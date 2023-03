BLUAI en vriendinnen vieren Vrouwendag met cover van Haim: ‘Als er ook maar één meisje nu een band begint, is dit geslaagd’

8 maart is Internationale Vrouwendag, het etmaal waarin we nog meer dan de andere 364 erbij stilstaan dat de gelijkheid der genders verder weg is dan in deze eeuw zou mogen. Een dag om te protesteren, maar ook een dag om te vieren, vindt BLUAI. De eerste girlband die Humo’s Rock Rally won doet allebei met een ode aan het even feminiene en geweldige HAIM.

Ze namen in de Trix een live-versie op van ‘Gasoline' en kregen daarvoor de hulp van Marie Van Uytvanck en Amber Piddington (Kids With Buns), Hanne Smets (The Haunted Youth) en Anne-Sophie Ooghe (High Hi).

MO GOVAERTS (drums) «Eerst wilden we ‘Man From The Magazine’ coveren, een aanklacht tegen seksisme door mannelijke journalisten en medewerkers van muziekwinkels, maar dan zou het er te dik op liggen. We willen een positieve boodschap uitdragen: een woman in power is gewoon heel cool.»

CATHERINE SMET (zang, gitaar) «Niet iedereen die ‘Gasoline’ voor het eerst hoort, weet meteen waar het over gaat, maar de boodschap is dus, aan alle vrouwen: ook jij kan de leiding nemen. We kijken ook enorm op naar de vrouwen met wie we dit hebben opgenomen. Als ik Anne-Sophie op een podium zie zingen en gitaar spelen tegelijk, ben ik megatrots.»

GOVAERTS «Vrouwendag maakt vrouwen zichtbaar en daarom is die zo belangrijk. Er zijn meisjes genoeg die geïnteresseerd zijn in muziek, maar ze zijn onderbelicht. En wat je niet ziet in je omgeving, kan je later niet worden. Als er ook maar één meisje onze video ziet en daarna ook een girlband wil beginnen, dan is dit geslaagd.»

HUMO Waarover moet Vrouwendag in 2023 voor jullie gaan?

SMET «Op Vrouwendag willen we vrouwelijkheid vieren, maar tegelijk moeten we de ongelijkheid die er nog altijd is blijven blootleggen. Wij focussen nu op de muziek, maar het gaat ook over de loonkloof, de rechten van de vrouw op het gebied van voortplanting... in veel landen zit dat nog niet goed.»

HUMO Jullie geven in Trix, waar de video is opgenomen, ook workshops over hoe je een band begint.

GOVAERTS «Een van ‘onze’ groepjes is nu op cafétour! Ze heten Short People en bestaan uit drie jongens en twee meisjes. Volgende week nemen ze in Trix hun eerste singeltje op, we zijn nu al megatrots!»

SMET En op concerten worden we af en toe aangesproken door tienermeisjes. Dat is zo leuk! Er komen ook weleens mama’s en papa’s langs, die speciaal hun dochter hebben meegenomen.

HUMO In Humo vertelden jullie dat jullie nogal goed zijn in van een festivalaffiche in één oogopslag vertellen hoeveel vrouwen erop staan. De line-ups van volgende zomer krijgen stilaan vorm. Jullie eerste oordeel?

GOVAERTS EN SMET (monkellachen)

SMET «We doen dat niet alleen bij festivals, hoor. Als we in de auto naar de radio luisteren, tellen we de vrouwen ook. Soms hebben we er na drie kwartier nog geen enkele gehoord en dan zijn we toch boos.»

HUMO Welke zender komt er het beste uit?

GOVAERTS (lacht) «Dat zeggen we niet. Het wordt wel snel triest om dat spel te spelen, kan ik je zeggen. Met de laatste editie van de MIA’s, waar we genomineerd waren in de categorie Doorbraak, waren we trouwens wel heel blij. De helft van de prijzen ging daar naar vrouwen. We zijn op de goede weg, maar er is nog veel werk.»

Beeld Scott Desomer

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: