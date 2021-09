Brian May 30 jaar zonder Freddie Mercury: ‘We hebben nooit iets voor het geld of de roem gedaan’

Bij Brian May (74) volgen de pieken en dalen elkaar altijd snel op. Zelf zegt de legendarische Queen-gitarist: ‘Ik leef mijn hele leven tussen hoop en vrees: er loert steeds een depressie om de hoek.’ Voorbeeld: in 1991 kende May de allerzwartste periode van zijn leven – eerst stierf vader Harold May, daarna ook Freddie Mercury – maar daar haalde hij uiteindelijk wel het therapeutische ‘Back to the Light’ uit, het mooie solodebuut dat vorige maand opnieuw werd uitgebracht.

Op die plaat staat ook ‘Too Much Love Will Kill You’, de aanstekerballade waarvan iedereen dacht dat het Mays afscheid van zijn zanger en van zijn band was. Bijna 30 jaar later is Queen springlevend: de groep is op Spotify populairder dan pakweg The Beatles, The Stones of Led Zeppelin. Mede door de film ‘Bohemian Rhapsody’ zingen de jongeren van nu de wereldhits van de band moeiteloos mee in filmpjes op TikTok. En er is het livesucces met de extravagante Amerikaanse zanger Adam Lambert, die van Queen weer een stadionact maakte...

HUMO Maar eerst moeten we het over 1991 hebben.

BRIAN MAY «Opeens was alles weg: mijn vader, Freddie, Queen... Bovendien was ook mijn huwelijk (met jeugdliefde Christine Mullen, red.) toen nog niet zo lang gestrand. Maar ik wilde flink zijn, de wereld laten zien dat ik het ook alléén kon. Probleem: ik ben een goede gitarist, maar een middelmatige zanger. Het idee dat ik een carrière als leadzanger kon hebben, bleek een misvatting. In de studio kom ik er net mee weg, maar live was het niet te doen. Ik zong mijn keel kapot.»

HUMO ‘Too Much Love Will Kill You’ was in 1992 een monsterhit, maar de wereld vond het ook een beetje raar: Freddie was nog geen jaar dood.

MAY «Ik snap dat, maar het nummer was er al in 1988. Freddie zei toen tegen mij: ‘Je zingt het precies zoals het gezongen móét worden.’ Zijn zegen was voor mij alles, de rest maakte me niet uit.»

HUMO Dertig jaar na de dood van Freddie lijkt Queen groter dan ooit.

MAY «Freddie had dat geweldig gevonden. Met hem erbij hebben we eigenlijk alleen in de laatste periode van Queen voor volle stadions gespeeld. Jammer, want niemand kon 80.000 man beter betoveren dan hij. Als mens én als artiest was Freddie alles waar je van kunt dromen: genereus, pijnlijk eerlijk, loyaal, humoristisch en grenzeloos getalenteerd...»

HUMO Je vertelde me ooit dat je al je hele leven door depressies wordt geplaagd. Dat lijkt me extra vervelend als de schijnwerpers voortdurend op je staan.

MAY «Het is altijd zo geweest: ik ga van ongebreideld optimisme naar volstrekte radeloosheid. Het afgelopen jaar was ook zwaar, maar er is gelukkig altijd iets waarvoor ik wil vechten. Veel van de gevoelens die ik in mijn oudere liedjes bezong, heb ik nog steeds.»

HUMO Via je website volg ik ‘Brian’s Soapbox’, waar je de fans een blik gunt op je leven. Eerlijk: ik word soms moe in jouw plaats.

MAY «Ik hou me heel erg bezig met dierenrechten en milieuzaken, maar dat vind ik nodig. Ik wil met iedereen in dialoog gaan – ook politici. Dat is de wetenschapper in mij.

»Toen Queen midden jaren 70 doorbrak, moest ik mijn studies sterrenkunde stoppen en dat deed mijn ouders veel pijn. Dat heeft altijd aan mij geknaagd, dus heb ik uiteindelijk besloten om die universitaire studie netjes af te ronden: sinds een paar jaar heb ik die doctortitel eindelijk te pakken. Ik wil er nu ook echt iets mee doen.»

HUMO Ook via ‘Brian’s Soapbox’ weet ik dat je de laatste tijd veel sport.

MAY «Vorig jaar had ik een kleine hartaanval, waarna ik onder het mes moest. Vreselijke periode: ik was echt bang om dood te gaan. Nu fiets ik thuis elke dag op de rollen. Ik voel me gezond!»

HUMO Je bent een doorzetter. Neem de film ‘Bohemian Rhapsody’: door alle problemen en meningsverschillen tijdens het productieproces dacht iedereen dat hij er nooit zou komen. Je hield vol, en uiteindelijk leverde hij meer dan 1 miljard dollar op.

MAY «Het was een enorme opluchting toen hij klaar was, maar niemand had kunnen bevroeden wat ons te wachten zou staan. Muziekfilms zijn in de regel weinig succesvol. Maar dit project explodeerde: wat we in die 20 jaar met Queen hadden opgebouwd, kwam als een boemerang terug. De stem van Freddie, het succes, de gekte...»

HUMO Wat drijft je? Geld is geen issue meer voor jou.

MAY «We hebben nóóit iets voor het geld of de roem gedaan. Ik heb altijd de enorme drang gehad om liedjes te schrijven, al toen ik jong was en samen met mijn vader de gitaar maakte waarop ik nog altijd speel. Gemaakt met alleen maar handgereedschap.»

HUMO Intussen is er Brian May Guitars en spelen tienduizenden gitaristen op diezelfde Red Special.

MAY «Mijn ‘Old Lady’ is dan ook een unieke gitaar met een volstrekt eigen sound. Er is verder niets te koop dat daarop lijkt – natuurlijk ben ik er vreselijk trots op. Het voelt alsof ik iets teruggeef. De sound die ik als jonge gitarist creëerde, kan nu eindelijk worden doorgegeven.»

HUMO Ik was erbij toen The Rhapsody Tour van Queen in 2019 Madison Square Garden in New York aandeed. Door corona heeft die tournee Europa tot nog toe niet bereikt.

MAY «Madison Square Garden: wat een plek! Toen we er in 1977 voor het eerst speelden, heb ik speciaal mijn ouders uit Engeland laten overvliegen. Daar stond ik dan – met de gitaar om mijn nek die ik samen met mijn pa had gemaakt: overweldigend gevoel.

»Maar zoals je zegt: helaas ging alles ruim een maand voor de start van de Europese tournee op slot. Ik ben in mijn hoofd nu al bezig met 2022. We komen eraan. De honger naar het podium verdwijnt nooit.»

De re-release van ‘Back To the Light’ is uit bij Universal. Queen + Adam Lambert spelen op 15 juli ‘22 in het Sportpaleis.

