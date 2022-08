Charlotte de Witte: ‘Op de Mainstage van Pukkelpop de techno mogen vertegenwoordigen is fucking cool’

Zaterdag 20 augustus staat Belgische technotrots Charlotte de Witte (30) op de Main Stage van Pukkelpop. Geen seconde zat ze stil in die twee jaar dat een virus het op haar job – het nachtleven – gemunt had. En dat loonde: haar ‘Doppler’ werd door de StuBru-luisteraars verkozen tot hét zomeranthem van 2021. De pandemie bracht Charlotte de Witte ook de liefde, in de gedaante van Italiaanse techno-dj Enrico Sangiuliano, met wie ze een succesvolle remix van tranceklassieker ‘The Age of Love’ uitbracht. Maar het waren zware jaren. ‘Was ik niet zo verliefd geweest, ik was op een héél donkere plek beland.’

De Charlotte de Witte die voor me zit op het terras van het Juliana Hotel aan het Brusselse Martelaarsplein, straalt. Het is drie jaar geleden dat we elkaar spraken, in Bar Bidon aan de Gentse Reep, waar ze toen niet ver vandaan woonde. Al was ze amper op dat appartement te vinden: ze toerde in die dagen in haar eentje zowat non-stop de wereld rond. Aan dat bestaan kwam abrupt een eind in maart 2020.

HUMO Waarop je appartement in Gent meteen een liefdesnestje werd?

CHARLOTTE DE WITTE (lacht) «Eigenlijk woonden Enrico en ik al samen voor we echt een koppel waren, thanks to the lockdown.

»Eind februari 2020 hadden we onze eerste officiële date, in Milaan, waar Enrico toen woonde. Mijn manager belde me in paniek vanuit België: ‘Charlie, in je vrije tijd doe je wat je wilt, maar dat virus is lelijk huis aan het houden in Italië. Wat als ze de luchthaven straks sluiten en je je tournee niet kunt doen?’ Waarop ik voorstelde dat Enrico ‘anders gewoon mee naar Gent kon komen’. (lacht)

»Op dat ogenblik was hij dus nog niet mijn lief, we hadden één heel toffe date gehad. Hij is mijn lief geworden op mijn appartement. En de twee weken die we hadden verwacht, werden vier maanden in Gent. Vier geweldige maanden: we konden elkaar op een spontane manier leren kennen, zonder de oververmoeidheid van het touren, zonder de stress van het deejayleven. We hadden even geen zorgen, konden uitrusten, hadden tijd om met elkaar te praten… Zonder de lockdown hadden we elkaar misschien wel nooit écht leren kennen. Dus: een zalige periode, die eerste drie-vier maanden.»

HUMO Waarmee je het al prijsgeeft: daarna mocht het voor jou wel ophouden met heel die stilstand van de wereld. Je hebt het lastig gehad, hè?

DE WITTE «Enorm. Pas op, ik heb heel veel werk gehad en ben constant bezig geweest voor mijn label KNTXT, ik bleef ook naar muziek luisteren om up to date te blijven. Maar je hele professionele leven zien weggeblazen worden, is stresserend. Suddenly it hits you: shit, we zijn de zomer kwijt. Oké, we halen dat wel in in het najaar. Fuck, het najaar zijn we ook kwijt. En dan weer hopen dat 2021 anders zou zijn. Ik probeerde telkens weer vol goeie moed optimistisch te blijven, terwijl alles rondom me werd omgegooid. Mentaal was dat heel heftig, ik ben in een existentiële crisis beland. (Zwijgt) De voorbije twee jaar waren megatraumatisch, compleet met angstaanvallen en een gevoel van benauwdheid.»

HUMO Omdat je je afvroeg: wie ben ik nog als ik niet kan draaien?

DE WITTE «Inderdaad: alles wat ik ben en kan, kon ik niet meer zijn of doen. De waardering van het publiek viel ook helemaal weg, ik twijfelde over wat mijn bijdrage aan de wereld was. Ik had als dj het gevoel dat het nachtleven vaak de zwartepiet werd toegespeeld. We waren de eerste sector die moest sluiten en de laatste om open te gaan. Ik vond het heel onrechtvaardig dat we verantwoordelijk werden gesteld voor de verspreiding van het virus.

»Een geluk dat ik Enrico had, dat ik verliefd was, of ik was op een heel, heel donkere en gevaarlijke plek beland.»

HUMO Het leuke aan een relatie met iemand die dezelfde job heeft, is dat je elkaar begrijpt. Het vervelende kan ook zijn dat het thuis te véél over de job gaat, dat problemen op het werk de sfeer aan tafel bepalen.

DE WITTE «We voelden allebei inderdaad dezelfde frustratie, en veel gesprekken gingen daarover. Dat kan ook niet anders: muziek is alles in mijn leven én dat van Enrico, dus praatten we daar constant over.

»Maar als ik heel down was, hielp Enrico me er weer bovenop – en vice versa. En er waren zeker momenten dat we allebei in zak en as zaten, en bewust moesten redeneren: we mogen ons níét tot op de bodem laten zakken.»

HUMO Merkte je ook solidariteit onder dj’s wereldwijd, via online kanalen bijvoorbeeld?

DE WITTE «Ik had verwacht dat we ons als dj-community sneller solidair zouden organiseren: ‘Wij zijn nightlife en we zijn er voor elkaar.’ Maar het isolement en de verschillende regels in alle landen zaaiden eerder verdeling. Zo waren er plaatsen in de wereld waar wél evenementen mochten plaatsvinden. Dat zorgde dan voor discussies, of het al dan niet oké was om nu al een show te spelen.

»Dat was een teleurstelling: ik had écht meer gelijkgezindheid verwacht onder dj’s. Ik heb natuurlijk mijn vrienden binnen het milieu, maar de dj-community, voor zover daar al sprake van was, is mijns inziens eerder uit elkaar gevallen door covid.»

HUMO Intussen sta je op Tomorrowland en Pukkelpop als headliner alsof er nooit iets aan de hand is geweest. Ervaar je dat ook zo? Als back to normal?

DE WITTE «Ik ben nog altijd voorzichtig optimistisch. Tegenwoordig ben ik liever voorbereid dan plots voor een voldongen feit te staan, als ik bijvoorbeeld komende winter een tijd mijn job niet zou kunnen doen. Maar ik ben sinds maart weer echt aan het touren, en we zijn er ingevlogen alsof de voorbije twee jaar niet hebben plaatsgevonden, ja. Ik had in juni een weekend met vier shows en één met drie shows. Maar wat ik niet had verwacht: ik was telkens kapot nadien. Moe, doodmoe.»

HUMO Dat vertelde Dimitri Vegas me ook: na twee jaar stilliggen voelt hij zich vermoeider dan ooit op zijn huidige tournee. Alcohol moet hij afzweren.

DE WITTE «Elke dj met wie ik al heb gepraat, spreekt over die vermoeidheid. We zijn de routine kwijt, hè. Jarenlang heb ik non-stop de wereld rondgereisd, ik had genoeg aan powernaps op luchthavens en in vliegtuigen, leefde op adrenaline. Maar die twee jaar normaal leven – normaal eten, slapen en sporten – hebben hun effect niet gemist: na dat weekend van vier shows was ik fysiek en mentaal helemaal leeggezogen.»

HUMO Wil je eigenlijk nog terug naar je leven van vroeger?

DE WITTE «Hoe ik vroeger tourde, dat was absurd intens. Ik was ook altijd alleen, het ging van het ene continent naar het andere en weer terug. Zo moet het voor mij niet meer worden. Ik ben ook twee jaar ouder: ik kan niet meer drinken zoals vroeger. Mijn katers worden zwaarder, mijn lichaam heeft meer tijd nodig om te recupereren… Ik zoek nu volop naar een balans tussen touren en gezond leven – gezond eten, sporten en tijd maken voor mijn relatie. Als al die dingen goed zitten, ben ik écht gelukkig.»

HUMO Je bent deze zomer 30 geworden. Deed dat je iets?

DE WITTE «Als ik op mijn 28ste dacht aan 30 worden, tram drie, was dat à la: ‘Oei, dat begint hier wel serieus te worden.’ Maar ik bén nu 30 en ik ben er volledig klaar voor. Ik heb de voorbije tien jaar mijn zin kunnen doen, fantastische dingen meegemaakt en goed de aap uitgehangen. Ik ben intussen ook getrouwd, mijn carrière loopt goed en ik heb een heldere kijk op de dingen.

»Ik heb mijn verjaardag gevierd met een paar vrienden: een dag vroeger naar België gevlogen, en lekker gaan eten bij Misera in Antwerpen. Om één uur lag ik in mijn bed. Geweldig, hè (lacht).»

320 kilometer per uur

HUMO Je track ‘Doppler’ van vorig jaar – door de luisteraars van StuBru verkozen tot het zomeranthem van 2021 – begint met het geluid van een scheurende racewagen, en je liet je voor promofoto’s al fotograferen in een gecustomizede Formule 1-outfit. Er zit een snelheidsfreak voor me?

DE WITTE «Jaaa! Iemand vroeg me dat onlangs nog: ‘Why are you such a speed freak?’ Ik heb mijn Suzuki nu verkocht – ik woon tegenwoordig met Enrico in Lissabon, geen plek voor een motor – maar op mijn negentiende reed ik ermee naar school, tot grote ergernis van mijn ma. Ik studeerde event management in Gent en woonde nog thuis in Evergem, dus die motor was voor mij het makkelijkste vervoermiddel in de ochtendspits.

»Ik heb altijd van snelheid gehouden. Ik ski graag: niks geeft me zo’n kick als aan hoge snelheid, maar met perfecte controle van een berg razen. Die adrenalinerush is heerlijk. Toen ik als kind aan paardrijden deed, vond ik het fascinerend hoe je een vertrouwensband kunt opbouwen met een dier en samen snelheid kunt halen en over dingen springen. Avontuur, daar gaat het me misschien nog het meest om. En dat was het ook met die lockdowns: er was geen snelheid meer, geen avontuur. Daarom stortte ik me op mijn werk: ik móét bezig blijven.»

HUMO In 2021 deed je een legendarisch coole livestream op het circuit van Mugello, in Toscane. Ook geracet die dag op het circuit?

DE WITTE «Ja, met een Ferrari! Eerst mocht ik als passagier naast de piloot zitten, hij gaf goed gas en had door dat ik totaal niet bang was. Ik zat zelfs te lachen in de bochten. Of ik ook eens mocht rijden? ‘Allee, goed.’ Ik heb 320 kilometer per uur gehaald. (Samenzweerderig) Zalig. Echt de max. Ik voel me sowieso zeker in een auto, anders zou ik zoiets niet doen. Ik ben niet roekeloos, hè. Alles wat ik doe in mijn leven – ook in mijn carrière – is beredeneerd, er is altijd over nagedacht. Zélfs dat absurde touren in het verleden: ik wist waaraan ik begon. Ik wist dat het madness was, dat ik kapot zou zijn. Maar ik dacht ook: I’m gonna pull through.»

HUMO Je staat bekend om je spijkerharde werkethiek. Waar heb je die vandaan? Van je moeder? Zij runde als zelfstandige een modellenbureau in Gent.

DE WITTE «Ik denk vooral: muziek is mijn passie. Ik ben de dirigent van mijn carrière. Als ik niet hard genoeg werk, groei ik niet. En dan kom ik ook niet te weten waar dit alles me kan brengen. Want dat wil ik echt uittesten: waar kan mijn leven me nog zoal naartoe leiden?»

HUMO Je moet in je beroep wel constant in the picture blijven.

DE WITTE «Absoluut. Er is veel druk. Je kunt dat vervelend vinden, maar het is nu eenmaal part of the game. Ook al is muziek geen competitie: je moet keer op keer tonen waarom je je plek verdient.»

HUMO Volgens de Britse dj Carl Cox heeft de pandemie alvast één ding gecorrigeerd: op een bepaald topniveau waren superstar DJs de voorbije jaren te blasé geworden, verdienden ze té makkelijk té veel geld.

DE WITTE «Ik begrijp wat hij bedoelt, maar ik heb altijd fucking hard gewerkt om te staan waar ik nu sta. Het jetsetleven van kaviaar, champagne en decadentie is nooit mijn ding geweest. Mijn ingesteldheid was altijd: don’t take this for granted. En dat heeft covid nu aan iedereen duidelijk gemaakt: je mag dat leventje niet als vanzelfsprekend beschouwen.»

Weg anonimiteit

HUMO ‘Ik kan niet meer naar de Gentse Feesten zonder aangesproken te worden,’ zei je me drie jaar geleden. Hoe zit dat tegenwoordig?

DE WITTE «Als ik op straat kom, word ik overal herkend. In België, Portugal, Istanbul, grote Amerikaanse steden, you name it. Ik heb vroeger in Gent ook een stalker gehad. Dat zijn geen fijne dingen. Want je bent nooit meer op je gemak, je kunt nooit meer die anonieme persoon zijn van vroeger. Ik héb nooit beroemd willen zijn. Ik kom uit de clubs, ik wil staan zweten met mijn maten en muziek draaien en me amuseren. Bekend zijn heeft me écht nooit geïnteresseerd.

»Een stuk van mijn privéleven opgeven blijkt de kostprijs te zijn van wat ik graag doe. Ik had op voorhand nooit beseft hoe zwaar dat zou doorwegen, dat heb ik gaandeweg moeten ondervinden. Ik vind het vreselijk om bekeken te worden, ik word er benauwd van. Of als mensen me om een foto vragen wanneer ik net ben gaan lopen en kletsnat ben van het zweet: eigenlijk wíl ik dan niet op de foto, alleen durfde ik lang geen nee te zeggen.»

HUMO Nu wel, dus?

DE WITTE «Ik heb lang op eigen houtje geprobeerd om manieren te vinden om met dat soort situaties om te gaan, maar uiteindelijk ben ik gaan praten met een psycholoog. In therapie heb ik geleerd om mijn grenzen meer af te bakenen. Als nu iemand op straat een foto komt vragen en ik ben net gaan lopen, zeg ik gewoon: ‘Liever nu niet.’ Vroeger voelde ik me altijd zo slecht als ik dat zei: ik wilde geen bitch zijn. Van mijn psycholoog weet ik nu dat ik die grenzen mág stellen. Wat anderen ook van je denken – de helft vindt je sowieso arrogant, gewoon omdat je beroemd bent (lacht).

»In feite heb ik niks nieuws gehoord van die psycholoog, maar ik moest het van een professional horen om het me écht niet meer aan te trekken. Ik heb het récht om gewoon Charlotte te zijn. En tezelfdertijd ben ik niet meer gewoon Charlotte, hè. Dat is iets heel mafs. Ik weet niet of ik dat ooit écht zal begrijpen.»

HUMO Max Colombie is een vriend van je, je maakte in 2015 – je had toen pas je pseudoniem Raving George laten vallen – met Oscar and the Wolf het nummer ‘You’re Mine’. ‘Ik kamp met angststoornissen en een depressie,’ liet Colombie begin deze zomer via Instagram weten, waarna hij zijn tour annuleerde. Hou je contact met hem?

DE WITTE «Ik wil hem absoluut laten voelen dat ik hem steun. Het lijkt misschien superstom, maar ik stuur hem constant grappige dierenfilmpjes, feelgood-dingen. Op die manier weet hij dat ik aan hem denk. De onderliggende boodschap is: ik wens je beterschap. Maar ook: neem je tijd.

