Clement Peerens neemt afscheid van Oost-Vlaanderen: ‘Voor ons voelt het bijna aan als een verlossing: wij hebben veel miserie meegemaakt op het platteland’

Einde van een tijdperk. Op zaterdag 13 augustus staat The Clement Peerens Explosition op de Lokerse Feesten. Het wordt het laatste optreden van CPeX op Oost-Vlaamse bodem. Hoe zwaar weegt dat emotioneel?

CLEMENT PEERENS «We hebben ook al afscheid genomen van de Limburgers en de West-Vlamingen. Voor ons voelde dat bijna aan als een verlossing, want wij hebben veel miserie meegemaakt op het platteland. Voor die mensen lag dat natuurlijk anders. Die West-Vlamingen stonden daar de snotteren en te blèten: ‘Clement, ge gaat ons toch nie alleen laten met Brihang, de Kowlier en Ozark Henry?’ Ik heb gezegd: ‘Rustig blijven mannen, qua muzikale ellende heeft deze streek hier een veel rijker gamma opgeleverd, evenwel met één onverbiddelijk vaste noemer: slaapverwekkendheid. Dat levert een eentonigheid op die op een poëtische wijze samenvalt met de saaiheid van het agrarische landschap dat jullie als biotoop hebben gekozen.’»

HUMO Dat waren troostende woorden?

PEERENS «Ja, maar daar stonden een paar kerels, de schaarse intellectuelen zeg maar, die beweerden dat het afscheid van CPeX vergelijkbaar is met de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog. Dat hebt ge daar altijd. Als ne West-Vlaming behoefte heeft aan diepgang, dan is dat het eerste, en helaas ook het enige, dat naar boven komt. Als ge dat hoort, dan denkte weleens: den Duits had dat grondgebied misschien beter nog iets grondiger verwoest, dan was al dien oorlogsdramatiek en de gevolgen daarvan in geschriften, muziek en op toneel ons bespaard gebleven. Maar dat is een denkspoor dat ik – voor alle duidelijkheid! – niet onderschrijf. Want waar hadden die arme jongens anders hun inspiratie moeten halen? Bij het melkvee? In hun met wikkels van ijsjes en verfrommelde bekertjes bezaaide blonde duinen? De rijpe schoonheid van Hilde Crevits? Dan zijt ge ook rap uitgeklapt, hè!

»Maar allee, ja: het afscheid van onze fans is dus heel emotioneel. Salut!»

