‘Blitzkrieg zonder peniskanon’

Deutsche Pünktlichkeit: dag op dag één jaar nadat Rammstein Oostende heeft uitgeroepen tot rampgebied, is het deze week aan het Koning Boudewijnstadion. Het verschil met toen: de voorbije maanden rammelt het grondig rond de anders zo onverzettelijke band en hun monumentale frontman Till Lindemann. In hoeverre zullen de aantijgingen van seksueel misbruik die Lindemann van stadion tot stadion achtervolgen straks van tel zijn bij hun reeks Brusselse optredens? En gesteld dat u zich als tickethouder níét uit als gewetensbezwaarde, wat kunt u dan verwachten?

Eerst de olifant in de kamer? Oké, zoals de frontman onder het podium zei: pak de slurf. Eind mei betichtte een fan Lindemann van seksueel misbruik. De vrouw beweerde dat ze in de backstage in Vilnius gedrogeerd was met een drankje dat Lindemann haar vóór het concert had toegestopt. Tijdens het optreden zou ze door zijn entourage vanuit de frontstage naar een kleine ruimte onder het podium zijn gebracht, waar ze geacht werd seks met hem te hebben. Ze weigerde, waarop Lindemann kwaad zou zijn weggestormd. Andere getuigenissen volgden, en schetsten een patroon waarbij jonge vrouwen systematisch geronseld zouden worden voor seks. Sindsdien worden Lindemanns teksten, zowel voor Rammstein als solo, onder de loep genomen, en worden concerten van de groep geregeld voorafgegaan door protesten. Het Duitse openbaar ministerie opende een onderzoek, en inmiddels wordt ook toetsenist Christian ‘Flake’ Lorenz beschuldigd van viezentisterij twintig jaar geleden.

Heeft dat tot nog toe gevolgen gehad voor de optredens? Ja, en nee. Voor hun concertreeks in Berlijn haalde een petitie met de titel ‘Keine Bühne für Rammstein’ meer dan 75.000 handtekeningen. Om een idee te geven: in één uitverkocht Koning Boudewijnstadion, waarvan Rammstein er deze week drie zal vullen, passen om en bij de 50.000 toeschouwers. In het Nederlandse Groningen gooide men het over een andere boeg: daar werd gepleit dat het geluidsniveau van de concerten in het stadspark, vergund tot 103 decibel, schadelijk zou zijn voor mens én natuur. Lees: wie straks naar Brussel afzakt, laat op eigen risico de oordopjes thuis. Zowel in Berlijn als in Groningen gingen de concerten overigens gewoon door.

Achter een concertreeks van Rammstein gaat een ontzagwekkende machine schuil. Die teutoonse Gründlichkeit reikt verder dan het industriële torencomplex dat ook in het Boudewijnstadion achter de groep zal verrijzen. Improvisatie is immers een vuil woord bij Rammstein, waar de pyrotechnische randanimatie evenzeer de dienst uitmaakt als de muziek: een barbecuegeurtje, tijdens het festivalseizoen doorgaans een welkome gewaarwording, is dan uit den boze. Daarom valt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te voorspellen dat de boel opnieuw afgetrapt zal worden met de ouverture van Händels ‘Music for the Royal Fireworks’. Van alle vuurhaarden zullen de imposantste wellicht wakkeren tijdens ‘Du hast’, ‘Sonne’ en ‘Rammstein’. In ‘Puppe’ zal een kinderwagen in de hens vliegen, bij ‘Ausländer’ zal met rubberbootjes over het publiek gevaren worden, en tijdens ‘Mein Teil’ zal Lorenz ook nu weer in de kookpot belanden, waarna Lindemann met een vlammenwerper het pitje aansteekt. Zal helaas ook de copy- pastebehandeling krijgen: de onfortuinlijke dj-remix van ‘Deutschland’, inclusief idiote choreografie door de bandleden. Let daarbij vooral op waar Lindemann uithangt: net tijdens dat intermezzo zou hij naar een speciale ruimte onder het podium zijn afgedaald om van Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr te gaan doen.

Over ‘Pussy’ gesproken: dat nummer zult u níét te horen krijgen in Brussel. Zelfs Lindemann achtte na de aantijgingen de timing kennelijk niet optimaal om een grotesk, wit schuim spuitend peniskanon op het publiek te richten. Kwam in de plaats op de setlist: de zeldzamere ballade ‘Ohne Dich’ – met lichtjes aangepaste tekst. Waar voorheen ‘und die Vögel singen nicht mehr’ klonk, zingt Lindemann nu soms ‘und die Sänger vögeln nicht mehr’. En ook het nieuwere ‘Angst’ kreeg een kleine tekstuele ingreep mee: ‘Alle haben Angst / vorm schwarzen Mann’ werd ‘Alle haben Angst / vor Lindemann’. Ja, die Duitsers: ze lachen wat af. Desnoods grün.

Rammstein speelt op 3, 4 en 5 augustus in het Koning Boudewijnstadion. De concerten zijn uitverkocht.

