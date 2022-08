Blootgesteld worden aan de in autotune badende emorap van 24kGoldn kan niet gezond zijn

Ik heb nog liever dat Metejoor mij 24 uur lang iets semi-erotisch in de oren fezelt dan dat ik ooit nog naar 24kGoldn moet luisteren.

Waar op de weide is het meldpunt om de fans van 24kGoldn aan te geven? Want een hersenscan zou zomaar ernstige schade aan het licht kunnen brengen. Blootgesteld worden aan de in autotune badende emorap van Golden Landis Von Jones kan immers niet gezond zijn. Hij is een soortgenoot van The Kid Laroi - razend populair om zijn kutmuziek, maar populariteit zegt uiteraard niets over talent, kunde of visie. Andy Peelman is ook populair.

Bezorgdheid was op zijn plaats, maar respect evenzeer: toen 24kGoldn eerst ‘City of Angels’ speelde en daarvoor een nummer dat ‘City of Angels’ had kunnen zijn en daarvoor óók een nummer dat ‘City of Angels’ had kunnen zijn, was de steeds leger wordende Dance Hall toch nog even extatisch als Patrick Lefevere wanneer Remco Evenepoel straks de Vuelta wint. Lefevere leeft alleszins in de waan dat Evenepoel de nieuwe Merckx is, maar wacht tot blijkt dat hij helemaal geen God-op-ne-velo is: het zal een even ontnuchterend moment zijn als wanneer de fans van 24kGoldn 18 jaar worden en beseffen dat hun idool vooral een idioot was.

Dit was geen concert, dit was een misviering van iemand die telkens hetzelfde prevelde door te recycleren wat een ander ooit al anders en beter heeft gedaan. Eén ster voor de moeite en ik doe er graag 50 euro bovenop voor zijn vliegtuigticket terug naar de States.

Mis niets van het festival via onze Pukkelpop liveblog

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: