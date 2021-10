Daar zijn ze dan: Stromae en Adele losten vannacht allebei comebacksingle

Het zat er al even aan te komen, maar zowel Adele als onze eigenste Stromae hebben vannacht nieuwe muziek uitgebracht.

Vooral ‘Santé’, de nieuwe single van onze landgenoot, komt onverwacht. Vorige week raakte bekend dat de Brusselaar aan een comeback werkte, maar dat de nieuwe single er nu al zou zijn zagen we niet aankomen. Paul Van Haver (36) trok zich in 2015 terug uit het publieke leven na een slechte reactie op een malariamedicijn en een burn-out. Sinds zijn tweede album ‘Racine Carrée’ bracht hij enkel een song met Coldplay uit en een nummer ter promotie van zijn kledinglijn.

Het nieuwe ‘Santé’ klinkt vintage Stromae, maar dan met een hippe reggaetonbeat. De videoclip volgt om 18u vanavond. In 2022 zal hij op Werchter Boutique optreden.

Ook wereldster Adele is na zes jaar terug met een niet erg verrassende nieuwe song. ‘Easy on Me’ is een mooie ballade zoals ze er al meer maakte. Het is de voorbode van haar vierde album ‘30’, dat verschijnt op 19 november. Op die plaat zal ze niet over haar recente scheiding mogen zingen, zo werd vastgelegd in haar echtscheidingsovereenkomst. Zonde, want zingen over een ex was het handelsmerk geworden van de Britse.