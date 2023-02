Brutus: ‘Om het even welke Metallica-show we willen bijwonen: Lars Ulrich regelt het voor ons’

‘Unison Life’, de derde plaat van Brutus, ligt al sinds oktober in de winkels. En toch vonden wij redenen genoeg om het trio nú voor onze dictafoon te slepen. In november 2022 speelden ze in het door Brexit voor pop- en rockacts haast dichtgespijkerde Verenigd Koninkrijk. Hun ‘Liar’ stond twee weken geleden op 50 in onze lijst met de beste Belgische songs sinds 2000. ‘All Along’ eindigde vorig jaar op 1 in de ‘Zwaarste Lijst’ van StuBru. Vanavond staan ze in een al maanden uitverkochte AB. En dan is er nog de Lars Ulrich-vraag die ons al járen op de lippen brandt.

Brutus is Stefanie Mannaerts (33, zang en drums), Stijn Vanhoegaerden (35, gitaar) en Peter Mulders (42, bas). We hebben afgesproken in hun repetitiehok in Gent, op een maandag.

HUMO Maandag en vrijdag zijn naar verluidt ‘Brutus-dagen’. Kom ik jullie kostbare tijd in beslag nemen?

PETER MULDERS «We zitten tussen twee tours in en zijn niet aan het schrijven, dus dat valt wel mee. Maar er zijn altijd wel dingen te doen – we hebben net een uur over nieuwe merchandise gediscussieerd. Als we een plaat aan het schrijven zijn, hebben we echt werkdagen van 10 tot 18 uur.»

HUMO Wat ik me afvroeg: is van Brutus eigenlijk al een echt negatieve recensie verschenen?

STEFANIE MANNAERTS «Twee keer. Telkens ging het over mij, niet over de groep: dat op mijn gezicht te lezen stond dat ik er geen zin in had. Wat ik heel erg vond, want optreden is wat ik het allerliefste doe. Er stonden dingen in die bespreking die je alleen kon weten als je mij backstage had gezien. Het ging totaal niet over de show, maar over hoe ik eruitzag.»

STIJN VANHOEGAERDEN «Er was nog een slechte recensie die door mij kwam, op Pukkelpop in 2017. Compleet de mist in gegaan, opnieuw moeten beginnen: dat soort dingen.»

MULDERS «De titel in De Morgen was: ‘Crashend naar de eindstreep’. Maar we zijn best streng voor onszelf. We verlaten het podium zelden met het gevoel: dat was er boenk op. Eerst wordt alles opgesomd wat níét goed was. We vinden dat het altijd beter kan. Toen we in mei 2019 van het podium kwamen in de Handelsbeurs in Gent – het concert dat we tijdens de pandemie als ‘Live in Ghent’ hebben uitgebracht – vonden we dat de slechtste show aller tijden (lacht). Pas nadat we de opname hadden gehoord, beseften we: dat was eigenlijk wél heel goed.»

HUMO Vraag je je dan niet af waar al dat analyseren goed voor is?

MULDERS «Ja, maar muziek is ook gevoel, hè. En het gaat ook om óns gevoel. We mogen alleen niet aan het publiek laten merken wat wij ervan vinden.»

VANHOEGAERDEN «Een probleem met je in-earmonitors kan je hele show verpesten, maar in de zaal hebben ze daar niet noodzakelijk iets van gemerkt.»

MULDERS «Je speelt voor het publiek, maar ook voor de twee anderen in de band. We zijn een team, en als ik slecht heb gespeeld, voel ik me schuldig tegenover hen.»

2DEHANDS.BE

HUMO Met ‘Live in Ghent’ hebben jullie al vrij vroeg in jullie carrière een liveplaat uitgebracht.

MULDERS «Puur door corona. Alles stortte in, en het was één van de weinige manieren om iets te doen voor de fans. Een beetje honey for the soul.»

MANNAERTS «Het was niet met voorbedachten rade. We hebben geen reeks shows opgenomen met het oog op een liveplaat. Nee, we hadden toevallig een goeie opname van een show, en we hebben die uitgebracht.»

MULDERS «Zonder opsmuk, zonder er iets aan te veranderen of toe te voegen. Gewoon de nummers in de volgorde waarin we ze die avond gespeeld hebben.»

HUMO Brutus is bij uitstek een livegroep. Hoe hebben jullie de lockdowns eigenlijk overleefd?

MULDERS «We zijn elke maandag en vrijdag naar hier blijven komen. Er waren periodes dat we repeteerden, maar ook dagen dat we niets anders deden dan koken. En zelf heb ik massa’s materiaal gekocht: geen gitaren van 3.000 euro, wel goedkope dingen op 2dehands.be.»

VANHOEGAERDEN «Ik heb thuis iets geïnstalleerd om te kunnen opnemen. Maar ik heb het er wel moeilijk mee gehad dat we niet meer konden spelen – een identiteitscrisis, zeg maar. Dat we met z’n drieën naar hier zijn blijven komen, heeft me erdoor geholpen.»

MANNAERTS «2017, 2018 en 2019 waren heftig. 2020 zou nog heftiger worden – en toen werd de eerste lockdown aangekondigd. Ineens verloor de boog zijn spanning. Ik kan niet zeggen dat ik daar ongelukkig van werd. Brutus was een machine geworden: buske in, drie uur rijden, net genoeg tijd hebben om dit en dit te bespreken, aankomen, soundchecken... En hoe meer shows we hebben, hoe asocialer ik word. Voor een groot deel omdat ik mezelf moet verzorgen: ik verlies mijn stem snel, op tournee moet ik zoveel mogelijk zwijgen. Die focus op de muziek en de shows moet er zijn, maar ik was vergeten dat mijn collega’s ook gewoon zalige mensen zijn. Door corona hadden we weer tijd om met elkaar te praten, kreeg ik twee keer per week acht uur om met mijn maten muziek te maken óf in de zon te zitten. De uren vlogen voorbij. Soms hadden we vier akkoorden gevonden – en was het al acht uur ’s avonds.

»Tegenwoordig nemen we op tournee elke dag minstens een halfuurtje de tijd om gewoon wat met elkaar te babbelen. Ook om te beseffen: wat wij kunnen en mogen doen, is niet vanzelfsprekend.»

VANHOEGAERDEN (knikt) «Ik heb dat altijd als ik na een tournee thuiskom, dat ik me afvraag: wat hebben wij nu eigenlijk gedaan, de afgelopen weken? Op het moment zelf besef je niet altijd hoe fantastisch het is.»

LELIJKE BABY

HUMO In welke gezinssituatie komen jullie thuis na een concertreeks?

MANNAERTS «Ik ben samen met iemand die hetzelfde doet als ik (drummer Joris Casier van STAKE, red.), maar dat maakt het niet noodzakelijk makkelijker. Soms duw je je gevoelens weg omdat je denkt: ik mag niks zeggen, want ik doe net hetzelfde. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet had gewild dat hij naar het paasfeest van mijn opa was meegegaan (glimlacht).»

'Onze show in The Garage in Londen, een gerenommeerde club met een capaciteit van 650 man, was uitverkocht. Aan dat concert zelf hou je niks over, maar de pr die het oplevert, is onbetaalbaar.' Beeld Jay Russell

HUMO Hebben jullie een tourschema op de koelkast hangen?

MANNAERTS (knikt) «Sinds deze maand hebben we een kalender waarop we onze schema’s noteren. Joris heeft een kleur en ik heb er één. Waardoor het romantischer lijkt dan het is (lacht).»

VANHOEGAERDEN «Ik heb sinds vier maanden een kindje, we zullen moeten zien wat dat geeft. We hebben onlangs in Engeland gespeeld, en dat ging wel. Mijn vriendin vindt ook dat ik dit móét doen – ik mag me gelukkig prijzen. Ze weet natuurlijk ook: als ik ermee zou stoppen, zou ik ongelukkig thuiszitten. Daar heeft niemand iets aan.»

MANNAERTS «Stijn heeft me een belofte laten maken: ‘Zeg het eerlijk als je vindt dat ik een lelijke baby heb.’ Wel, Stijn, ze is keischattig. En daar ben ik heel blij om (lacht).»

MULDERS «Ik heb een lief en een pluszoon van 11. Ik ken hem al sinds hij een peuter was. Technisch gezien is hij mijn kind niet, maar zo voelt het wel. Het gaat heel goed.»

HUMO Heb jij een kinderwens, Stefanie?

MANNAERTS «Ja, maar nu niet. Enfin… (denkt na) Misschien hoef ik geen jonge moeder te zijn.»

HUMO Hoe oud ben je nu?

MANNAERTS «33. Ik moet natuurlijk ook geen tien jaar meer wachten. Een paar vrouwen uit mijn omgeving zijn moeder geworden, en dat heeft me wel een beetje doen flippen.»

HUMO Waarom?

MANNAERTS «Omdat ik het misschien toch niet wil. Ik zie mezelf niet met een dikke buik in dit stinkende kot zitten. Wie zegt dat ik dan geen jaar thuis wil zijn? Ik ben een beetje bang voor mijn eigen reactie.»

