Daan en Yong Yello hadden er óók iets mee te maken: Clouseau deelt backstagebeelden van hun Pukkelpop-triomf

Precies een week geleden viel de Marquee als een blokje voor ‘Domino’ en waren tienduizenden mensen niet bij te sturen was toen ‘Anne' uit de boxen spatte tijdens het soort-van-verrassingsconcert van Clouseau op Pukkelpop. Het was een lange weg geweest naar de Marquee, vertelde Koen Wauters toen op het podium. Nu is pas duidelijk hoe lang.

De groep deelde op Instagram namelijk een foto-overzicht over hun voorbereidingen op het concert en dat begint in november 2022, met naast de broers Wauters ook onder anderen Pukkelpop-programmator Eppo Janssen en Jo Hermans rond de tafel. Die laatste is de trompettist van Clouseau en, zo blijkt, de aanstoker van het volksfeest.

Ook geinig: Koen en Kris die ‘Fuck ‘em all’ van hun dekmantelband Tarkastaja inzingen onder het goedkeurend oog van Yong Yello, de huisproducer van Glints die het nummer mee maakte en het ingespannen gezicht van Daan als hij de bombastische intro inspreekt voor de show van Tarkastaja. Niet ontoevallig, want Hermans speelt ook trompet bij Daan.

Voor wie niet genoeg kan krijgen van Clouseau/Tarkastaja: de eerste band bestaat veertig jaar in 2024 en zal voor de gelegenheid nog eens uitgebreid door Vlaanderen toeren, de tweede is met ‘Fuck ‘em all’ op 34 binnengekomen in De Afrekening.