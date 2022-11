Daan Stuyven: ‘Helemaal nuchter optreden: het is soms heel onwennig’

‘Ik neem mezelf zelden 100 procent au sérieux,’ zegt Daan Stuyven (53) wanneer Humo zich meldt om het over ‘The Ride’ te hebben, zijn comebackplaat die niet zo genoemd mag worden. ‘Ik ben een grote fan van Bob Dylan, die een uitgebreide traditie in rare interviews heeft.’ Volgde: een raar interview over diefstal, ‘Liefde voor muziek’, vreemde naakte mensen, inzinkingen en contactverboden. Wat heeft Daan, die nu vier maanden geen lik alcohol heeft aangeraakt, nog op te biechten? De vraag stellen is ze beantwoorden: híérrr met die 7 Hoofdzonden!

HUMO Heb je ooit geloofd?

Daan Stuyven «Zeker niet in God. Maar hoe cynisch ik soms ook overkom: ik vind geloven een belangrijk en heel mooi mechanisme. In de breedste zin van het woord: in elkaar geloven, in jezelf geloven, in de schoonheid van de dingen geloven... Spijtig dat de kerk dat begrip heeft gekidnapt. Hoe we geloven, mag niet gedicteerd worden door mensvreemde regels uit een saaie oude bestseller.»

TRAAGHEID

STUYVEN «Ik ben níét lui, gewoon erg selectief. 99 procent van alle dingen in het leven doe ik niet graag en doe ik dan ook niet. Maar wat ik wél doe, doe ik maniakaal.»

HUMO Ik las: ‘Daan heeft eindelijk zijn goesting om muziek te maken teruggevonden.’ Hoe?

STUYVEN «Ik ben het een tijdje echt beu geweest. Niet het schrijven zelf, maar het verwachtingspatroon. En vragen als: ‘Wanneer kom je nog eens met iets nieuws?’ (Blaast) Give me a break. Dus zei ik al die jaren geregeld tegen mezelf: ‘Het hóéft niet, Daan.’ En reverse psychology werkt. Door mezelf niet te pushen, werd het vanzelf weer een natuurlijke behoefte.»

HUMO Tussendoor ging je af en toe acteren. Je speelde de vader in ‘Donkerster’, Vincent in ‘Hoe kamelen leeuwen worden’ en Bird in ‘Suspect’.

STUYVEN «Ik zie mezelf niet als acteur, maar ik blijk een kop te hebben die van pas komt. Meestal moet ik getormenteerde vaders spelen, halfgehavende personages. Ik zou zo stilaan eens een andere rol willen proberen, maar iemand anders dan Daan mogen spelen: op zich is het een fijne bezigheid.»

HUMO Noem eens een onverwacht verschil tussen acteren en muziek maken?

STUYVEN «Als acteur moet je je teksten uit het hoofd leren, in de muziek ben ik daar te lui voor. Dat klinkt vreemd, omdat ik mijn liedjesteksten zelf schrijf, maar die teksten zijn lang en veel te ingewikkeld. Ze vanbuiten moeten leren, doet me aan school denken: ik weiger koppig om te studeren. Tijdens concerten heb ik meestal een teleprompter op het podium staan, zodat ik alles kan aflezen.»

HUMO Aan welke gemiste kansen denk je met spijt terug?

STUYVEN «Door wispelturig of nonchalant gedrag heb ik vaak mijn eigen ramen ingeslagen. Vooral in het buitenland. Ik herinner me showcases in Parijs: te veel zenuwen, slecht aangepakt. Met Dead Man Ray stond ik ooit in het populaire Duitse televisieprogramma ‘Rockpalast’: zeer slecht optreden. Dat soort kansen krijg je geen twee keer.»

HUMO Deze zomer gaf je een opvallend interview in Het Nieuwsblad: je had een soort inzinking gehad en gaf terloops aan dat je de burn-out nabij was, mee veroorzaakt door onverwerkte rouw over je overleden vader en zus.

STUYVEN «Ja. Rouwen vraagt veel tijd, elke dag. Maar de fysieke burn-out na die periode bleek goed mee te vallen. Na pakweg een week voelde ik me al veel beter. Ik recupereer snel.»

HUMO Heb je hulp gezocht?

STUYVEN «Niet meer of minder dan anders. Over het algemeen ga ik wel graag naar de therapeut: ik praat graag met iemand die verstand van zaken heeft, die geen betrokken partij is en tegen wie je alles kwijt kunt.

»In het verleden ging ik vaak in therapie in de eindfase van een relatie, als laatste poging om te redden wat er te redden viel. Als iemand dag en nacht tegen je zegt: ‘Je bent een onmogelijke vent’, ga je op den duur toch denken: misschien moet ik eens uitvogelen hóé onmogelijk precies. Het is natuurlijk nog slimmer om zoiets te doen vóór je aan een relatie begint – een aanrader.»

HUMO Je legde die inzinking in juli ook uit als een gevolg van het helse opnameproces van ‘The Ride’. Dat proces had jou ‘aan de rand van de waanzin’ gebracht. Je was ‘als door de duivel bezeten’.

STUYVEN (knikt) «Een plaat maken is een beetje zot worden, toch als je wilt dat het een bijzondere plaat wordt. Er is geen duidelijke grens, dus ik blijf bij het schrijven en opnemen altijd zoeken en experimenteren. Ik vergeet dan te eten en te slapen. Ik heb geen zin meer om mijn telefoon op te nemen, mails te lezen of in contact komen met het normale leven. Dat duurde in het geval van ‘The Ride’ van ongeveer januari tot juli. Voor mijn omgeving is dat niet zo gemakkelijk, en zelf ben ik dan een beetje van de planeet.»

HUMO Doen veel muzikanten het op die manier, denk je?

STUYVEN «Ik hoop dat de meesten het gezonder aanpakken. Zoals Nick Cave vroeger alleen tijdens de kantooruren aan songs werkte: van halfnegen tot vier. Ik heb dat nooit gesnapt, wel altijd bewonderd.»

GULZIGHEID

STUYVEN «Maar de voorbije vier maanden waren dus heel oké. Ik ben veel buiten geweest, veel tijd gehad voor kinderen, vriendin en vrienden. Ik drink ook al vier maanden geen alcohol meer. Alleen maar nulnullekes: lukt ook!»

HUMO Ben je helemaal gestopt met drinken?

STUYVEN «Helemaal niets is het eenvoudigste. Ik hou van extremen, en nul komma nul past daar, in zekere zin, goed bij. Maar de gedachte dat het ‘voor altijd’ moet zijn, leidt tot onnodig zware druk: ik bekijk het gewoon van dag tot dag.

»Het gaat wel steeds gemakkelijker. En ik heb meer energie. Veel alcohol maakt een mens zwaarmoedig: kleine probleempjes lijken snel heel groot. Ik heb nu al vier maanden niets gedronken en beleef het leven duidelijk van een frissere kant.»

HUMO Wanneer mis je alcohol het meest?

STUYVEN «Na elf uur ’s avonds ben je niet meer compatibel met de mensen die wél nog drinken. Dan ga ik meestal naar huis. Maar het allermoeilijkst is het na een goed optreden, omdat ik dan vol adrenaline van het podium stap. Dan moet je op één of andere manier zien te landen, en op colaatjes alleen is dat moeilijker.»

HUMO En óp het podium?

STUYVEN «Ook niet vanzelfsprekend. Optreden is intens: je moet er zelf in kunnen geloven. Helemaal nuchter optreden is vaak het beste voor het publiek, maar voor mij is dat soms heel onwennig. Hyperrealistisch. Zo van: wat sta ik hier eigenlijk te doen?!»

HUMO Volgens een oud Humointerview was je vijf jaar geleden gestopt met roken, nu steek je letterlijk de ene na de andere sigaret op.

STUYVEN «Ik probeer élk jaar te stoppen, maar langer dan anderhalve maand heb ik het nog niet volgehouden. Na die vijf, zes weken ga ik altijd denken: nu heb je wel een sigaret verdiend, Daan (lachje).

»Ik heb ook een korte aandachtsboog: in een restaurant een uur praten met iemand vind ik moeilijk. Ik heb een excuus nodig om elke twintig minuten even naar buiten te kunnen. Op de stoep kom je ook de bijzonderste mensen tegen.»

HUMO Waarom heet ‘The Ride’ ‘The Ride’?

STUYVEN «De rollercoaster van het leven: ik vond dat een mooie metafoor. Achter elke bocht zit een nieuwe verrassing. En je moet weten wanneer je gas moet geven en wanneer je moet remmen. Dat laatste ontdek ik nu pas. Ik maakte vroeger altijd hetzelfde grapje als ik ergens aan een vleugelpiano ging zitten: ‘Ik gebruik alleen het rechtse pedaal, zoals in mijn auto.’ (lacht) Maar dat is dus aan het veranderen. Ik kan nu genieten van traagheid, leegheid, stilte, een blauwe lucht, ochtendlicht. Vroeger genoot ik alleen van de actie tijdens de nacht.»

HUMO Waarom is dat veranderd, denk je?

STUYVEN «Been there, done that, zeker?»

ONKUISHEID

HUMO Nog eens over de titel van je nieuwe plaat. In de perstekst heb je het ook over ‘de seksuele connotatie van ‘The Ride’’. Leg je dat eens uit?

STUYVEN «Het gaat gewoon om een smakelijk, primair ritje. To ride someone. Dierlijk gedrag.

»(Denkt na) Het staat al lang op mijn verlanglijst om eens opgepakt te worden voor openbare zedenschennis, maar we worden maar niet betrapt (lacht). Verder vind ik onkuisheid geen zonde: ik zou iedereen willen stimuleren om zich zo vaak mogelijk collectief te laten gaan. Make love, not war.»

HUMO ‘Ik maakte altijd al muziek om indruk te maken op meisjes – maar dat geldt dubbel voor mijn nieuwe plaat,’ lezen we ook in de perstekst. Hoeveel procent waarheid zit in dat zinnetje?

STUYVEN «Ik vond dat het goed klonk, zéker toen ik het mijn vriendin kon laten lezen (grijnst). Maar het klopt. Op mijn 14de had ik al door dat ik te verlegen was om via normale wegen meisjes te leren kennen. Op een podium staan was mijn manier om indruk te maken.

»Met mijn eerste groepje repeteerden we in een garage ergens in een woonwijk. De poort stond altijd open, af en toe bleven een paar buurmeisjes kijken. Na een tijd zaten daar zeker twintig meisjes: zoveel had ik er van mijn leven nog niet bij elkaar gezien. En ze kwamen elke keer terug. Daarna, leerde ik snel, was het gewoon zaak de schaal te vergroten.»

HUMO Wat vind je zelf jouw sexyste nummers?

STUYVEN «Meestal zijn mijn songs te snel en te fel om echt hitsig te zijn. De uitzondering is ‘Addicted’: dat nummer vind ik wel, euh, zweterig. Het kan in mijn geval nooit kwaad als ik de lagere registers van mijn stem gebruik: het come to daddy-gevoel (grijnst).

»Maar ik ben de verkeerde mens om die vraag aan te stellen: wat een man sexy vindt, valt zelden samen met wat een vrouw opwindt.»

HUMO In een vorig Humo-interview zei je: ‘Als ik een vrouw was, zou ik nogal feestvieren.’ Maak dat eens concreet.

STUYVEN «Vrouwen zijn intelligenter en minder boertig bij het flirten. Ik zou graag eens een dag lang een vrouw zijn en van die kwaliteiten gebruikmaken. En iedereen proberen te versieren die ik tegenkom: dán zou het wel lukken met die openbare zedenschennis.»

HUMO Kijk je op je 53ste anders naar seks dan op je 23ste?

STUYVEN «Ik vind seks nog altijd fantastisch. En de appetijt is er nog. Het is zonde dat het zo’n geladen onderwerp is, met zoveel overbodige regeltjes. Zowat de enige regel die ik volg: binnen de relatie hou ik me aan monogame trouw.

»Ik heb wel nog meer behoefte aan affectie dan aan seks. Huidhonger: ik leed er al aan toen het nog geen naam had.»

HUMO Je schrijft vaak songs over vrouwen, én je verandert relatief vaak van vriendin. Wil dat zeggen dat elk van je platen over een ander ex-lief gaat?

STUYVEN (knikt) «Al mijn soloplaten zijn kinderen van hun tijd. Meestal is de desbetreffende hoesfoto ook gemaakt door mijn toenmalige vriendin. Zoals die van ‘Profools’, ‘Manhay’ of ‘Simple’.

»Sommige songs zijn mentaal vooral verbonden aan het einde van die relaties, fases waar ik liever niet aan herinnerd word. Al probeer ik mijn relaties wel altijd mooi af te sluiten. Vaak verheerlijk ik mijn exen zelfs – vandaar de semi-euforische toon in een nummer als ‘Exes’. Zie ook: ‘16 Men’ en ‘Women & Children’ op de nieuwe plaat.

»Er is op dat vlak maar één uitzondering: ‘Dream’, dat op ‘Victory’ staat, is één gigantische afrekening met een ex. De enige keer dat ik op dat vlak volledig uit de bocht ben gegaan. En daar sta ik nog altijd helemaal achter. Het gaat over iemand die me – om aandacht te krijgen – had wijsgemaakt dat ze kanker had en terminaal ziek was. Enfin, ze had het lang genoeg uitgehangen: zij verdiende wel een speciaal liedje.»

HUMO Wat vond ze van ‘Dream’?

STUYVEN «Ik heb haar een levenslang contactverbod opgelegd vóór het nummer uitkwam. Ik weet dus niet wat ze ervan vond, maar ik hoop wel van harte dat ze het gehoord heeft.»

'Als straatarme student had ik een regel: ik moest in de supermarkt altijd voor evenveel geld stelen als ik had gekocht.' Beeld Saskia Vanderstichele

GRAMSCHAP

HUMO Waaraan erger je je het vaakst?

STUYVEN «Aan moedwillige, niet-constructieve negativiteit. Aan klagen, zagen en bewust dingen opfokken. Het zijn donkere tijden op dat vlak: pessimisme alom. Mensen hebben daar uiteraard soms reden toe. Maar misschien kunnen ze – om te beginnen – al eens andere politiekers verkiezen.»

HUMO Wie bijvoorbeeld?

STUYVEN «Ik vind dat je alleen kunt stemmen op politici met positieve argumenten, die géén andere politici naar beneden hoeven te halen om gehoord te worden.»

HUMO Kun je kwaad worden van slechte muziek?

STUYVEN (grijnst) «Ik heb daarnet wel iets héél slechts gehoord op de radio. Een Nederlandstalige song. Ik denk dat het grappig bedoeld was, maar de muziek klonk verschrikkelijk en de zang was eindeloos gezaag. Het was wel zó spectaculair slecht dat ik het uitgeluisterd heb. Misschien heeft die dwaze man dan toch z’n doel bereikt.»

HUMO Ben je goed in ruziemaken?

STUYVEN «Nee! Ik ben een radicale pacifist en haat elke vorm van confrontatie. Ik doe alles om ruzie te vermijden. Als je me er toch echt toe dwingt, is dat vermoedelijk meteen de laatste keer dat ik met je praat.

»Neem nu mensen die claxonneren in het verkeer: ik snap dat niet. Als ik dat hoor, trek ik onmiddellijk de handrem aan en ga ik verhaal halen: ‘Wát deed u nu?’ Dat heeft me nog nooit slaag opgeleverd, maar ik heb wel al een paar keer snel terug in mijn auto moeten stappen (lacht).»

HUMO Je bent in juli ook beroofd: iemand stal al je bagage. Word je niet kwaad van de gedachte daaraan?

STUYVEN «Nee, want ik begrijp waarom mensen stelen. En het dient een doel: herverdeling van de rijkdom.»

HUMO Je zegt het alsof beroofd worden geen onaangename ervaring is.

STUYVEN «Ik heb lang in Brussel gewoond: je raakt daaraan gewend. Ik ben al vier, vijf keer thuis overvallen. En op straat ook nog een paar keer.

»Op het moment zelf is zoiets uiteraard niet prettig, maar achteraf zit er vaak een grappig verhaal in. Ik werd ooit wakker met een inbreker naast mijn bed. Toen ik mijn ogen opendeed, zag ik hoe hij mijn telefoon én mijn laptop in zijn handen had. Ik vroeg: ‘Wat ben je hier in godsnaam aan het doen?!’ Waarop hij begon te roepen: ‘Hulp! On me viole – ik word hier verkracht!’ (lacht) Ik dacht: you stole my line!»

HUMO Samen met Helmut Lotti maakte je in 2018 een lied voor het WK voetbal in Rusland. Over een kleine maand begint de wereldbeker in Qatar. Zou je, desgevraagd, opnieuw een volkslied componeren?

STUYVEN «Voetballen in Qatar, met al hun overtredingen van de mensenrechten? Dat is ongeveer hetzelfde als het Eurovisiesongfestival organiseren in Israël: totale nonsens, en dus beter te boycotten.

»Ik kan me het leven in Qatar wel een beetje voorstellen, want ik ben onlangs in het naburige Dubai geweest. Een vieze, koude en lege plek. Geen spiritualiteit, geen diepere schoonheid, geen ware bestaansreden, nul komma nul liefde. Als het WK in zo’n omgeving moet doorgaan, is iedereen op voorhand verloren.»

HEBZUCHT

HUMO Heb je zelf ooit gestolen?

STUYVEN «Heel veel. Als straatarme student had ik een regel: ik moest in de supermarkt altijd voor evenveel geld stelen als ik had gekocht. Dat moest in evenwicht blijven, al werd dat op den duur steeds moeilijker. Ik begon meer geld te verdienen, waardoor ik meer kocht. Ik moest soms al serieuze dingen pikken om de balans te bewaren.»

HUMO Aan welke diefstal koester je op een perverse manier de mooiste herinneringen?

STUYVEN «Aan die van een goede fles rode wijn. Ik klom in die tijd vaak tegen gevels op, en was ergens een huis binnengedrongen. Daar bleek een fotograaf te wonen: op de werktafel stonden twee fantastische Hasselblads en dus ook een fles wijn. Ik wou die mens niet ontrieven, maar ik wou ook niet níéts meenemen.

»Ik stal wel altijd met de nodige flair. Je kunt met veel weg raken als je je daarbij zo normaal mogelijk blijft gedragen.»

HUMO ‘The Ride’ is je eerste soloplaat sinds je in 2016 in Spanje gitaarliedjes opnam voor ‘Nada’, maar naar verluidt haat je het woord ‘comeback’.

STUYVEN «Omdat dat verwachtingen schept. Als je plaat dan flopt, heb je ineens een ‘mislukte comeback’. Zonder dat woord is het niet zo erg als een plaat wat minder succes heeft.

»Succes houdt me minder bezig dan vroeger. Ik heb ‘The Ride’ met plezier gemaakt en er zit hoorbaar plezier in: dat kan dus niet meer stuk. Twintig jaar geleden móést mijn muziek commercieel marcheren, anders kon ik niet fulltime muzikant worden en moest ik grafisch vormgever blijven. Dat is nu anders: mijn leven hangt er niet meer van af.»

HUMO Omdat je genoeg andere inkomsten hebt.

STUYVEN «Of omdat ik er al genoeg heb gehad. Ik woon op een leuk plekje, ik heb geen financiële zorgen, ik kan op mijn lauweren rusten. Maar ik ben wel blij met een reden om te kunnen touren.»

HUMO Nog een laatste quote uit de perstekst van ‘The Ride’: ‘Als ik het echt alleen voor het geld deed, zocht ik wel een 16-jarig zangeresje, een ongeslepen diamant; schreef en producete ik haar debuutplaat; en liet ik haar een heel slecht contract tekenen bij mijn persoonlijk label.’ Is dat een courante praktijk in Vlaanderen?

STUYVEN (verbaasd) «Natuurlijk. Sinds mensenheugenis. Maar als je het in de muziek echt slim wilt aanpakken, is dat de snelste manier.

»Nu, de meeste eerste contracten zijn slechte contracten: je moet daar als muzikant doorheen. Je moet alleen zien dat je er – vijf jaar later, als je bekend geworden bent – nog onderuit raakt. Mijn eerste contracten waren ook rampen.»

‘Ik heb al een paar keer gedacht: nu ben ik eraan. Het besef achteraf – hè, ik ben dan tóch niet dood! – is een krachtig argument om extra dankbaar in het leven te staan.’ Beeld Saskia Vanderstichele

HOOGMOED

HUMO Het instrumentale ‘Western’ is een heel atypische single, maar vreemd genoeg wel een typische Daan-single.

STUYVEN (lachje) «Het is een combinatie van tien variaties op hetzelfde thema. Ik heb er een paar keer op proberen te zingen, maar dat bleek niet nodig: er zit ook zonder tekst al genoeg kracht in.

»Het was snel duidelijk dat het de opener zou worden. Het is de poort naar de rest van de plaat: wie door ‘Western’ raakt, kan ook tegen de rest.»

HUMO Wat is het mooiste compliment dat je al kreeg?

STUYVEN «Ouders die hun zoon Daantje genoemd hebben en me dat komen vertellen: zo zijn er veel. In 2008 was dat zelfs de op drie na populairste jongensnaam van Vlaanderen. Niet dat die kinderen állemaal naar mij zijn genoemd, maar laat ik zeggen dat ik die top 30 op gegeven moment met aandacht volgde.»

HUMO Je jongste dochter is 3,5 jaar. Wat doe je nu anders als vader dan bij je oudste kinderen, die nu 15 en 23 zijn?

STUYVEN «Ik ben zachter geworden. Twintig jaar geleden probeerde ik nog heel hard om ‘op te voeden’ of ‘de best mogelijke papa’ te zijn. Ik was ook meer bezig met de impact dat het vaderschap op mijn leven had. Nu geniet ik er meer van: it’s not about me. Ik raak ook minder snel in paniek als mijn kind 10 meter hoog op een klimrek zit (lachje).»

HUMO Je bent onlangs twee weken in Spanje geweest voor de opnames van het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor muziek’.

STUYVEN «Jeroen Swinnen, de orkestleider van dat programma, is mijn muzikale brother in arms. Hij heeft ‘The Ride’ trouwens mee geproducet. Ook de hele band van ‘Liefde voor muziek’ ken ik al lang, als collega’s. Via Jeroen heb ik het programma negen seizoenen op een veilige afstand gevolgd, maar nu had ik zin om eens zot te doen. Bovendien dacht ik meteen, toen ik de lijst met de andere deelnemers zag: daar kan ik iets mee.»

HUMO Die anderen zijn Stef Bos, Portland, K3, Günther Neefs, Jaap Reesema en Metejoor.

STUYVEN «Een plezierige groep. Niemand met streken. De gezelligheid waarmee we rond het kampvuur zaten, was bijna aandoenlijk. Veel onnozele humor ook: heerlijk.»

HUMO Wat heeft je verrast aan je deelname?

STUYVEN «Mensen coveren mij anders bijna nooit, waarschijnlijk omdat mijn songs te zeer op maat van mijn kop, karakter of stem geschreven zijn. Het was dus een vreemde gewaarwording om anderen in mijn teksten te zien kruipen: verrassend, soms pijnlijk confronterend, maar ook schoon.»

HUMO In het nieuwe ‘Kill’ zing je ‘What doesn’t kill you makes you stronger’. Pas dat eens toe op je eigen leven.

STUYVEN «Ik heb al een paar keer gedacht: nu ben ik eraan. Je moet het eens meemaken: het besef achteraf – hè, ik ben dan tóch niet dood! – is een krachtig argument om je sterk te houden, om extra dankbaar in het leven te staan.»

HUMO Waarover heb je het nu? Te veel drugs, te sterke drank, te snel rijden?

STUYVEN «Van alles een beetje. Ik heb veel geëxperimenteerd, mezelf in situaties gegooid met de gedachte: eens zien of ik op mijn pootjes terechtkom.

»Ik herinner me de periode dat ik met Dead Man Ray in Chicago was voor de opnames van onze derde plaat. Ik loop graag verloren in een stad, en ik ben toen een paar keer in buitenwijken gaan rondslenteren. Er rond drie, vier uur ’s nachts discotheken en rare bars binnenwandelen. We spreken pre-gsm. Pre- van alles, eigenlijk. Dan kom je in rare situaties terecht. Superspannend.»

HUMO Kan het iets vager?

STUYVEN «Laat ik zeggen dat ik daar veel vreemde naakte mensen ben tegenkomen. Ze waren meestal gewapend en hadden een héél ander gevoel voor humor dan ik.»

AFGUNST

HUMO Op wie ben je jaloers?

STUYVEN «Op mensen met een absoluut gehoor. Ik heb vrienden die, als ze een piepende deur horen, meteen weten: ‘Da’s een mi mol!’ Ik vind dat ongelooflijk. Zelf heb ik dat wel met kleuren – ik weet van elk blauw meteen wélk blauw het is.

»Ik doe wel graag alsóf ik een absoluut gehoor heb. Weinig mensen zullen me tegenspreken als ik zogezegd een re herken in een fietsbel, dus da’s vrolijk bluffen.»

HUMO Welk nummer had je zelf willen schrijven?

STUYVEN «Enkele vroege dingen van Randy Newman, ‘I Think It’s Going to Rain Today’ en zo. Ik heb een liveplaat van Newman, opgenomen in iemands living: daar zit maar twintig man, maar het klinkt ongelooflijk. Uitgekleed, kaal, geen arrangementen, maar elke ademstoot en elke lettergreep is raak.

»Ik moet zelf mijn beste nummers nog schrijven. Veel dingen begin ik nu pas te snappen: de spanning tussen tekst en muziek, hoe je mooie harmonieën schrijft... Alles wat ik tot nog toe heb gemaakt, is maar een voetnoot bij wat nog een mooie carrière zou kunnen worden.

»Ik heb nog aangenaam werk voor de boeg.»

‘The Ride’ komt op 11 november uit bij Integral/PIAS. Daan speelt op 6 januari 2023 op Zebrawoods in Gent.

