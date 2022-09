Dankzij ‘No sleep in LA’ van blackwave. ben ik voor het eerst trots van ’t Stad te zijn

‘I think I might be a-okay. If I wait just another day’. Wanneer de tieners van nu belastingbetalende dertigers zijn, zullen ze de soundtrack van ‘FIFA 23’ vanuit hun onderbewustzijn en met een knagende nostalgie meerappen. blackwave. (de punt is verplicht) is dankzij het computerspel op slag onsterfelijk geworden voor een volledige generatie voetbalfans. Maar ook in het hart en de platenkast van de voetballeek, de game­scepticus en de húídige belastingbetaler verdient het Antwerpse hiphopduo een plaats.

‘It’s that album of the year shit’ knalt meteen uw gehoorgang in tijdens de aanstekelijke opener ‘Back on Track’. We beloven niets, maar top 10 moet lukken. De rest van de plaat is zoals de vooraf geloste singles: heerlijk divers. ‘Good Day’ en ‘A-Okay’ zijn vintage blackwave., op ‘Cracked Screen’ en ‘Desire’ mag het vuiler en harder, terwijl ‘Lost in Translation’ en ‘Perfume’ breekbaar met een snuif liefdesverdriet zijn. Geen genre doet hier onder voor een ander: sterk!

Ik heb mijn recente verhuizing naar Antwerpen lang angstvallig geheim gehouden. Tot nu. Dankzij Willem Ardui en Jean Atohoun ben ik voor het eerst trots van ’t Stad te zijn.

Lees ook Deze 28 Belgen pakten vier sterren of meer voor hun festivalshow: ‘Als deze jongens van blackwave. in het zonnige L.A. in plaats van het minder zonnige Antwerpen waren geboren, stonden ze op Coachella’

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: