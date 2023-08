Damon Albarn: ‘Als AI écht de toekomst van de muziek is, hebben we betere drugs nodig’

Alweer drama in Brussel-Zuid: Nederlandse toeristen brengen gedwongen de nacht door op defecte roltrap

Niet de doemprofeet die we nodig hadden, mogelijk wel de doemprofeet die we verdienen: Ed Sheeran TTT Ed: ‘De laatste zestig jaar hebben we de ene na de andere film gezien die ons inprent: vertrouw geen computers. En nu kunnen we met z’n allen niet wachten om ons lot in handen van machines te leggen? Hebben jullie de films dan niet gezien?’ TTT Hij heeft ongetwijfeld een punt, maar wij hebben die Chucky-films wel gezien TTT De duit van Damon Albarn in het zakje: ‘Als AI écht de toekomst van de muziek is, hebben we betere drugs nodig’ TTT Te beginnen met een stevige Dafalgan: Corey Taylor van Slipknot wil dat fans geen voorwerpen meer gooien TTT Taylor: ‘Het is belachelijk en dom. Artiesten worden niet meer als mensen beschouwd’ TTT Zegt de man die zich de voorbije twintig jaar als monster heeft verkleed

Slipknot Beeld Anthony Scanga

John Lydon, de mens achter het monster Johnny Rotten, wordt lastiggevallen door een bijzonder hardnekkige stalkster TTT Haar excuus is wel origineel: ze beweert dat ze Lydons dochter is TTT Lydon: ‘Ik ben op van de zenuwen. Ze staat ’s nachts in mijn tuin. Het is niet mijn eerste stalker, maar deze is van een ander kaliber’ TTT Als ze daar toch staat, Johnny, vraag ’r dan dat ze het gras afrijdt TTT No more hops this time. Dood: DJ Casper, ook bekend als Mr. C The Slide Man, de uitvinder van de monsterlijke ‘Cha Cha Slide’ TTT Willie Perry Jr., zoals de man eigenlijk heette, is op zijn 58ste overleden aan de gevolgen van kanker TTT

Er was ook goed nieuws vorige week: Ian Watkins, de voormalige frontman van Lostprophets en heden psychopaat, is neergestoken in de gevangenis TTT Watkins zit al sinds 2013 in de nor wegens grootschalig kindermisbruik, en heeft nog een goeie twintig jaar te gaan TTT Genoeg tijd om juist te steken, denk je dan TTT Lana Del Rey blijft maar opduiken op de minst voor de hand liggende plekken TTT Laatst werd ze gezien in een Amerikaans wegrestaurant waar ze koffie stond te serveren, nu merkte iemand haar op in een niet bepaald Nobelprijs-waardig naslagwerk met de titel ‘24 Ponchos: Cozy Chill Chasers You’ll Love to Knit’ TTT In dat tien jaar oude boek met breipatronen zag iemand plots een model dat, zelfs gehuld in lappen breiwerk van twijfelachtig allooi, nog érg op Lana leek, maar dan zoals ze eruitzag toen ze Lizzy Grant heette TTT Een boek met niets dan patronen, en toch zoveel vragen

Lana Del Rey Beeld RV

Twee weken op rij Nickelback: we maken er beter geen gewoonte van, maar kom TTT Chad Kroeger kreeg het vorige week moeilijk tijdens een concert in de Amerikaanse staat Missouri. Toen zijn stem het liet afweten, mochten de fans kiezen: moest hij voortploeteren, of wilden ze hun geld terug? TTT Het werd het eerste, want waarom zouden Nickelback-fans plots goede smaak hebben? TTT Beyoncé draagt geen bril, dat doen haar roadies wel: volgens een bron uit Beys entourage zou de zangeres haar eigen toiletbrillen meezeulen op tournee TTT De koninklijke billen van Queen B verdragen geen bril waar gewone stervelingen al op hebben gezeten TTT Trouwer dan Jay-Z dus TTT Zo, da's alles. Of wacht: 't is rood en nergens mee te vergelijken?