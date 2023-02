Beyoncé is de meest bekroonde artiest ooit: dit zijn de grote winnaars van de Grammy’s

Beyoncé is tijdens een historische avond in Los Angeles de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de Grammy’s geworden. De Amerikaanse zangeres bezit er nu 32. Andere grote prijzen op de 65e Grammy awards gaan naar onder anderen Adele en Harry Styles.

Met de Grammy’s bekroont de Recording Academy de beste muziek die tussen 1 oktober 2021 en 30 september 2022 uitgebracht werd. Een overzicht van de grote winnaars dit jaar.

1. Beyoncé

De 41-jarige zangeres wist dit jaar vier van haar negen nominaties te verzilveren. Ze won in de categorie voor beste R&B song, beste dance/elektronische opname, beste dance/elektronisch album en beste traditionele R&B performance. Met 32 Grammy’s is Beyoncé nu de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de awards.

Daarmee overtreft ze de in 1997 overleden dirigent en pianist Georg Solti, die er 31 won. ‘Ik probeer niet te emotioneel te zijn’, reageerde de zangeres na het winnen van de recordprijs voor dance/elektronisch album. ‘Ik probeer deze avond gewoon te ontvangen.’ Ze eerde in haar speech zowel haar ‘prachtige man’ als de ‘queer community voor hun liefde en voor het uitvinden van het genre’.

Beyoncé gives acceptance speech at the #Grammys for Renaissance: "I'd like to thank the queer community for your love and for inventing the genre." pic.twitter.com/t6t4Jk5r7x — philip lewis (@Phil_Lewis_) 6 februari 2023

2. Harry Styles

Ook Harry Styles viel deze editie in de prijzen. Hij pakte de grootste Grammy van de avond, namelijk ‘album van het jaar’. Die prijs won hij voor het album ‘Harry’s House’. ‘Ik ben zo, zo geïnspireerd door elke artiest in deze categorie met mij’, sprak hij tijdens zijn overwinningsspeech over Beyoncé en Adele.

‘Ik denk dat het op avonden als vanavond zo belangrijk is om te onthouden dat er niet zoiets bestaat als het beste in muziek. Dit overkomt mensen niet vaak.’ Hij won ook de prijs voor het beste popalbum.

Harry Styles, winnaar van de prijs voor album van het jaar voor ‘Harry's House’ en beste popzangalbum voor datzelfde album. Beeld Jae C. Hong/Invision/AP

3. Adele

Adele won dit jaar de prijs voor beste pop-soloperformance. Die prijs won ze voor het nummer ‘Easy on Me’ - en daarmee telt de zangeres nu zestien Grammy’s. ‘Ik keek er echt naar uit om vanavond te komen’, zei ze aan het begin van een kort maar emotioneel dankwoord. Toen ze refereerde naar haar zoon, barstte ze in huilen uit.

‘Ik schreef dit nummer onder de douche toen ik ervoor koos het leven van mijn zoon te veranderen’, zei ze, en ze merkte op dat hij sindsdien ‘niets dan liefdevol en ondersteunend’ voor haar is geweest.

Adele poseert met haar Grammy. Beeld REUTERS

4. Lizzo

Zangeres Lizzo won dit jaar met haar nummer ‘About Damn Time’ de prijs voor de plaat van het jaar. ‘Dit is zo onverwacht’, zei ze. ‘Ik wil deze prijs opdragen aan Prince. Toen we Prince verloren, besloot ik mijn leven te wijden aan het maken van positieve muziek.’ Prince kwam - net als de zangeres - uit Minneapolis.

Ze bedankte ook Beyoncé voor het veranderen van haar leven en noemde haar ‘de artiest van ons leven’. Ook adviseerde ze het publiek altijd ‘trouw te blijven aan jezelf’ - waarop ze een goedkeurend knikje ontving van Beyoncé.

Lizzo neemt de prijs voor plaat van het jaar in ontvangst voor ‘About Damn Time’. Beeld Chris Pizzello/Invision/AP

5. Kendrick Lamar

Ook rapper Kendrick Lamar wist prestigieuze prijzen in de wacht te slepen. Hij nam de prijzen voor beste rapoptreden, beste rapnummer en beste rapalbum mee naar huis. ‘Ik wil de cultuur bedanken dat ze me toestaat te evolueren’, zei hij in een dankwoord, waarbij hij het album ‘Mr. Morale & the Big Steppers’ als een van zijn ‘moeilijkste’ projecten bestempelde.

Hij was na Beyoncé de meest genomineerde artiest van de avond. In zijn dankspeech noemde hij onder meer zijn familie, die hij bedankte voor het geven van ‘de moed en de kwetsbaarheid om mijn verhalen te delen’ en de fans voor ‘het vertrouwen in mij’.

De Amerikaanse rapper Kendrick Lamar neemt de prijs voor beste rapalbum in ontvangst voor ‘Mr. Morale & the Big Steppers’. Beeld AFP

