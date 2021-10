Boy George in Sint-Martens-Latem: ‘Mijn kunst is een ode aan kinderlijke momenten’

Ook al is Boy George – George O’Dowd voor de burgerlijke stand – intussen Middle Aged George, hij ziet er op zijn 60ste nog verbazend patent uit en is allesbehalve van plan om op zijn lauweren te rusten.

Naast zijn bezigheden als muzikant, dj, fotograaf en voorvechter van gelijke rechten, is hij nu zowaar ook kunstschilder. In die hoedanigheid was hij te gast in Sint-Martens-Latem, om er in The Boutique Gallery zijn eerste expositie ‘Aliens & Icons’ te openen en van commentaar te voorzien. Humo ging kijken, herkende op de abstracte schilderijen persoonlijke helden en inspiratiebronnen van George (Divine, Prince, David Bowie...), liep de Culture Club-zanger tegen het lijf en vroeg hem hoe hij het voorbije anderhalf jaar beleefd heeft.

BOY GEORGE «Ik heb nog nooit zo lang vrij gehad (lacht). Maar het is een creatieve periode geweest: ik heb nieuwe songs geschreven en schilderijen gemaakt. Ik ben ook introspectief geweest en heb me afgevraagd wie ik ben als persoon. Ik zou heel cynisch kunnen zijn, zeker als ik terugkijk op mijn minder geslaagde levenskeuzes. Ik ben nooit verveeld of blasé geworden. You need things that excite you. Mode, bijvoorbeeld, is iets dat ik helemaal niet serieus neem, maar het brengt me wel plezier (lacht). Mentaal heb ik me nooit beter gevoeld.»

HUMO Stel dat uw muze een goede dag heeft en u een creatief idee schenkt, hoe kiest u dan tussen een schilderij of een song als uitwerking?

BOY GEORGE «Veel van mijn schilderijen hebben effectief songs geïnspireerd en hangen er zelfs mee samen. Het is een wisselwerking tussen kunst voor het oog en kunst voor het oor. Ik schilder graag als eerbetoon aan aandoenlijke, kinderlijke momenten. Voor mijn song ‘Eyeliner Voodoo’ vond ik inspiratie bij de 13-jarige dochter van een goede vriend, die denkt dat zij eyeliner heeft uitgevonden. Nee, voor mij is er geen verschil tussen mijn songs en mijn schilderijen. Everything is connected.»

HUMO Volgend jaar verschijnt er een biopic over uw leven, maar meer dan tien jaar geleden wás er al eentje, de BBC-film ‘Worried About the Boy’. Was u tevreden over die eerste poging?

BOY GEORGE «It was good. Douglas Booth, die mij speelde, was briljant. Sommige details waren foutief, maar het was een geslaagde film. De volgende film is met mijn medewerking gemaakt. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat.»

‘Aliens & Icons’ loopt nog tot 24 oktober in The Boutique Gallery in Sint-Martens-Latem.

Luister ook naar onze playlist ‘Humo luistert’:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: