Confettikanon schiet as van overleden Tiësto-fan de lucht in op Brits festival

Popnieuws ons deze week toegestraald door Ingeborg:

U mag stoppen met zoeken: hij is ’m dan toch niet kwijtgeraakt TTT We hebben het over de diamant van 20 miljoen die rapper Lil Uzi Vert eerder dit jaar chirurgisch in z’n kop heeft laten aanbrengen. Toen groot nieuws, maar niet veel later liep hij weer rond met een even saai voorhoofd als voorheen TTT Een verklaring bleef uit, terwijl er zóveel vragen waren, maar nu blijkt dat Uzi het kleinood ei zo na kwijtraakte toen hij tijdens een optreden in het publiek sprong, en één ondernemende fan hoopte 20 miljoen euro rijker te worden door de steen uit zijn voorhoofd te rukken TTT Waarom de fan niet gewoon een farmabedrijf oplichtte, zoals iedereen die snel rijk wil worden, blijft een raadsel TTT De geleden schade was gelukkig enkel lichamelijk: Uzi wist de diamant te recupereren TTT Kanye had zich de moeilijke bevalling van ‘Donda’ evengoed kunnen besparen: zijn rivaliteit met Drake is vermakelijker dan zijn plaat TTT Recentste wapenfeiten: Kanye liet in Drakes thuisstad Toronto gigantische reclameborden met het opschrift ‘Donda’ plaatsen, toevallig in de buurt van reclame die Drakes ‘Certified Lover Boy’ aanprees, en Drake gooide als gast-dj op een Amerikaanse radiozender ‘Life of the Party’ in de mix, een onuitgebracht nummer van Kanye dat niet op ‘Donda’ staat omdat gastartiest Andre 3000 erin gevloekt zou hebben. En dat strookt niet met het bordje ‘God ziet mij, hier vloekt men niet’ op Ye’s toilet TTT Muzieksite Pitchfork, berucht om zijn punten, vond ‘Donda’ slechts een zesje waard. Dat is een half punt minder dan voor ‘Peppa’s Adventures: The Album’ van cartoonvarken Peppa Pig TTT Nu zijn wij de eersten om te zeggen dat de ene zes de andere niet is, maar we zouden het niet vermelden als het officiële Twitter-account van Peppa Pig niet het volgende tweette: ‘Voor dat halve punt meer heeft Peppa welgeteld nul luistersessies in een stadion moeten organiseren’ TTT Het bericht werd kort daarna verwijderd, mogelijk omdat het niet pedagogisch verantwoord is verwarde kindjes in een moeilijke thuissituatie te pesten

Nooit zo dicht tegen Chris Dusauchoit aangeschurkt, maar we hebben nóg dierennieuws TTT Nicole Scherzinger, de enige Pussycat Doll die bij naam bekend is, wordt aangeklaagd door de, euh, band, omdat ze is teruggekomen op een overeenkomst over een mogelijke comeback TTT Scherzinger heeft beslist dat ze niet de helft van de inkomsten wil, zoals afgesproken, maar driekwart van de poen. Onredelijk, zou je zeggen, tot je je realiseert dat je de rest van de troep op elk moment kunt vervangen met figuranten uit ‘F.C. De Kampioenen’ zonder enige averij op te lopen TTT Zelfs die ene met z’n snor, ja TTT Een overleden fan van Tiësto heeft een memorabele uitvaart achter de rug: tijdens het optreden van de Nederlandse dj op het Britse dancefestival Creamfields werd de as van de 30-jarige Brit in de lucht geschoten door een confettikanon. De betreurde had namelijk tickets voor het festival, maar stierf voor hij die te gelde kon maken TTT Mooi verhaal, dat doet denken aan de laatste wens van onze eigen opa: verast en per confettikanon gelanceerd worden op de slotavond van Jazz Bilzen TTT Jammer dat er door een slordigheid in het testament één r te veel stond in ‘verast’