MULDERS «We hebben één keer het geluk gehad om met een slaapbus te touren – twee woonkamers, eentje vooraan, eentje achteraan – en daar kon je best met een gezin in leven. We hebben gehoord dat Selah Sue het zo doet, en haar kinderen mee op tournee neemt. Maar daar hebben wij het geld niet voor.»

MANNAERTS «Maar om even af te ronden, want dit is een gevoelig onderwerp: ik heb wel degelijk een kinderwens. En mijn lief ook.»

SHIZZLE AANGEVEN

HUMO In november vorig jaar hebben jullie in Engeland getourd. Sinds de Brexit is dat de hel, als ik de jongens van STAKE mag geloven.

MULDERS «Je moet gewoon twee dagen extra meerekenen. Onze eerste show was in Bristol: vroeger kon je ’s morgens hier vertrekken en ’s avonds daar spelen, maar die tijd is voorbij. Urenlang sta je met je carnet, waarin je alles moet opsommen wat je meeneemt, te wachten op je stempel. Tussen de vrachtwagens.»

VANHOEGAERDEN «Er zijn groepen die gewoon doorrijden, maar als ze je dan pakken als je terug naar huis gaat, kun je een serieuze boete krijgen.»

MULDERS «We willen het ook gewoon correct doen. Ja, we zijn Zwitserland weleens binnengereden zonder onze shizzle aan te geven, maar dat land kun je langs zestig wegen in en uit. In Engeland ligt dat iets moeilijker (lacht).»

HUMO Maar het loont dus nog om er te gaan spelen?

MULDERS «Financieel niet. We krijgen er wel subsidies voor van de Vlaamse overheid, maar niet voor die extra dagen. Je crew moet je dan ook betalen, hè. En zo’n carnet kost 500 à 1.000 euro.»

VANHOEGAERDEN «Het publiek én de organisatoren waarderen het wel enorm dat je de moeite doet.»

MULDERS «Dat is het, hè. Daar doe je het voor. We zitten bij een Brits label: er wegblijven zou... niet logisch zijn. We maken muziek, we zijn een liveband, en dus moeten we ervoor zorgen dat het werkt. Ook al is het financieel een nuloperatie.

»Ik zat onlang op café met Gilles Demolder van Wiegedood, en hij zei: ‘De beste promo is nog altijd fucking touren.’ Als je in Polen voor 600 man kunt gaan spelen, moet je dat dóén. Onze show in The Garage in Londen, een gerenommeerde club met een capaciteit van 650 man, was uitverkocht. Aan dat concert zelf hou je niks over, maar de pr die het oplevert, is onbetaalbaar.»

IN DE SNAKE PIT

HUMO Lars Ulrich van Metallica die zegt dat hij Brutus geweldig vindt, vlak na jullie debuut in 2017, lijkt me anders ook geen slechte promo. Heb je hem nog gehoord?

MULDERS «Nee, maar we hebben hem wel ontmoet. Na het concert van Metallica in het Sportpaleis in 2017.»

VANHOEGAERDEN «We hadden viptickets gekregen, met het verzoek om na de show te wachten op een welbepaalde plek in de backstage. Zijn personal assistant kwam ons halen en bracht ons diep in de catacomben van het Sportpaleis naar een kleedkamer. Tien minuten laten verscheen Ulrich. Ik weet dat iedereen een mening over hem heeft, maar ik vond hem een geweldige gast. Hij kwam net van het podium en was alleen maar geïnteresseerd in ons: ‘Hoe doen jullie dit? Hoe schrijven jullie songs? Waar haal je inspiratie?’ We hebben niet eens de kans gekregen om te zeggen dat we de show van Metallica goed vonden.»

MULDERS «Toen we afscheid namen, zei hij: ‘Om het even welke Metallica-show jullie willen bijwonen, om het even waar en wanneer: stuur een e-mail naar mijn assistent en we zullen voor jullie zorgen.’ Ik dacht: yeah, right. Maar toen ze vorig jaar op Werchter speelden, heb ik toch mijn stoute schoenen aangetrokken. Ik stuurde een mail met een hoop excuses: ‘Ik weet niet of u mij gelooft, maar in 2017 heeft Lars Ulrich gezegd…’ Geen uur later: ‘Natuurlijk. Lars is een man van zijn woord. Hoeveel tickets hebben jullie nodig?’

»Toen we onze enveloppe kregen, bleken er zelfs bandjes voor de snake pit in te zitten. Stonden we daar met z’n drieën tussen de allergrootste Metallica-fans. (Lacht) Veel selfies gemaakt.»

HUMO Bedankt voor de tip! En voor het gesprek.

‘Unison Life’ is uit bij Hassle Records.

Op 3/2 speelt Brutus in Ancienne Belgique, Brussel.

