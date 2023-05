Borokov Borokov liet zijn nieuwe videoclip maken door kunstenaar Guillaume Bijl. Of eigenlijk niet

Juich en jubel, liefhebbers van in elektropop verpakt absurdisme, want Borokov Borokov heeft een nieuwe single uit. ‘PEUGEO’ is de opvolger van ‘POMELO’ en ‘PARAKOMANDO’, verschijnt binnenkort op het album ‘POTATATO’ en werd van een videoclip voorzien door de gerenommeerde Antwerpse artiest ‘PUILLAUME BIJLIO’, ook wel bekend als Guillaume Bijl. En toch klinkt Borokovs Boris Van den Eynden niet helemaal vrolijk aan de telefoon.

BORIS VAN DEN EYNDEN «Ik heb een maagzweer.»

HUMO Heb jij met Borokov Borokov pas niet in de Pekfabrik gespeeld?

VAN DEN EYNDEN «Jazeker, met een maagzweer. Ik ben een professional. Sven Nys zou ook met een maagzweer...»

HUMO ... optreden in de Pekfabrik?

VAN DEN EYNDEN «Ik zou het wel willen zien, Sven Nys solo in de Pekfabrik. Lijkt me een man voor kleine liedjes in het Nederlands, zoiets als Stoomboot. Diep vanbinnen schuilt er een stoomboot in Sven Nys.»

HUMO Over naar ‘PEUGEO’.

BORIS VAN DEN EYNDEN «Als je me nu vraagt waarover dat gaat, is het antwoord uiteraard: over niks, maar ik kan je wel vertellen hoe het nummer is ontstaan. Ik las eens voor het slapengaan een paar hoofdstukken in ‘Crash’ van J.G. Ballard. ‘s Nachts droomde ik van een stadion waarin auto’s aan het slippen gingen en door al het lawaai hoorde ik de riff van ‘PEUGEO’. Het heet trouwens zo omdat alle songtitels moeten beginnen met een p en eindigen op de o.»

HUMO Dat heeft te maken met ‘POMELO’, een nummer naar de dj-naam van Arne Omloop, die bij Borokov Borokov is gestopt.

VAN DEN EYNDEN «Klopt. Eerst was er ‘POMELO’, vervolgens ontstond ‘PIANISSIMO' en dan waren we vertrokken. Jammer dat ‘PEDO’ de plaat niet heeft gehaald: dat sparen we voor ons Kinderen voor Kinderen-tribute-album.»

HUMO In de clip zit een chatgesprek tussen jou en Guillaume Bijl, waarin je vertelt dat je ook hun samenwerking hebt gedroomd.

VAN DEN EYNDEN «Normaal vind ik dromen niet interessant, maar het is wel precies zo gebeurd. Guillaume cureerde ooit een tentoonstelling waarin ik weken aan een stuk vanop een koud balkon naar mijn eigen tentoonstelling gekeken. Hij antwoordde meteen enthousiast op mijn vraag. Je moet wel weten: Guillaume maakt nooit iets: hij bedenkt iets en laat het dan uitvoeren door zijn personeel. Zo worden zijn video’s altijd gemaakt door Wim Catrysse.»

HUMO Kwam Wim ook voor in je droom?

VAN DEN EYNDEN «Nee. Ik denk dat ik dat gedroomd heb omdat Guillaume voor een van zijn eerste projecten een exporuimte heeft omgebouwd tot autorijschool. Een van mijn grootste verlangens is dat Noah (Melis, het andere lid van Borokov Borokov, red.) zijn rijbewijs haalt, zodat ik niet hoef te rijden.

»Normaal maken wij al onze videoclips zelf, dus dit is wel een mijlpaal.»

HUMO En wat vind je van het resultaat?

VAN DEN EYNDEN «Mensen met wie je samenwerkt, moet je carte blanche geven. Zelfs als we het resultaat niet goed hadden gevonden, dan nog hadden we het net daarom geapprecieerd.»

HUMO Onlangs was er de première van jullie eerste concertfilm, opgenomen in het sessielokaal van de Nederlandse radio 3FM. Hoe is dat idee nu weer ontstaan?

VAN DEN EYNDEN «Een kwestie van omgekeerde psychologie. Omdat het niet gemakkelijk is om in de aandacht te komen, hebben wij aan de mensen van 3FM gevraagd om ons een hele uitzending lang te negeren. Dat vonden zij een goed idee, ook omdat een van ons naakt was denk ik. De opnames hebben drie uur geduurd en het enige wat je hoort, is het zoemen van het licht en het geknisper van de kartonnen zak over Noahs hoofd. Hij speelt Disableton en ik shaker: gebibberd dat ik heb, want die livebox is ijskoud. Volgens de Nederlandse muzikant Lyckle De Jong zijn we de eerste groep die de livebox tot zijn recht deed komen: kil, kaal en steriel.»

