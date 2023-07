Bizar: Lana Del Rey klust bij als serveuse in een restaurant in Alabama

Studio 100 ruikt rage, komt deze zomer nog met ‘Kabouter Ploppenheimer’

De laatste jaren dikwijls vermeld op deze pagina’s, zelden met goed nieuws, nu voor het laatst: Sinéad O’Connor is overleden TTT O’Connor werd amper 56, maar was een leven lang wat protestzangers horen te zijn. Een vergelijkbaar alternatief is niet voorhanden TTT Zelfs een week na het Maleisische potje amandelworstelen van The 1975 klepperen de tongen nog na TTT Niet alleen de ordediensten waren niet te spreken over de speekseluitwisseling tussen frontman Matty Healy en zijn bassist op het Good Vibes-festival, de lgbtqia+-gemeenschap, voor wie Healy het wilde opnemen met zijn podiumpakkerd, is evenmin in de wolken met alle aandacht TTT Schoten ook met scherp en uit hun sloffen: de medewerkers van het normaliter driedaagse festival, dat al na één avond afgebroken werd op bevel van hogerhand. Ze willen nu via rechtswege hun misgelopen inkomsten verhalen op Healy TTT Wordt een optreden van The 1975 eens vroegtijdig stopgezet door een verontwaardigde menigte, is het niet eens om de juiste redenen

TTT Wat Lana Del Rey dan weer heeft misdaan, is onduidelijk, maar ze werd vorige week herkend terwijl ze, al dan niet ter volbrenging van één of andere taakstraf, bijkluste als serveuse in een restaurant in Alabama TTT Journalisten die zich afvroegen waarom een multimiljonair koffie staat uit te schenken aan vreemden, belden alle muziekstudio’s in de buurt om te checken of Lana soms bezig was aan een nieuwe plaat. Antwoord: nee TTT Summertime sadness zet een mens aan tot rare dingen

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Lana Del Rey (@lanadelreybr) op 31 Jul 2023 om 3:34 PDT

Misschien had Lana gewoon vakantiewerk gezocht om de nieuwe Yves Saint Laurent-collectie te kunnen betalen. Het modemerk, dat zich op het eerste gezicht verhoudt tot de muziek van Kurt Cobain als een lul tot een drumstel, verkoopt nu ook bandshirts van Nirvana TTT Vraagprijs: van 690 dollar voor het goedkoopste exemplaar tot 4.450 dollar voor eentje met de hoesfoto van ‘Incesticide’ TTT Het voordeel: wetenschappers onderzoeken of er misschien een bron van hernieuwbare energie zit in de snelheid waarmee Kurt sindsdien ronddraait in z’n graf TTT

Serveuse Lana Del Rey poseert met een fan. Beeld RV

Ook Jack White denkt aan het milieu, zo blijkt uit de nieuwste lading troep die hij verkoopt op het internet TTT Jack organiseert wel vaker zulke veilingen, want ook de garage van een rockster raakt ooit vol, maar tussen alle muziekinstrumenten, waarvan sommige nog gebruikt ten tijde van The White Stripes, zat deze keer ook een Tesla

Jack White Beeld Photo News

De Model S, volledig geruisloos van de band gerold in 2013, was tien jaar Whites persoonlijke vervoermiddel en speelde een rol in de opnames van de derde Raconteurs-plaat ‘Help Us Stranger’: de finale mix werd afgestemd op de luidsprekers van de kar in kwestie TTT Wie minder geld te spenderen had, kon nog bieden op het gipsverband dat Jack rond zijn arm had in de clip van ‘The Hardest Button to Button’ TTT Vies? En of. Uniek? Zeker TTT Ook onsmakelijk: Roger Waters’ nieuwe versie van Pink Floyds ‘Money’, een nummer dat geenszins aan herstelling toe was TTT Misschien haalt u het einde wel, maar wij zijn tijdens Rogers’ minutenlange spoken word al afgehaakt om een gepeperde onkostennota op te stellen

Al verhuist Shakira nog zo snel, de fiscus vindt ’r wel: zelfs nu ze in Amerika woont, heeft de Spaanse belastingdienst haar twee nieuwe rechtszaken aan het been gelapt wegens grootschalige duitenverdoezeling TTT Hips don’t lie, maar haar boekhouding is andere koek TTT Prachtig tachtig: Mick Jagger TTT Toch fascinerend hoe de natuur werkt: Mick wordt almaar ouder, maar zijn vriendinnen blijven even jong

