Damon Albarn plant met Gorillaz een speciaal concert voor het verplegend personeel

Bezos de ruimte in met Nederlander: Raket én caravan veilig geland

Vreemd, vorig weekend een erg in z’n nopjes verkerende Herman Schueremans tegen het lijf gelopen TTT Nee, geen Pukkelpop, nee TTT Het goede nieuws: na die mooie boog waarmee Chokri de handdoek in de ring gooide, werd hij alsnog opgenomen in de Belgische olympische basketbalselectie TTT Damon Albarn dan. Die wil iets terugdoen voor de Britse zorgsector en plant met Gorillaz een speciaal concert voor het verplegend personeel TTT Het optreden staat gepland voor 10 augustus in de Londense O2-arena. Toeristen die het voornemen hadden om dan eens lekker overreden te worden door zo’n iconische rooie dubbeldekker, doen dat dus best binnen een straal van honderd meter rond de concertzaal TTT ‘De meest onderschatte band aller tijden? Jane’s Addiction’ TTT Aan het woord in het vorige bericht: Perry Farrell, frontman van Jane’s Addiction TTT De meest onderschatte pagina in de Humo van deze week? Even nadenken TTT Geen idee wie hier anno 2021 nog bij uit de lucht valt, maar de Sex Pistols zien we waarschijnlijk nooit meer terug TTT Reden zou een geschil zijn over het gebruik van hun muziek in een biopic over de groep. John Lydon wil zijn toestemming niet geven, de andere leden, wellicht iets krapper bij kas, wel TTT Probleem is dat Lydon, die weinig verrassend lak heeft aan democratische beginselen, van mening is dat, hoewel hij in de minderheid is, zonder zijn goedkeuring geen beslissing kan worden genomen TTT Wellicht de échte reden: Lydon is gewoon niet opgezet met hoe hij afgeschilderd wordt in ‘Lonely Boy’, de memoires van gitarist Steve Jones die toevallig het bronmateriaal vormen voor de reeks, en waarin hij beschreven wordt als ‘dat irritante rotjoch met de goede beenderstructuur’ TTT Terwijl je ook gewoon dankbaar zou kunnen zijn voor het compliment over je knoken, maar nee. Niet Johnny Rotten TTT Lorde heeft een nieuw nummer gelost van ‘Solar Power’, haar nog te verschijnen nieuwe langspeler. Titel: ‘Stoned at the Nail Salon’ TTT Tot op het laatste nippertje overwogen werktitels: ‘Tipsy at the Orthopedist’, ‘Boefkick at the Delhaize’ en ‘Licht beschonken at the VDAB’ TTT Zingt Bruce Springsteen nu ‘Mary’s dress sways’ of ‘Mary’s dress waves’ in ‘Thunder Road’ van ‘Born to Run’? Ons zal het eerlijk gezegd worst wezen, maar de kwestie splijt de harde kern der Springsteen-fans al jaren in twee kampen TTT Tot nu, want iemand bij The New Yorker, overal ter wereld bekend als ‘de Amerikaanse Humo’, is op het lumineuze idee gekomen om het gewoon te vragen aan kamp Springsteen zelf. Uitkomst: ‘sways’ is juist volgens Jon Landau, als manager de baas van The Boss TTT ‘Zo heeft hij het oorspronkelijk opgeschreven, zo heeft hij het destijds ingezongen, en zo heeft hij het sindsdien op duizenden concerten gezongen,’ aldus Landau, slechts een béétje passief-agressief TTT Nieuws dat leest alsof het bedacht werd volgens David Bowies ‘knip-schud-plak’-methode van songschrijven: Gene Gallagher en Sonny Starkey, respectievelijk zoon van Liam Gallagher en kleinzoon van Ringo Starr, komen voor de rechtbank omdat ze heibel schopten in een Londense supermarkt en enkele werknemers van Indiase oorsprong racistisch bejegenden TTT Liam reageerde naar verluidt ‘erg aangeslagen’ op het nieuws, en gaf zijn zoon een gepaste uitbrander: ‘Als je wilt vechten, doe je dat zoals iedereen: met je broer en via de pers!’