BRYN: ‘Zingen en touwtjespringen’

Wie een publiek wil begeesteren zoals Mick Jagger, Freddie Mercury of – we zijn niet van gisteren – Harry Styles, of wie zich simpelweg Ozark Henry noemt, bevelen wij van harte de workshop podiumprésence aan die dra plaatsheeft in Trix. Uw docent: Bryan Magunda alias BRYN, de 24-jarige Brusselaar die met zijn alternatieve popliedjes al de finale van StuBru’s De Nieuwe Lichting bereikte.

BRYAN MAGUNDA «Als ik mijn leerlingen één raad wil meegeven, zal het deze zijn: zing, beweeg, lééf met intentie. Niet iedereen is Beyoncé, en dat hoeft ook niet. Neem nu Lewis Capaldi: hij weet een publiek voor zich te winnen met humor en zelfspot. Of Lorde: zij leidt haar songs graag in met een woordje uitleg, zodat toeschouwers helemaal begrijpen waarover ze zingt. Niet alleen je boodschap is belangrijk, maar ook hoe je die overbrengt.

»We doen ook enkele oefeningen. Ik laat mijn leerlingen bijvoorbeeld een lied zingen terwijl ze touwtjespringen, om hen te wijzen op het belang van een correcte ademhaling. Die oefening heb ik trouwens afgekeken van Beyoncé, die zich op een tournee voorbereidt door haar nummers op een loopband te zingen.»

HUMO Taylor Swift praat tegen zichzelf in de spiegel voor ze opgaat: ‘Wees gerust, Taylor, het zal goed gaan.’ Wat is volgens jou de beste manier om plankenkoorts te overwinnen?

MAGUNDA «Simpel: veel optreden. Ik predik dan wel zelfvertrouwen, maar ooit was ik zelf een verlegen knul die op het podium stond met de handen in de zakken en de blik naar de grond gericht. Ik geloof niet dat podiumprésence iets is waarmee je geboren wordt – de zogenaamde x-factor. Om nog eens op Beyoncé terug te komen: iedereen vindt haar de beste performer van onze generatie, maar daarbij wordt weleens vergeten dat ze als kind al op de planken stond.»

HUMO Vorig jaar heb je deze masterclass ook gegeven: heb je je leerlingen van toen nog teruggezien?

MAGUNDA «Zeker. De Brusselse r&b-zangeres Amrita Khan, bijvoorbeeld. Ik ben onlangs naar een concert van haar geweest, en ik was onder de indruk. Ze vertelde me dat ze zich sinds onze gesprekken in Trix comfortabeler voelt op een podium. Missie geslaagd!»

HUMO Bij wie zou je zelf graag een masterclass volgen?

MAGUNDA «Bij Taylor Swift, naar wie ik al sinds mijn 7de luister. Of nog beter: marketing met Taylor Swift, want ik ken niemand die haar zakelijke beslissingen zo goed kan verkopen.»

HUMO Aan de Universiteit van Gent kunnen studenten volgend academiejaar het keuzevak Literature (Taylor’s Version) volgen, Bryan.

MAGUNDA «Hm, misschien moet ik me toch maar inschrijven.»

De workshop podiumprésence met BRYN heeft plaats op woensdag 30 augustus in Trix.

