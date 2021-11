Dankzij de 14 bonusnummers kan iedereen nu zijn eigen versie van Taylor Swifts ‘Red’ maken

Toen haar ex-manager Scooter Braun de rechten voor haar eerste zes platen opkocht, was Taylor Swift zo razend dat ze besloot die platen noot voor noot opnieuw op te nemen, inclusief bonusmateriaal, zodat hij er geen cent meer aan kon verdienen. Na ‘Fearless’ is ‘Red’ aan de beurt: deze ‘Taylor’s Version’ is 9 jaar na dato een verrassend robuuste luisterervaring. Swift houdt moeiteloos een spreidstand aan tussen pop (‘Trouble’, ‘22’) en countryrock (‘Holy Ground’, ‘Treacherous’). ‘All Too Well’ blijft haar pronkstuk – een sjaal roept herinneringen op aan een mislukte relatie, een beetje à la Proust met zijn madeleines.

Dankzij de veertien bonusnummers kan iedereen nu zijn eigen definitieve versie van ‘Red’ maken. Voor ‘Red (Humo’s Version)’ vervangt u ‘Stay Stay Stay’, ‘The Last Time’, ‘Starlight’ en ‘Everything Has Changed’ door de nieuwelingen ‘Better Man’, ‘All Too Well (Ten Minute Version)’ en ‘Nothing New’, een onthullend duet met Phoebe Bridgers over de vluchtigheid van roem. ‘Will you still want me, when I’m nothing new?’ O ja, Taylor, o ja.