»Ik snáp hem ook. Bekend zijn leidt tot angst. (Denkt na) Ik kan enkel voor mezelf spreken, maar wat mij altijd heeft geholpen als ik het moeilijk kreeg, is afstand nemen van social media. Niet te veel meer communiceren.»

HUMO Wat kan jou nog bang maken?

DE WITTE «De gedachte om mensen te verliezen die ik graag zie. Niet dat die angst mijn leven overheerst, maar als er íéts is wat me op random momenten bang kan maken, is het dat. Dat heb ik van mijn ma: ik ben enig kind, ze was altijd superbezorgd over mij.

»Enrico en ik sturen elkaar vaak berichtjes als we op tour zijn. Als hij een keer niks stuurt, gewoon omdat hij al in zijn bed is gekropen, denk ik metéén het ergste: ‘Oei, er zal toch niks gebeurd zijn?’ Als ik ooit moeder word, zal ik nog serieus afzien met die ongerustheid (lachje).»

HUMO Wat als je negentienjarige zoon of dochter een motor wil?

DE WITTE «Géén moto, zelfs geen brommer – vergeet het. Nee, die wordt níét zoals ik. Of zoals de vader, want Enrico is een al even grote zot (lacht).»

HUMO Waar zie je jezelf over tien jaar, als je 40 bent?

DE WITTE «Ik zal ooit kinderen hebben, daar ben ik zéker van. En ik zou graag producen voor anderen, en ook soundtracks maken voor films interesseert me. Ik zie me ook geen twintig shows per maand meer doen. Dat doe ik nu al niet meer. Ik heb vele jaren hard gewerkt om te staan waar ik sta, en begin nu het gevoel te krijgen dat ik me wat meer luxe kan permitteren. Concreet: dat ik één weekend per drie maanden geen shows doe en thuisblijf. Wat voor andere mensen nog altijd een zwaar regime zou zijn, natuurlijk.»

Erkenning als dj

HUMO In 2018 mocht je al het hoofdpodium van Pukkelpop afsluiten, als vervanger van Travis Scott. Maar dit jaar ben je een échte, aangekondigde headliner. De enige Belgen die je dat ooit voordeden, waren 2manydj’s, en dat was dan nog met een hybride set. Jij gaat voor de pure dj-set.

DE WITTE «Dat ik de Main Stage van Pukkelpop mag afsluiten, dat is een fucking cool statement. Voor mij is het sowieso speciaal omdat het een Belgisch festival is. Het feit dat ik op dat podium de techno mag vertegenwoordigen, is ook mooi. Maar ik vind het vooral belangrijk dat erkend wordt dat een dj gelijkwaardig is aan een muzikant. Wij spelen dan wel geen gitaar of piano, maar we bespelen wel ons instrument. Ik doe iets compleet anders dan Tame Impala of Bazart, ik zou nooit kunnen wat zij doen, maar ik heb wel mijn skills. Ik krijg een uur om mijn verhaal te delen met het publiek, om een connectie tot stand te brengen, om mensen te entertainen.

»Ik blijf dat ook zot vinden: dat je mensen kunt meenemen in een verhaal, dat gevoel van eenheid dat je creëert. De communicatie tussen een dj en een publiek is iets ongelofelijk speciaals. Ik kom ook op plaatsen – festivals, clubs, wereldsteden – waar mensen kunnen zijn wie ze willen zijn, en dat is fantastisch om te zien. De combinatie van al die dingen: dat is dé magie van mijn stiel.»

HUMO In hoeverre verschilt je set op het hoofdpodium van Pukkelpop met die op het hoofdpodium van Tomorrowland?

DE WITTE «Op de Main Stage van Pukkelpop mag het niet te ingewikkeld zijn, niet té dark – dat is sowieso een verschil met de shows op mijn eigen KNTXT-stages – maar het mag ook geen kermismuziek worden (lacht). En ‘Doppler’ zal ik sowieso draaien, wees maar zeker.»

Charlotte de Witte staat op zaterdag 20 augustus op Pukkelpop.

