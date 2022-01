Clement Peerens over het protest in de cultuursector: ‘Ik was blij dat ik ni tussen die losers stond’

Vanaf vandaag kunt u luisteren naar de tweede aflevering van ‘De Ongelogen Waarheid’, de nu al legendarische podcast van de Antwerpse musicus en popkenner Clement Peerens.

Luister hier naar aflevering 2:

HUMO De eerste aflevering was een groot succes. Hoe verklaar je dat?

Clement Peerens «Kwaliteit drijft altijd boven. Zeker in deze tijden hebben de mensen behoefte aan correcte informatie, en duiding door iemand die wéét waarover hij het heeft.»

HUMO De cultuursector heeft zich laten horen. Was je ook aanwezig bij het protest in Brussel?

Peerens «Zijde gij zot?! Denkt gij echt dat ik daar in de regen zou gaan staan, tussen die softies? Ik zag op den tv een reportage, en het eerste wat we te zien kregen, was een joekel van een taalfout. ‘Land of double standarts’ stond daar op een enorm plakkaat. ‘Standaard’ is in het Engels ‘Standard’, met een d vanachter. Ik was blij dat ik ni tussen die losers stond, ik had die gast wat motten gegeven, denk ik. Want één van de belangrijkste werktuigen voor wie bezig is met cultuur, is de taal. Als ge te lui zijt om efkes te googelen of uw spelling wel klopt, dan zegt dat veel over de cultuursector.»

HUMO Maar hadden ze gelijk met dat protest?

Peerens «Verandert na ni van onderwerp, hè, gast! Ik snap niet dat de Crets die mens niet heeft laten verwijderen, of toch minstens zijn bord. Er is natuurlijk een verzachtende omstandigheid, de Crets kon het misschien ni zien omdat zijn ogen vol tranen stonden. Want hij sprak inderdaad de helaas onsterfelijke woorden: ‘De hemel huilt met ons mee!’ En al die softies maar applaudisseren.»

HUMO Waarom zijn dat ‘helaas’ onsterfelijke woorden?

Peerens «Dat is een cliché van hier tot in Kujukira, dat ligt nog iets verder dan Tokio. En bovendien: het was op dat moment ook aan het regenen in Antwerpen. Met wie of wat huilde de hemel daar dan mee? Met die shoppende Hollanders? Met de fans van The Clement Peerens Explosition, omdat wij er eind 2022 mee stoppen? Mee iemand die zijnen tram heeft gemist?»

HUMO Wat mogen we verwachten van de tweede aflevering van ‘De Ongelogen Waarheid’?

Peerens «Ga efkes luisteren, dan moet ge die vraag niet meer stellen. Maar wat ik ongelofelijk vind, is dat al die mensen nu ineens content zijn dat ze voor een halflege zaal hun ding mogen doen. Daar kan ik maar twee conclusies uit trekken. Nen hoop van die boys en girls vinden het normaal voor bijna lege zalen hun ding te doen. En ten tweede: dat zijn masochisten. Ze hadden ook kunnen zeggen: ‘Jambonneke, beslist wat ge wilt, maar d’r moeten wel centen op tafel komen, en niet weinig!’ Maar ja, mij hebben ze niks gevraagd.»

HUMO Hoe ziet de toekomst eruit?

Peerens «Slecht, toch zeker als we het van die gasten moeten hebben. Ze zijn geëindigd met ‘The Sound of Silence’ van Simon and Garfunkel. Pas op, dat was een meer dan verdienstelijk duo. ‘The Boxer’ of ‘Mrs. Robinson’: topnummers! Maar ze hebben ook rommel gemaakt. Daaruit hebben die cultuurbleiters een gemurmeld onding gekozen dat zelfs te slap is om stemming te brengen op een chirokampvuur. Als ik erbij was geweest, ik had daar ondanks het gevaar op elektrocutie persoonlijk de prise uit getrokken! Salukes, ik heb nog iets anders te doen.» (hm)

Luister nu naar de tweede aflevering van ‘De Ongelogen Waarheid’:

