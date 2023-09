Clever, bijtend, catchy: Olivia Rodrigo heeft met ‘Guts’ de beste popplaat in jaren geschreven

Hier is-ie dan: de tweede plaat van de absurd genoeg nog altijd maar 20-jarige Olivia Rodrigo, superster hors catégorie. Twaalf geestige, bijtende, clevere, rockende, catchy popsongs waarop ze haar ex-geliefden uitspuugt als een kurkdroge kauwgom. Niemand spuugt zo mooi als zij.

‘Vampire’ was al de single van het jaar, opzwepend zoals alleen Gouden Pop opzwepend kan zijn. Wie het nog niet heeft gedaan: snel opzetten! Rodrigo heeft alle truken van de foor zó goed onder de knie dat ze bij elke nieuwe bocht (de invallende beat, de plots scheurende gitaren) nét genoeg vertraagt of versnelt om je voortdurend op het verkeerde been te zetten. Als ‘brutal’, de openingstrack van debuutplaat ‘SOUR’, een beloftevolle rups was, dan is ‘vampire’ de met fiere vleugelhalen ten hemel stijgende vlinder. ‘Bloodsucker! / Fame fucker!’ Mijn innerlijk 14-jarig meisje – u herkent ’r aan haar roodgeverfde bles – wordt zot. De 34-jarige mossel aan de buitenkant kan niet anders dan méékrijsen.

Op de overige elf tracks laveert Rodrigo tussen Joan Jett en Taylor Swift. Ze is kwader dan vroeger en als ze stampt, stampt ze door. ‘All-american bitch’ (geen verwijzing naar Lana Del Rey, wel naar Joan Didion) geeft alle groepjes die vandaag de dag zo graag Avril Lavigne nadoen het nakijken. ‘Bad idea right?’ is even speels als het beste van Wet Leg. ‘Ballad of a homeschooled girl’ en ‘pretty isn’t pretty’ zijn het soort nummers waarvan je denkt: aha, dáárom zijn Kathleen Hanna van Bikini Kill en Annie Clark alias St. Vincent fan!

Raar compliment: de bridge is op ‘GUTS’ áltijd fantastisch. In die van ‘get him back!’ bijvoorbeeld – domweg superplezierige raprock – zit een regeltje waarmee ik telkens luidop moet lachen: ‘I wanna meet his mom and tell her her son sucks.’ Raak! En daar stopt ze niet. ‘He had an ego and a temper and a wandering eye / He said he’s six-foot-two and I’m like, ‘Dude, nice try’.’ Rodrigo ligt altijd in de lappenmand, maar neemt zichzelf nooit au sérieux. Check hoe ze hóórbaar met haar ogen rolt bij het woord ‘embarrassing’ in ‘love is embarrassing’. Aldoor speelt ze met tempowisselingen en songstructuren als een kind met Legoblokken: de vreugde spat ervan af.

Op de eerste track van ‘SOUR’ vroeg ze zich nog af: ‘I’m so sick of 17 / Where’s my fucking teenage dream?’ Nu is ‘teenage dream’ de afsluiter, het nummer – inclusief koor in de bridge – waarin haar onzekerheden er in één grote gulp uitkomen. ‘When am I gonna stop being great for my age and just start being good?’ Het is al zover, Olivia, nú al! Je hebt net, zomaar even, de beste popplaat sinds ‘Melodrama’ van Lorde geschreven.

Geen idee of ‘GUTS’ evenveel tracks zal leveren die zo vlotjes over het miljard streams zullen vliegen als pakweg ‘traitor’ of ‘drivers license’, maar ik veeg mijn rode bles opzij, spuug mijn kauwgom uit en doe mijn best.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: