Blind Boys of Alabama: ‘Echoes of the South’

Via opener ‘Send It On Down’ - ‘Let it come down / Lord, let the Holy Ghost come on down’ - is iedereen meteen ingezegend. Van Blind Boys of Alabama, die midden jaren 40 (!) al gospel zongen, is ook de tweede generatie stokoud: in ‘The Last Time’ van Levon Helmes en Mavis Staples wordt gemijmerd over ‘the last time we’ll ever sing together’. ‘Friendship’ van Pops Staples vult in alle kalmte de kamer. De songs gaan van falset naar bariton en terug, en elke weekdag brengt ons een nieuwe favoriet: het via Stevie Wonder bekend geworden ‘Heaven Help Us All’, ‘Keep on Pushing’ van Curtis Mayfield en The Impressions, en ‘Paul’s Prayer’, dat veel weg heeft van hun cover van Tom Waits’ ‘Down in the Hole’, de begintune van seizoen één van het machtige ‘The Wire’.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: