Dankzij het driedelige ‘Back to Live’ op Pickx+ waant u zich weer even op de eerste rij in de AB

Pickx+: maak u geen zorgen, wij hadden er tot voor kort ook nog nooit van gehoord. Toch is het op dat nieuwe kanaal van Proximus dat u moet zijn om ‘AB: Back to Live’ te kunnen bekijken, drie korte documentaires van Hotel Hungaria en de Ancienne Belgique zelf over ’s lands meest gerenommeerde pop- en rockzaal, die door toedoen van corona anderhalf jaar potdicht was. Aflevering één kon u vorige woensdag al zien en was opgehangen aan de met de nodige emoties gepaard gaande heropening op zondagavond 5 september jongstleden, inclusief speech van nieuwe hoofdkaas Tom Bonte voor een al door het Brusselse latingroepje Chicos y Mendez danig in het zweet gewerkt publiek. Aflevering twee focust op de nauwe band van de AB met de hoofdstad – onder meer de onvermijdelijke Zwangere Guy tekent present – en de laatste aflevering laat zien hoe de Ancienne Belgique ontluikend talent als Froukje en Onha van goeie raad en belegde boterhammen voorziet en klaarstoomt voor een wervelende carrière in een – hoop doet leven – coronavrije wereld.

Niet echt ter zake doende, maar daarom niet minder gemeende kanttekening: ‘See you in the next live’, de woordspeling die meer dan een jaar lang de voorgevel van de AB sierde, moet het qua algehele silliness toch echt wel afleggen tegen die van de Antwerpse concertzaal Trix: ‘Pandemoe’.

AB: Back to Live: Pickx+, woensdag 22 en 29 december, 22.15

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: