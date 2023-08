Broeder Dieleman: ‘Vermandere, de grootste’

‘Oh mijn ziel’, de nieuwe plaat van de Zeeuwse Tonnie ‘Broeder’ Dieleman, is uit bij Snowstar Records.

HUMO Waar luister je momenteel het vaakst naar?

BROEDER DIELEMAN «‘Keeping Secrets Will Destroy You’ van Bonnie ‘Prince’ Billy.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit hebt gekocht?

DIELEMAN «‘Laat mie maar lopen’ van Willem Vermandere. Hij is één van de allergrootsten voor me.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

DIELEMAN «‘Madvillainy’ van Madvillain.»

HUMO Welke muzikant wilde je vroeger worden?

DIELEMAN «David Eugene Edwards.»

HUMO Welke song brengt je elke keer aan het huilen?

DIELEMAN «‘Gewoon een mens te zijn’ van Pim van de Werken.»

HUMO Welke band is er direct verantwoordelijk voor dat je zelf muziek bent beginnen te maken?

DIELEMAN «The Pogues. Bij hun liedjes in dat licht onverstaanbare dialect, met plaatsnamen en over lokale cultuur vroeg ik me af: waarom is zulke muziek er niet over míjn streek?»

HUMO Wie vind je zwaar overschat?

DIELEMAN «Radiohead.»

HUMO Welke plaat heeft je kijk op muziek ooit veranderd?

DIELEMAN «‘The Livelong Day’ van Lankum, de band van Radie Peat, één van de bepalende stemmen van onze tijd.»

HUMO Wat is het ultieme roadtripnummer?

DIELEMAN «‘Secrets of the Easy Yoke’ van Pedro the Lion.»

HUMO Welke festivalact zou je nog eens willen zien?

DIELEMAN «Hendrik Lasure.»

HUMO Welk nummer skipt je lief als het in de auto passeert?

DIELEMAN «Alles van The Beatles.»

HUMO Van wie moet iedereen minstens de best of in huis hebben?

DIELEMAN «Van Lana del Rey en Taylor Swift.»

HUMO Welke artiest zou je zelf willen coveren, maar het lukt je niet?

DIELEMAN «MF DOOM.»

HUMO Wie zou je uit de doden willen opwekken?

DIELEMAN «Jubal, de Bijbelse voorvader der tokkelaars. Ik zou hem vragen waarom hij in godsnaam geen vak heeft geleerd.»