gretig aandikten. Zijn universum is er eentje van leven en laten leven, van vrijdenkers en genderfluïditeit. Free your mind and your ass will follow. Zoiets.

In een toneeltje met z’n dansers bij het begin van ‘Sexy Black Timberlake’ kloeg hij dat vrouwen maar 1 ding van hem willen: een kind. “Bitches act crazy”, zo zong hij er, “Tryna have my baby / Tryna get in my house”. Met een vet knipoogje breide hij er een flardje ‘Got Your Money’ van Ol’ Dirty Bastard & Kelis aan.

Fleurig feestje. Alleen vraag je je af hoeveel cooler dit soort show zou zijn indien Channel Tres er eens een heuse funkband bij zou betrekken. ‘t Is maar een ideetje.

