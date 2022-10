Chibi Ichigo: ‘Brullen, schelden, boos worden: mijn mental coach gaat het me allemaal leren’

Op Dour was ze een wervelwind, op Pukkelpop een confettikanon. Nu licht Chibi Ichigo, de prachtige schuilnaam (‘kleine aardbei’ in het Japans) van de nog veel mooiere Sabina Nurijeva (24), vanuit haar fonkelnieuwe Brusselse appartement een spetterende, wild in het rond dansende debuutplaat toe: ‘Sabina’ heeft de beste 2ManyDJs-beats sinds 2ManyDJs, maar ook teksten waarvoor geleerde mensen vergelijkingen met Aleksandr Poesjkin bovenhalen. Als daar maar geen hoogmoed van komt – of één van die andere 7 Hoofdzonden!

Op slenterafstand van haar appartement liggen vijftig cafés, een dozijn droeve zwervers, één Ancienne Belgique en een leger hipsters die op bankjes van hun mocha frappuccino nippen. Zondigheid alom! En dan zingt ze ook nog zomaar:

HUMO ‘Leef nu, betaal het later / Zondig nu, bid later’.

Sabina NURIJEVA (lacht) «Mijn oma was moslima, maar zelf ben ik niet godsdienstig opgevoed. Oma zei altijd: ‘Geloof gewoon in íéts.’ Heeft God alles geschapen, of creëerde het universum zichzelf? Voor mij komt dat, in al zijn ongrijpbaarheid, op hetzelfde neer – alleen is God als metafoor iets makkelijker te begrijpen.»

HOOGMOED

NURIJEVA «In het team van Chibi Ichigo tolereren we geen ego’s: ik vind het belangrijk om humble te blijven. Naar zelfvertrouwen streef ik wél. Als je onzekerheid uitstraalt, pikken mensen dat op: dan walsen ze over je heen en denken ze dat ze alles van je gedaan kunnen krijgen.»

HUMO Gaat het je makkelijk af, dat zelfvertrouwen?

NURIJEVA «Nee, die zoektocht is een eindeloze, inspannende reis (lacht). Maar zo hoort het ook: ik wil aan mezelf blijven werken, blijven groeien. Als ik nu naar de Sabina van vorig jaar kijk, dan herken ik mezelf niet meer! En zo gaat het elk jaar. Ik vind dat een goed teken: verandering, hoe zwaar ook, is altijd positief. Je wordt er een sterkere en mooiere persoon van.

»Vorig jaar stond ik op Pukkelpopkwartier, de eenmalige coronaversie van het festival. Als je dat optreden vergelijkt met m’n Pukkelpop-show van deze zomer, kun je alleen maar besluiten dat je twee totaal verschillende artiesten hebt gezien. Vorig jaar was ik volop zoekende: ik deed mijn best om anderen te vermaken en te overtuigen. Dit jaar heb ik mezélf overtuigd, en daar draait het om.»

HUMO Waarvan heb je jezelf overtuigd?

NURIJEVA (denkt na) «Anderhalf jaar geleden ving ik op dat iemand had gezegd: ‘Telkens als ik Chibi zie optreden, staat ze daar precies tegen haar goesting.’ Ik ben in tranen uitgebarsten: ‘Dat is niet waar, ik ben gelukkig en ik hou van muziek!’ (lacht) Maar toen dacht ik: waarom reageer ik nu zo heftig? Schuilt er dan geen kern van waarheid in? En toen drong het tot me door: eigenlijk dééd ik het allemaal dik tegen mijn zin. Ik bracht de muziek die ik dacht te móéten maken, speelde een rolletje waarvan ik dacht dat mensen het wilden zien.

»Wel: intussen niet meer! Ik ben in therapie gegaan, heb een mental coach onder de arm genomen, ben meer gaan sporten... Nu heb ik eindelijk fun wanneer ik op een podium sta. Daarom waren die laatste shows zo bruisend.»

HUMO Een tijdje geleden was je even wereldberoemd in Vlaanderen omdat je, samen met je vriend Umi Defoort, in ‘De slimste mens ter wereld’ zat.

NURIJEVA «Ik had nooit verwacht dat er zoveel mensen zouden kijken: ik had dat programma nog nooit gezien (lachje). Ik vond ’t eerlijk gezegd héél heftig. Opeens krijg je zoveel meningen over je uitgekieperd. Ik hoorde lieve reacties, maar ook weer hetzelfde riedeltje: ‘Die zit daar tegen haar goesting, die kijkt zo zuur...’ Zelf kan ik die beelden niet meer zíén. Zo cringe! (lacht)»

HUMO Ben je ijdel?

NURIJEVA «Ja. Ik vind kleren leuk en verander graag van kapsel. Ik probeer van mezelf te houden, en dan is het toch belangrijk dat je niet, telkens als je in de spiegel kijkt, alleen maar denkt: dat en dat én dat wil ik veranderen. Wat mij nog te vaak overkomt. Zeker als ik weer eens last heb van acne: yuck! Ik verzorg mijn huid zoals het hoort, hoezó blijft dat maar terugkeren?»

HUMO Een doctor in de Slavische Talen vergeleek je Russische teksten met Poesjkin, de grootste dichter die Rusland ooit gekend heeft.

NURIJEVA «Heel lief, maar totaal overdreven. Als een leuk nieuw Belgisch rockgroepje in het Engels zingt, haal je toch ook niet meteen Shakespeare boven? (lacht)»

LUIHEID

NURIJEVA «Soms ben ik echt lui, maar dat vind ik niet erg. Ik leef graag op een rustig tempo. Die verhuisdozen (gebaart naar het eivolle appartement) staan hier nu al een week de weg te versperren, maar ik heb geen tijd én geen zin om er tussendoor mee in de weer te zijn. Morgen heb ik een vrije dag: misschien begin ik er dan aan, misschien ook niet.»

HUMO In ‘ZWEEF’ klinkt het: ‘Ik neem de trein in de andere richting / Ik leef m’n leven zonder verplichting’. Verzet je je tegen het burgerlijke verwachtingspatroon?

NURIJEVA «Ja! Vooral tegen het gewicht dat op je schouders wordt gelegd. Zo ben ik ooit journalistiek gaan studeren omdat anderen dat voor mij het meest geschikte pad vonden. Ik werd er helemaal terug naar het aso gekatapulteerd, waar ik geen al te beste ervaringen had. Ik kwam op slag in een identiteitscrisis terecht, alles stond op losse schroeven. Wat goed is! Net uit zulke crisissen komt de grootste groei voort. Ik heb toen resoluut gekozen voor de muziek.»

HUMO Hangt aan je relatie met Umi ook een verwachtingspatroon vast?

NURIJEVA «We zijn nu vijf jaar samen, het moment waarop al eens Grote Stappen worden gezet. Maar ik vraag me af: willen mensen trouwen en kinderen krijgen omdat dat hun diepste verlangen is, of omdat je dat in een bepaalde levensfase hóórt te doen? En hoe weet je wat je écht wilt? Mensen staan daar te weinig bij stil.»

WOEDE

NURIJEVA «Hoe boos ik ook ben: ik kan mijn woede moeilijk de vrije loop laten. Als iemand een mooi glas van me laat vallen, dán lukt ’t wel (lacht). Maar zodra het ergens over gáát, houd ik me in. Om de ander te sparen, om geen wonden te slaan. Het luide van woede schrikt me af, ik ben snel bang als mensen roepen of agressief doen. Als ze dronken zijn vooral: brr!

»Mijn basis met Umi is sterk, maar als we ooit een heftige ruzie zouden hebben, denk ik dat ik totaal zou dichtklappen. Complete shutdown. En daar wil ik nu aan werken: volgende maand heb ik mijn eerste rage-sessie.»

HUMO Je wat?

NURIJEVA «Een rage-sessie! Dan moet ik mijn mental coach de huid vol schelden, luid brullen, om die interne blokkage te overwinnen. Ik ben benieuwd hoe ik zal klinken.»

HUMO Je verafschuwt geweld, maar je krijgt er wel mee te maken. Eén van je dansers, Mikael De Geyter, was niet bij je optreden op de Lokerse Feesten omdat hij in elkaar was geslagen door homohaters.

NURIJEVA «Voor hetzelfde geld had Mikael nu een handicap, hè! En waarom? Hoeveel woede moet je in je hebben om een onbekende lukraak in elkaar te slaan?

»We hebben eens een concert meegemaakt – ik zeg niet waar – waarbij de sfeer vijandig werd: er werden bierblikken naar ons gegooid, mensen probeerden op het podium te kruipen om Mikael te slaan. Het verbaasde me dat het nog bestaat, homofoob geweld – maar misschien leefde ik in een droomwereld omdat ik het niet elke dag aan den lijve ondervind.»

HUMO In ‘Waar kom je vandaan’ zing je: ‘Ben niet aangenomen / Want ik neem mensen aan / Nooit meer waar kom je vandaan’. Slechte ervaringen met sollicitatiegesprekken?

NURIJEVA «Ja! Ik heb zoveel sollicitaties gedaan, my god. Zoveel jobs. Ik heb in de C&A wel duizend jassen dichtgeritst, ben van deur tot deur gaan leuren voor Cliniclowns, en in Plopsaland – waar ik ook nog als Maya De Bij heb rondgelopen – moest ik om de zoveel seconden, bij een piepgeluid, op een knopje duwen, anders viel de attractie stil. Maar de kinderen waren zo luid dat ik het signaal niet hoorde. Die attractie is onder mijn hoede vaak stilgevallen (lacht).

»Bij sollicitatiegesprekken staat telkens de lulligste complimententrommel ter wereld: ‘Je Nederlands is al goed.’ ‘Ik kan je best goed verstaan.’ ‘Gekke naam wel!’ Maar ik ben opgegroeid in een oer-Vlaams dorp, ik ben het dus gewend om mezelf voortdurend te moeten verantwoorden. Zo heb ik mijn afkomst altijd simpeler uitgelegd dan ze eigenlijk is.»

‘Deelnemen aan ‘De slimste mens ter wereld’ was heel heftig. Ik kan die beelden niet meer zíén: zo cringe!’ Beeld VIER

HUMO Je zei dan dat je uit Rusland kwam, zonder uit te wijden.

NURIJEVA «Omdat ik geen zin had in gedoe. Het klopt niet eens: ik ben geboren in Oezbekistan, en van afkomst ben ik Tataars, met Mongools bloed. Maar ja: ‘mongools’ is hier een scheldwoord en als ik ‘Tataars’ zeg, vraagt men of ik familie ben van tartaarsaus. Oezbekistan, dat kent al helemaal niemand: mensen willen alleen weten of het daar nu oorlog is.

»Ik weet óók heel weinig over Oezbekistan, maar ik wil niet langer schuilen achter iets wat ik niet ben – zoals ik ook niet meer op een podium ga staan om anderen te pleasen.»

HUMO Je mama is met jou uit Oezbekistan vertrokken toen jij 2 jaar was.

NURIJEVA «Ze had familie in België en in Siberië: toen ze problemen kreeg met mijn biologische vader was de keuze snel gemaakt (lachje). Het was nooit haar bedoeling om hier te blijven, maar toen ze zag hoe ik hier naar school ging, vriendinnetjes maakte en de taal sprak, raakte ze ervan overtuigd dat ik hier meer kansen zou krijgen.

»Later deze maand ga ik voor het eerst in mijn leven, samen met mama, terug naar Oezbekistan. De hele familie zal er zijn. Spannend, hè? Ik weet niet wat ik moet verwachten, maar het is de plaats waar ik ben geboren, dus wil ik er ooit geweest zijn.»

HUMO Zal je biologische vader er ook zijn?

NURIJEVA «Nee, die woont ergens in Rusland, ik weet niet waar. Mama weet dat wel, maar ik heb nog geen nood aan die informatie. (Twijfelt) Ook op hem kan ik moeilijk kwaad zijn: ik vermoed dat hij wel zijn best zal hebben gedaan met de middelen die hij had. Maar dat hij nooit contact heeft gezocht, maakt me wel verdrietig.»

HUMO Met je mama heb je ‘Sabinception’ geschreven, het enige nummer op de plaat dat je nog in het Russisch zingt. Heb je daarbij iets over haar geleerd?

NURIJEVA «Ja, vooral over haar scheiding van mijn stiefvader: ik merkte dat ze er veel aan had om dat van zich af te schrijven. Het is mooi om te zien hoe ze, nu mijn broertje en zusje wat ouder worden, haar eigen pad begint te bewandelen. Ze heeft zoveel te bieden, ik ben haar zo dankbaar. Nu kan ze eindelijk, zoals ze al zolang verdient, voor zichzelf beginnen te leven.»

HUMO Ga je optreden in Oezbekistan?

NURIJEVA (lacht) «Nee. Ik spreek geen Oezbeeks. Gelukkig spreekt iedereen er ook Russisch. En Tataars: eigenlijk zijn we van Tatarstan afkomstig, dat in Rusland ligt, maar onze hele familie werd ten tijde van de Sovjet-Unie naar Oezbekistan gestuurd, om daar te gaan werken in de goudmijnen.»

HUMO Dwangarbeid?

NURIJEVA «Nee, maar veel keus was er niet: in Oezbekistan zat het geld. Mijn oma heeft al die jaren in een vleesfabriek gewerkt. Ze moest in een ellenlange rij staan voor een stuk brood, en als het op was, dan was het op.»

HUMO Heb je veel vervelende opmerkingen gekregen over de oorlog in Oekraïne?

NURIJEVA «Dat viel wel mee. Ik heb één ding op mijn Instagram-pagina gezet: ‘Als je kunt helpen, dan is het belangrijk om dat ook te dóén.’ Mijn mama werkt als vrijwilligster met de vluchtelingen uit Oekraïne. Soms ga ik mee, om te vertalen. Voor mij is dat gemakkelijk, dus vind ik het mijn plicht.»

HUMO Nog één stukje familiegeschiedenis: je oom en stiefvader hebben allebei onterecht vastgezeten voor moord. Hoe zit dat precies?

NURIJEVA «De zaak rond mijn oom speelde zich af in Oezbekistan, daar weet ik het fijne niet van. Bij mijn stiefvader ging het om een steekpartij in Brussel. De dader was ‘een allochtoon’ en mijn stiefvader heeft een iets donkerdere huid: dat volstond blijkbaar. Hij heeft een jaar onterecht in de bak gezeten. Ik was toen een jaar of 8: ik wist wel dat hij weg was, maar niet waarom. Als de advocaten langskwamen om zijn situatie te bespreken, zat ik gewoon op de vloer met mijn Nintendo te spelen.»

HEBZUCHT

NURIJEVA «Die Nintendo had ik gekregen van de sint, zij het met vertraging. Bij ons kwam Sinterklaas negen op de tien keer níét op 6 december. Dan liet hij een briefje achter met excuses omdat hij enkele weken vertraging had opgelopen. En dan zei mama in januari plots heel onschuldig dat het raam open leek te staan: ‘Ga eens kijken, Sabina?’ Daar lag de Nintendo! Het is niet altijd gemakkelijk geweest voor ons, maar mijn mama heeft nooit laten merken dat ze moest knokken.

»Nu verbaas ik me er keer op keer over: wauw, kan ik hier zomaar, alsof het niks is, zo’n grote som geld neerleggen? Bij een etentje met de familie kan ik trakteren zonder dat ik het zelfs maar merk op mijn bankrekening! Mijn broertje was eergisteren jarig, en ik heb zóveel voor ’m gekocht, terwijl ik vroeger met heel veel moeite twintig euro bij elkaar kon krasselen. Ja, het liefst van al geef ik cadeaus.»

HUMO Wat is het mooiste cadeau dat je ooit aan je mama hebt gegeven?

NURIJEVA «De vliegtuigtickets om binnenkort naar Oezbekistan te vliegen (lachje). Maar het beste cadeau komt nog: ooit wil ik haar een huis kopen.»

‘Mama liet nooit merken dat ze moest knokken. Met Sinterklaas lag er vaak een briefje: ‘Sorry, ik heb wat vertraging.’ In januari zei ze dan: ‘Ga eens kijken!’ – en lag er een Nintendo.’ Beeld Anton Coene

JALOEZIE

HUMO Jaloezie heb ik in je teksten niet gevonden.

NURIJEVA «Ik mag het hopen, want ik vind dat een heel toxisch gevoel. Het is me niet vreemd, maar ik probeer nooit kwaad te spreken over anderen. Als mensen in mijn bijzijn roddelen, ga ik gewoon weg.

»De enige nuttige vorm van jaloezie is wanneer het een motor wordt voor je eigen kunnen. Als je jaloers bent, dan geef je eigenlijk toe dat je ook zou moeten kunnen wat die andere persoon kan. Want je kunt toch niet jaloers zijn op iemand die EuroMillions wint?»

HUMO Ik vermoed dat dat best wel mogelijk is.

NURIJEVA «Maar is dat dan echte, brandende jaloezie? Want alleen dát soort jaloezie kan een drijfveer zijn.»

HUMO Denk je soms dat anderen het op jou gemunt hebben?

NURIJEVA «Euh, hoezo?»

HUMO Tijdens de lockdowns was je zo bang dat je dagenlang je huis niet uitkwam, en één van je nummers draagt de titel ‘Paranoia’.

