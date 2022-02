Coodie Simmons filmde hoe Kanye stap voor stap de pedalen verloor: ‘Ik schaam me voor onze vriendschap’

Kanye West was een snotneus die droomde van eeuwige roem toen Clarence ‘Coodie’ Simmons hem in 1998 begon te filmen. Maar zoals dat gaat met ongeveer alles bij Kanye, liep de release van de documentaire enige vertraging op: een dikke 20 jaar later verschijnt ‘Jeen-Yuhs’ eindelijk op Netflix. De driedelige docureeks toont de opkomst, controverse en val van een icoon: een zoethouder in afwachting van Ye’s nieuwe plaat ‘Donda 2’, die 22 februari zou moeten verschijnen.

– Kanye West zei op Instagram: ‘Ik zeg dit nog één keer vriendelijk: ik moet deze documentaire goedkeuren vooraleer ze op Netflix verschijnt.’ En, hoe zit het?

COODIE «Ik heb nog geen contact opgenomen met Ye, want hij heeft geen zeggenschap over ‘Jeen-Yuhs’. Ik eer de waarheid en verzin of verbloem niets. Het is een film in de traditie van cinéma vérité, met exclusieve beelden die we decennialang achter de schermen hebben verzameld. Ik denk graag dat niet ik, maar God dit verhaal in elkaar heeft gestoken.»

– Wat zijn je favoriete scènes uit ‘Jeen-Yuhs’?

COODIE «De gesprekken tussen Kanye en Donda, zijn moeder. Je ziet dat hij zijn onmetelijke zelfvertrouwen van haar heeft gekregen. Ze stierf in 2007, een grote klap. Ik raad Ye aan om de docureeks te bekijken met vrienden en familie, want hij zal moeten huilen en lachen.»

– Ye was een 21-jarige beatproducer toen jij hem begon te filmen. Wat zag je in hem?

COODIE «Ik heb Kanye leren kennen in een kapperszaak in Chicago, eind jaren 90. Hij had altijd demo’s op zak, zo hoorde ik zijn beroemde beat van ‘Izzo (H.O.V.A.)’ jaren vóór Jay-Z die op ‘The Blueprint’ zette. Ik wilde die ruwe diamant volgen tijdens zijn opkomst, als een soort ‘Hoop Dreams’ voor hiphoppers. ‘Jesus Walks’ was het nummer dat zijn genialiteit voor mij definitief bevestigde: niemand had eerder gospel en hiphop zo briljant samengebracht.»

– Hoe kijk jij als kameraad naar zijn stoten, die gaan van grappig tot problematisch? Kanye noemde slavernij een vrije keuze, verdedigde R. Kelly en Bill Cosby, en gaf omstreden figuren DaBaby en Marilyn Manson een plaats op zijn laatste plaat.

COODIE «Onze vriendschap verwaterde in de loop der jaren, maar in 2020 zocht ik hem weer op, want ik had met hem te doen. Ik schaam me soms, maar ik zal er altijd zijn voor Kanye.»

Jeen-yuhs, vanaf 16 februari op Netflix

