Camille, Maksim, Pommelien, Aaron, Lotte en Francisco: kan élke #LikeMe-ster een solo-carrière uitbouwen?

‘‘#LikeMe’ is een geweldige start voor je carrière, omdat je zovéél moet leren in zo’n korte tijd. Je wordt serieus gedrild en doet enorm veel podiumervaring op. We hebben op elk bierfeest en elke pensenkermis gestaan, maar ook op de grotere festivals.’ Aldus Pommelien Thijs een jaar geleden in Humo.

En ja, die carrière kwam er: op dit moment piekt Pommelien in de Ultratop50, treed ze overal in Vlaanderen op én is ze te zien in de populaire fictiereeks ‘Knokke Off’. En ze is niet de enige: bijna alle hoofdacteurs uit de populaire Ketnetreeks ‘‘#LikeMe’, bouwen ondertussen een blinkende solocarrière uit. Ze staan deze weken op het podium met hun eigen single in ‘Tien om te zien’ en ‘Zomerhit', verzamelen vele duizenden volgers op social media en presenteren ondertussen programma's op VRT of VTM.

Waar talentenjachten of boy/girlbands in het verleden vaak één superster voortbrachten, blijkt de Ketnetreeks een ware sterrenfabriek. Maar in een klein land waarin ieders tante en de zus van Metejoor een plekje onder showbizzhemel ambiëren: hoeveel ruimte is er om al dat talent en succes te consolideren? Wie heeft er dan de beste papieren? En eh, wie is nu ook al weer wie?

Speelde in #LikeMe de rol van... Caro, de hoofdrol.

En deed daarna... scoorde een megahit een hit met ‘Nu wij niet meer praten’ met de Nederlandse zanger Jaap Reesema, bracht daarna verschillende eigen singles uit waarvan haar meest recente ‘Erop of eronder’ even op nummer 1 stond, lanceerde onlangs haar eerste album en speelt nu de hoofdrol in het uitstekende tienerdrama ‘Knokke off’.

Gaat het maken want... het succes gaat voorlopig alleen maar crescendo.

Wie hoog klimt kan hard vallen... maar Pommelien lijkt haar stappen bedachtzaam te zetten. In haar teksten en interviews toont ze bovendien ook een groot maatschappelijk engagement, wat er op wijst dat de zangeres voorlopig niet uitgezongen is.

Wat ze er zelf over zei... ‘Ik heb het lang heel eng gevonden om toe te geven dat ik wilde acteren en muziek maken.’

Optredens MIA's in Paleis 12 Beeld VRT

Speelde in #LikeMe de rol van... Camille Van Beem

En deed daarna... Heeft u even? Camille scoorde verschillende hits met Regi, zoals 'Vuurwerk', verschillende hits zónder Regi, zoals ‘Rihanna', won ‘The Masked Singer’ als Miss Poes, maakte indruk in ‘Liefde voor muziek', kreeg een eigen docureeks op VTM, een eigen kledingcollectie bij JBC, lanceerde onlangs een eigen stripboek, zal dit najaar de hoofdrol spelen in de nieuwe telenovelle ‘Milo’ en staat volgend jaar drie keer in het Sportpaleis.

Gaat het maken want... ze heeft het al gemaakt.

Te vroeg pieken is gevaarlijk want... het is nog de vraag of haar jonge publiek met haar mee zal groeien of dat ze er in blijft slagen de jongste kinderharten te veroveren. Ach, en anders zien we over een jaar of tien het Sportpaleis nog wel vol lopen voor een paar lucratieve nostalgietours.

Wat ze er zelf over zei... ‘Popster worden was altijd al mijn droom, er is nooit een plan B geweest’

Francisco Schuster



Speelde in #LikeMe de rol van... Yemi.

En deed daarna... deed mee aan 'Special Forces', maakte voor VRT.nu het niemendalletje ‘Thrift you up’ en lanceerde onlangs zijn eerste single ‘Alleen'.

Vliegt straks als een raket want... hij werkt al aan twee nieuwe tv-programma's en ongetwijfeld zal er ook een album volgen.

Deze raket keert snel terug naar aarde want... die eerste single slaat voorlopig nog niet echt aan.

Aaron Blommaert Beeld VTM

Speelde in #LikeMe de rol van... Jonas.

Maar was toen eigenlijk al bekend van... zijn rol in 'Familie’ en zat al in de boysband BOBBY.

En dit is nog maar het begin want... Blommaert is een vast VTM-gezicht geworden, maakt ondertussen ook radio op MNM én lanceerde zijn eerste single ‘Zonde', die meteen een top 10-hit werd.

Dit blijft niet duren want... het zijn wel veel balletjes om in de lucht te houden. Al is het natuurlijk ook geen ramp als er eentje op de grond valt.

Wat hij er zelf over zei... ‘Ik had niet verwacht dat ik zo snel iets groots als ‘The Voice’ zou mogen presenteren. Ik heb met klamme handjes toegezegd.’

Lotte De Clerck

Speelde in #LikeMe de rol van... Emma.

En deed daarna... deed een Vlaamse stem in de ‘Super Mario Bros.’-film, bracht haar eerste single ‘Brandgevaar’ uit en doet volgend jaar samen met Francisco mee in de musical Hairspray.

Van Lotte gaan we nog veel horen... want ze kwam pas in de laatste seizoenen bij #LikeMe en werd in een mum van tijd een bekend en geliefd gezicht in de reeks.

Of het wordt snel stil want... die eerste single ‘Brandgevaar’ was een radiovriendelijk nummer, maar werd geen hit.

Beeld Maxime Petit

Speelde in #LikeMe de rol van... Vince.

En deed daarna... de presentatie van ‘The Voice Kids', was de leeuw in ‘The Masked Singer’ en lanceerde een aantal singles, waarvan de de laatste ‘onder invloed’ al 19 weken in de Ultratop 50 staat.

Een vliegende start want... onthulde bij ‘Zomerhit’ een zangopleiding te gaan volgen en lijkt vastbesloten om zijn zangcarrière uit te bouwen.

Dat wordt nog niet zo gemakkelijk... hoeveel ruimte is er nog naast een Niels Destadsbader en Metejoor?

Wat hij er zelf over zei... ‘Ik besef soms zelf amper dat ik een jeugdidool ben.’