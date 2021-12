Crazy Frog heeft een nieuwe single (en krijgt doodsbedreigingen)

Dejan Veljkovic formeel: ‘Hooverphonic níét betaald om te verliezen’

Al vijftien kerstdagen, zo lang zal het straks geleden zijn dat James Brown onherroepelijk de great backstage in the sky in werd geleid, cape om de schouders, en aldus noodgedwongen zijn titel van ‘the hardest working man in showbusiness’ moest inruilen voor die van ‘the voortaan iets minder hard working man in showbusiness’ TTT Logischerwijs verneemt een mens in zulke gevallen niet veel meer uit die hoek, maar kijk: deze week was het toch van dat. Na vijftien jaar is er duidelijkheid over wat er met Browns nalatenschap moet gebeuren TTT Zoals de man het zelf graag had gewild, zou de meeste poen naar initiatieven gaan die ervoor zorgen dat minderbedeelde kinderen in de staten South Carolina en Georgia onderwijs krijgen. Nobel van James, maar dat was buiten zijn eigen kinderen gerekend, die zichzelf duidelijk al minderbedeeld genoeg vonden en naar de rechtbank trokken omdat ze geen vrede namen met hun deel van de erfenis, bestaande uit vaders podiumoutfits en andere bezittingen – in de praktijk wellicht een karrenvracht gebruikte haardrogers TTT Nu is bepaald dat zowel de rechten op Browns muziek als die op zijn naam en gelijkenis verkocht worden aan een fonds. Opbrengst uit die overdracht: 90 miljoen dollar. Erfgenamen Brown blij, van de minderbedeelde kindjes in South Carolina en Georgia moeten we nog iets horen

Alvast alle spanning uit de volgende Oscaruitreiking gehaald: Avril Lavigne heeft plannen om haar hit ‘Sk8er Boi’ uit 2002 te verfilmen TTT Kop eraf als dat niet de ‘Grease’ van onze generatie wordt TTT Moeilijke week voor Tool-drummer Danny Carey die, al dan niet nadat hij het vorige bericht had gehoord, in een vlaag van razernij een securityagent te lijf ging op de luchthaven van Kansas City. Danny zag zijn inspanningen vrijwel onmiddellijk beloond met een blinkend paar handboeien TTT Omstanders beweren danig onder de indruk geweest te zijn van de knokpartij, en dan vooral bij het uitgekiende gevoel voor timing: het was de eerste keer dat ze iemand polyritmisch in mekaar getimmerd zagen worden TTT Had een voorbeeld moeten nemen aan James Brown en hartstikke dood moeten blijven met die minuscule leuter van ’m: Crazy Frog TTT Helaas kwam een stel geldbeluste platenbonzen zonder geweten dit jaar op het idee om tóch een terugkeer van het cartoongedrocht te bekokstoven. Dat deden ze door, jawel, in zijn naam een reeks NFT’s uit te brengen, waardoor ze er als eersten in zijn geslaagd om de irritantste trend van de vorige decennia te koppelen aan wat belooft uit te groeien tot het irritantste verschijnsel van dit decennium TTT Helaas voor hen lopen de plannen om Crazy Frog nog maar eens te reanimeren niet van een leien dakje. Uit een Twitter-mededeling op het officiële Crazy Frog-kanaal: ‘Hallo iedereen. We zouden graag willen zeggen dat we snappen dat er duidelijk heel wat kritiek is op onze NFT’s, maar doodsbedreigingen sturen is cool noch productief’ TTT Cool noch productief, maar geef toe: onverwacht zijn ze allerminst. En dan tóch nog een nieuwe, euh, single van Crazy Frog uitbrengen, waarin onuitsprekelijke dingen gedaan worden met ‘It’s Tricky’ van Run-DMC TTT Typisch. Je doet één keer iets met Aerosmith, en plots staat élke gek voor je deur