Brahja: ‘Hoe weet een steen hoe hij een steen moet zijn?’

Devin Brahja Waldman is het best bewaarde geheim van de hedendaagse jazz. De 37-jarige multi-instrumentalist en bandleider uit New York bracht zopas de begeesterde nieuwe plaat ‘Watermelancholia’ op het Belgische fijnproeverslabel Cortizona uit: spirituele jazz in de voetsporen van Pharoah Sanders, Archie Shepp en John Coltrane. Smaakmaker Gilles Peterson sprak de man reeds voor BBC, Humo heeft de Belgische primeur te pakken. Disclaimer: een gesprek met Brahja is bij momenten een al even transcendente trip als zijn muziek.

HUMO Proficiat met ‘Watermelancholia’, het is een bijzondere plaat geworden.

DEVIN BRAHJA WALDMAN «Bedankt. Ik heb jarenlang gezocht naar een specifiek geluid en op ‘Watermelancholia’ heb ik het eindelijk gevonden.»

HUMO Hoe zou jij dat geluid omschrijven?

BRAHJA «Als dankbaarheid voor het leven, als verwondering over het bestaan van bergen en sterren en tijgers en rivieren, als verdriet voor de vele trauma’s en tragedies uit de menselijke geschiedenis. Ik worstel op ‘Watermelancholia’ met vragen over rechtvaardigheid, vrijheid en karma. Ik doe dat hoofdzakelijk zonder teksten, ik steek die kwesties in de emotionele kern van mijn songs.»

HUMO Kan muziek dan zulke complexe vraagstukken zonder woorden overbrengen op de luisteraar?

BRAHJA «Natuurlijk. Ik weet dat, omdat mijn helden míj met hun muziek hebben veranderd. Ik was een jonge knul toen ik voor het eerst ‘Head Hunters’ van Herbie Hancock hoorde. Ik zag toen, tot mijn verbazing, kleuren voor mijn ogen verschijnen. Rood! Oranje! Geel! Yusef Lateef, Charles Mingus, John Coltrane, Wayne Shorter: zij hebben mijn hárt geraakt.»

HUMO Is dat waarom je een opnamestudio in een jeugdgevangenis in Alabama hebt gebouwd?

BRAHJA «Correct. Ons rechtssysteem is gebouwd rond de afstraffing van geweld, niet rond de preventie ervan. Ik leg me toe op dat laatste, door het bewustzijn van delinquenten te veranderen. Ik organiseerde muziekworkshops met tieners in die jeugdgevangenis in Alabama en dat waren dankbare ervaringen. We plannen hetzelfde te doen in Boston en Minneapolis.

»Onderschat de kracht van muziek niet. Het is één van de directste communicatievormen die we hebben: je hoeft niet eens dezelfde taal te spreken om een song te begrijpen. Dat is omdat… (Vier minuten later) Alles in de wereld heeft een bewustzijn. Een steen ook, want hoe weet een steen anders hoe hij een steen moet zijn? De oerknal… (Zes minuten later) Kortom: muziek is geen uitvinding van de mens, het maakt deel uit van ons natuurlijk universum.»

HUMO Aha. Terug naar ‘Watermelancholia’: hoe is een jazzmuzikant uit New York op een Belgisch label beland?

BRAHJA «Philippe Cortens van Cortizona mailde me in 2019, omdat hij mijn plaat ‘Brahja’ goed vond: ‘Als je ooit een label zoekt, weet je me te vinden.’ Ik heb hem daarom ‘Watermelancholia’ gestuurd. Ik breng dit jaar ten minste twee nieuwe platen uit op een label uit Estland en één op een Duits label.»

HUMO Hoevéél platen breng jij dit jaar uit?

BRAHJA «Vier of vijf. Het hangt af van hoe snel men vinyl kan persen. Ik heb decennialang gerepeteerd om nu productief te kunnen zijn, zonder aan kwaliteit in te boeten.»

HUMO Zul je ook eens met ‘Watermelancholia’ naar België komen?

BRAHJA «Ik hoop het. Ik ben in februari in Parijs, misschien valt er last minute nog iets te regelen.»

HUMO Bedankt voor het verlichtende gesprek, Brahja.

BRAHJA «Het voelde goed om een band met je op te bouwen.»

Beeld rv

‘Watermelancholia’ van BRAHJA is uit bij Cortizona.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: