‘Covers’ van Cat Power is een verbandkistje vol pleisters van lievelingssongs

‘Taxi driver, be my shrink for the hour’. De openingsregels van Cat Powers derde coverplaat zijn van Frank Ocean (uit diens ‘Bad Religion’) en trekken je binnen in de wereld van Chan Marshall anno 2022. De triomftocht van een gelouterde artieste is ‘Covers’ niet, godzijdank. Alle handleidingen hoe het leven te leiden ten spijt, is het nu eenmaal geen lachertje. ‘Covers’ is een verbandkistje vol pleisters van lievelingssongs, uitgekleed en op onnavolgbare wijze weer ingeduffeld door Marshall met haar grofkorrelige stem. Haar geliefkoosde thema’s werkmansleed (zie The Pogues’ ‘A Pair of Brown Eyes’, maar ook het iconische denimhemd van de fabrieksarbeider op de hoes) en jukeboxcountry (de walsende classic ‘It Wasn’t God Who Made Honky Tonk Angels’ van Kitty Wells uit 1952) zijn aanwezig. Bij voorkeur te beluisteren in een taxi door niemandsland.

