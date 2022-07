Charles verdiende op Rock Werchter de prijs voor de strijdlust, en de gele trui is niet eens zo ver weg

Natuurlijk gunden wij Charlotte ‘Charles’ Foret haar debuut op Rock Werchter, de voormalige winnares van de Waalse Voice heeft er het talent voor. Maar niet vandaag, niet op deze manier en niet als very last minute vervanger van volksmenner Sam Fender. En dan bleek haar artistic director nog vanmorgen te zijn overleden.

“Deze is voor hem.” Ze vertelde het langs haar neus weg, voor ze een gevoelige ballad inzette achter haar piano. Onwillekeurig ga je anders naar haar liedjes luisteren, dringen de emoties dieper door. Ook zonder die mededeling wogen de liedjes van Charles al stevig op het gemoed, misschien meer dan The Barn op dit namiddagse uur verdragen kon. Maar ze zette wel door, zong hele lappen quasi a capella en gaf de rouw geen kans om haar één noot te laten missen. De traan in haar ooghoek liet ze wachten tot het laatste akkoord.

Charles, RW22, 01072022, Koen Keppens Beeld Koen Keppens

Achter haar piano en met een nogal vlakke tweemansband achter haar moest Charles werken voor de aandacht van de bij momenten ongeïnteresseerde Barn, maar ze won de stem van het volk met de hare. Een verbluffende strot heeft de Belgische, die het best tot haar recht komt in nummers met het nodige drama. Die kregen we vooral op het einde, maar voor we een vergelijking met Anouk konden bedenken, deed het midtempo hitje ‘Wasted Time’ de boel weer inzakken.

Een ongemakkelijk einde van een dapper concert. Een niet eens zo gewaagde voorspelling: ooit zien we Charles nog veel grootser uitpakken op dit podium dan vandaag. Of zoals Renaat Schotte het zou zeggen: de prijs voor de strijdlust krijgt ze alvast, de gele trui is niet eens zo ver weg.

