Branie, speelvreugde en núl zorgen: Wet Leg was een heel klein beetje fenomenaal

Heeft gevoel voor humor: de grapjurk die Wet Leg in de Club geparkeerd had, en dacht: past wel. Nu, Wet Leg onderschatten is niet geheel onlogisch. Nog altijd hebben ze maar één plaat uit, en eerlijk is eerlijk: het warm water wordt daarop niet heruitgevonden.

Liever trekken ze er baantjes in, Rhian Teasdale en Hester Chambers, onderwijl vrede nemend met het jammere feit dat ze in Groot-Brittannië geboren zijn, en niet aan de westkust van één of andere nucleaire grootmacht, waar de zon altijd schijnt en je je naast de vraag ‘Is mijn huis al afgebrand?’ nooit iets anders hoeft af te vragen dan ‘Wanneer gaan we nog eens surfen?’

Maar: wat die van Wet Leg doen, doen ze goed. Zoals de underdogpositie herkennen als een prima startpunt, en vervolgens lol hebben. En wie mee wil, mág mee. Met ‘Being in Love’, bijvoorbeeld, het begin van die titelloze plaat die ook het begin van hun Pukkelpop-beurt mocht zijn. Het zette de toon, want Wet Leg begrijpt als geen ander de kunst van kort blijven: geen enkel nummer in de Club bleef langer rondhangen dan nodig - met uitzondering dan van ‘Ur Mum’, dat even aan de kunstmatige beademing moest nadat Teasdale halfweg d’r rok scheurde en een roadie plots onder tijdsdruk wonderen moest verrichten met een rol plakband en een oog voor detail. Een happy accident, zowaar. Knulligheid die wonderwel paste in het universum van Wet Leg, waar ernst een ongewenst neveneffect is zolang je huis nog niet is afgebrand.

‘Chaise Longue’, waarvan de melodie zelfs na afloop nog gescandeerd werd, vatte aan het eind alles nog eens samen: beetje branie, veel spelvreugde, geen zorgen. Wet Leg was een heel klein beetje fenomenaal. En dat was veel.