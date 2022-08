Central Cee is gewoon één van de zovele TikTok-rappers

Alwéér een rapper die in no time een popster werd dankzij TikTok? Yep, met als gevolg: een sauna vol op elkaar geprakte lijven voor Central Cee.

Een propvolle Dance Hall, tot de nok gevuld met én rapfans én lieden die buiten het festivalseizoen in geen honderd jaar een hiphopconcert zouden bijwonen. Dat krijg je met al die vluchtige viral hypes. Hiphoppuristen zien het wellicht met lede ogen aan.

Central Cee is gelukkig wél the real deal: één van de frisse, meest fantasierijke rappers uit de UK Drill-scene. Zijn ‘A Day in the Life’ werd in de tent her en der woord voor woord meegebruld. ‘Little Bit Of This’ was er eentje voor the ladies, zo meldde Cee, ook al is die track nu niet meteen onversneden baby making music. Daarna was het vet van de soep.

Central Cee leed onder het euvel waar het voorbije weekend ook genregenoten zoals Headie One en Slowthai last van hadden: gemakzucht. Anno 2022 volstaat het niet om de afgezaagde podiumtrucjes boven te halen. Rapfans zijn verwend. En doortrapt. Zij willen een klik voelen. Ze willen de authenticiteit kunnen ruiken. Dave begreep dat op zaterdag heel goed: in de marquee greep hij elke fan bij het nekvel. Little Simz deed even later hetzelfde met veel flair.

Beeld Koen Keppens

Van een pakkend verhaal was er bij Central Cee geen sprake. Je keek dus niet raar op toen het jonge volkje na een tijdje de Dance Hall uitdruppelde. Te volle tent. Te warm. Te ongeïnspireerde show.

Het boeltje kwam nog even los bij de hitjes ‘Obsessed With You’ en ‘Doja’, maar het kalf was toen al verdronken. Herkansing in een club? Hopelijk gauw.