NURIJEVA «Nee, dat lag aan mijn dwangstoornis: een soort smetvrees, die bij mij te maken heeft met een hang naar controle. Ik heb ook last van depersonalisatie.»

HUMO Ik zou denken dat het iets met het charisma van Andy Peelman te maken heeft, maar verder ken ik dat woord niet.

NURIJEVA «Soms, zeker wanneer ik angstig ben, wordt de realiteit opeens heel... flou. En dan komt alles extra heftig binnen. (Denkt na) Je kent wel het gevoel dat je even helemaal ín een film zit, hè? Zoiets neemt bij mij extreme vormen aan. Toen ik ‘The Matrix’ had gezien, was ik daar niet goed van. Onder de douche dacht ik ineens dat ik zélf in de matrix zat. Dat is nog de beste uitleg voor depersonalisatie: je kijkt wel met je eigen ogen, maar je hebt het gevoel dat je de wereld door een tv-scherm ziet.»

HUMO Je vertoeft graag op TikTok. Ik kan me voorstellen dat je paranoia niet beter wordt van al die filmpjes over mental health: ‘Als je zes van deze tien kenmerken hebt, ben je autistisch.’

NURIJEVA «Daar wordt veel te veel mee gedweept: ‘Ik heb tourette, ik ben speciaal.’ Ik zag onlangs nog een filmpje met kookinstructies waarin de vlogster opeens zei: ‘I hate it when I depersonalize.’ Terwijl ze gewoon even niet aan het opletten was. Depressies, dwangstoornissen, depersonalisatie... Dat zijn blokkades in je leven, hè, níét de coole karaktertrekken die sommige jonge mensen ervan maken.»

HUMO Van je 15de tot je 19de nam je antidepressiva.

NURIJEVA «In die tijd wandelde ik rond als een robot. Ik heb nog altijd afkickverschijnselen: als ik ’s ochtends te snel opsta, krijg ik soms elektrische zenuwschokken in m’n arm, zoals wanneer je je elleboog stoot. Als ik destijds op school mijn antidepressiva vergeten was, begon ik over mijn hele lijf zo te schokken, en moest ik naar huis om mijn pilletjes te halen.»

HUMO Hebben die pillen hun nut gehad?

NURIJEVA «Ik vind dat ze me die dingen veel te snel hebben voorgeschreven. Ik zat diep, maar ik denk dat ik er wel doorheen was gekomen door erover te praten. Maar nee, al bij mijn eerste sessie kreeg ik medicatie.

»Weet je dat ik amper herinneringen heb aan die jaren? Allemaal door die pillen. Ik heb Umi leren kennen op mijn 19de, vlak voor ik ermee stopte. Onze eerste ontmoeting, onze eerste dates: allemaal weggewaaid nu.

»Dat is triest, maar ’t heeft ook een voordeel: ik probeer nu elk moment zo bewust mogelijk mee te maken. Je zult mij op een concert nooit met mijn camera omhoog zien: nee, ik kijk en luister.»

‘Als ik naar de Sabina van vorig jaar kijk, herken ik mezelf niet meer. Eigenlijk stond ik toen dik tegen mijn zin op het podium, nu heb ik eindelijk fun.’ Beeld Anton Coene

ONKUISHEID

HUMO ‘Ik laat je begaan / Wist dat je zei / Kus me komaan / Vanaf toen is het misgegaan’: dat zing je in het door een geweldige riff van Jan Paternoster gestutte ‘GRACHT’. Gaat het over seksueel grensoverschrijdend gedrag?

NURIJEVA «Het gaat over een hele hoop situaties die ik heb meegemaakt in het uitgaansleven. (Twijfelt) Eén voorval weegt wel het meest door... Maar bijna alle vrouwen hebben weleens iets naars beleefd. Voor hén heb ik dat nummer gemaakt. ‘Genoeg geweest!’ – daar komt het op neer.»

HUMO Als je ’s avonds op straat moet, trek je een grote hoodie aan, laat je de make-up achterwege en doe je je haar naar voren: alles om er als een jongen uit te zien.

NURIJEVA «Dat probeer ik niet meer te doen, want zo straal ik net angst uit. Maar als ik ga joggen, houd ik wel nog altijd een sleutel tussen mijn vingers. Hier in het centrum voel ik me al veiliger. Vroeger woonden we aan Brussel-Noord: daar durfde ik ’s avonds nooit alleen naar huis.»

HUMO Ook geen buurt die om haar kuisheid bekendstaat.

NURIJEVA «Ik lachte altijd naar de prostituees, en zij lachten terug. Die meisjes staan daar ook gewoon hun job te doen. Dan hoorde ik ze onderling kibbelen, pakweg over hoeveel een blowjob kost – 50 euro, zo blijkt. Het enige kutte is wanneer je ziet dat ze toegetakeld zijn door de drugs. Dat doet pijn. En ’s nachts hoor je weleens een vechtpartij. Met de vrouwen heb ik nooit last gehad, wél vervelend was dat klanten mij ook kwamen vragen hoeveel het moest kosten.»

HUMO Kondigde je seksualiteit zich al vroeg in grote neonletters aan, of heb je eerst een tijdlang naar de schakelaar moeten zoeken?

NURIJEVA «Mijn eerste lief was een meisje. Een hele tijd ben ik alleen met meisjes samengeweest, en was ik ervan overtuigd dat ik lesbisch was. Dat viel niet in goede aarde bij mijn Armeense stiefvader. Mama heeft ’t wel geaccepteerd, al was dat ook niet makkelijk. Na een relatie van vier jaar leerde ik dan toch een jongen kennen, waarop ik besefte dat ik beide seksen wel oké vond.»

HUMO Zelf heb je er geen probleem van gemaakt, lijkt het.

NURIJEVA «Ik heb het nooit geheimgehouden. Bijna al mijn vrienden zijn gay, dat was de normaalste zaak van de wereld.»

HUMO In ‘ZWEEF’ zing je nog: ‘Overdreven / Blootgeven / Ik wil alles in de aarde voelen beven’. Is seks belangrijk?

NURIJEVA «Mijn relatie staat of valt er niet mee. Affectie, dát is iets anders: als die begint te verdwijnen, weet je dat er iets mis is. Maar zolang seks met passie en liefde gebeurt, is ’t fijn. Een onenightstand heb ik nooit gehad, want ik moet éérst een klik hebben met mijn partner – en ik heb niet zo snel een klik met mensen (lachje).»

GULZIGHEID

NURIJEVA «Ik heb de neiging te gulzig te zijn. Dan kijk ik heel fel uit naar een mijlpaal in mijn carrière, maar geniet ik er niet voldoende van, want tegen dan is de vólgende mijlpaal alweer in zicht. Maar ik wil voor ieder moment dankbaar zijn.»

HUMO Uit ‘Camouflage (Nieuwe rage)’: ‘Ik doe waar ik voor sta / Geniet tot ik doodga’.

NURIJEVA «Genieten is zo belangrijk! Ik probeer te genieten van alles.»

HUMO Van een stevig glaasje, bijvoorbeeld?

NURIJEVA «Alcohol vind ik maar niets: dat lijkt me vooral een middel om dingen te onderdrukken. Ik vind het net fantastisch om al mijn emoties aan de oppervlakte te laten. Ik drink wel voor het plezier, om een beetje losser te zijn als ik dans. Na een show drink ik ook graag een glas.»

HUMO Rookt Umi nog altijd zoveel joints? Ik herinner me uit ‘De slimste mens’ dat hij er meteen eentje opsteekt als hij wakker wordt.

NURIJEVA «Hij is gestopt, cold turkey! Het beviel hem niet meer, en nu is hij heel blij dat hij die stap heeft gezet. Zelf heb ik er nooit trek in gehad: ik word er alleen maar méér paranoïde van, daar heeft niemand wat aan. Iets sterkers dan wiet heb ik ook nooit geprobeerd. Proeven van harddrugs zou waanzin zijn: ik heb aanleg voor psychoses.»

HUMO Wat met die andere, mooiere gulzigheid: de wil om zoveel mogelijk happen uit de appel van het leven te bijten?

NURIJEVA «Natuurlijk ken ik die! Zelfs als ik me slecht voel, wil ik dat volop vóélen. Die emotie volledig toestaan is de enige manier om ze los te kunnen laten. Als je probeert iets weg te dringen, wordt het alleen maar groter en sterker, tot het ontploft.»

HUMO Gloria Monserez zei in deze rubriek dat ze evenveel geniet van groot verdriet als van grote vreugde.

NURIJEVA «Verdriet en vreugde hebben alleszins een even grote waarde. Je moet verschillen, golven en deiningen verwelkomen in je leven: ik heb het graag warm, dus laat ik ook met plezier de koude toe.»

‘Sabina’ komt op 14 oktober uit bij Top Notch.

