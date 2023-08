Dave Lombardo, blijer na Slayer: ‘Eindelijk, muziek om bij na te denken!’

Met ‘Rites of Percussion’ bracht drumlegende Dave Lombardo (58) eerder dit jaar zijn solodebuut uit. ’t Is een verrassend subtiele plaat, waarop het stichtende lid van wijlen Slayer met twee drumstellen, ontelbare percussie-instrumenten, een piano en wat streepjes synth een complex patroon weeft van ritmes en sferen, met invloeden die strekken van zijn Latijns-Amerikaanse roots via metal naar avant-garde.

HUMO ‘Rites of Percussion’ is verschenen bij Ipecac Recordings, het label van Faith No More-zanger en muzikale veelvraat Mike Patton. Naar verluidt was hij het die je aanzette om een pure drumplaat te maken.

DAVE LOMBARDO «Klopt. Toen ik lid werd van zijn band Fantômas, in 1998, opperde hij het al: ‘Wordt het geen tijd dat jij een soloplaat maakt, Dave?’ Mijn hoofd stond daar toen niet naar, maar Mike is me blijven pushen. Toen in 2020 de pandemie uitbrak en de ene lockdown op de andere volgde, kon ik er eindelijk werk van maken. Niet dat mijn professionele leven in die tijd helemaal stilviel. Via het internet heb ik materiaal opgenomen met Body Count, Annihilator en Empire State Bastard, een project met enkele gasten van Biffy Clyro. Met Corey Taylor van Slipknot en Scott Ian van Anthrax heb ik de titelsong geschreven voor de superheldenfilm ‘Thunder Force’. En met Mr. Bungle hebben Mike en ik zelfs een liveplaat opgenomen, in een studio voor een klein publiek.

»Hm, als ik het zo opsom, lijkt het alsof ik toen even hard gewerkt heb als gewoonlijk (lacht).»

HUMO Hoe was het om je solodebuut eindelijk aan de wereld voor te stellen?

LOMBARDO «Ik kan je niet vertellen hoe trots ik was – en nog altijd ben – dat ik, die altijd voor anderen werkte, iets heb gemaakt zonder enige inmenging van buitenaf. Iets dat helemaal van mij is. Eindelijk kan iedereen ongefilterd horen hoe geschift ik echt ben (lacht). Het is alsof er een gewicht van mijn schouders valt. En tegelijk sta ik alweer te popelen om er een vervolg aan te breien.»

HUMO Heb je je schrap gezet voor de reacties van de metalgemeenschap?

LOMBARDO «Ach, wie mijn carrière een beetje gevolgd heeft, weet dat hij ’t onverwachte mag verwachten. ‘Rites of Percussion’ is experimenteel en avant-garde, want daar ligt nu eenmaal mijn passie. Begrijp me niet verkeerd: metal speel ik nog altijd dolgraag, maar niks geeft me meer voldoening dan muziek waarbij ik moet nadenken.

»Weet je, Mike heeft een kwarteeuw geleden allerlei muzikale deuren voor me geopend. Zonder hem zou ik nooit met jazzmuzikant John Zorn in het Louvre hebben gestaan, of met punkers zoals The Misfits hebben gespeeld. Dankzij hem ben ik een veelzijdig muzikant geworden. Hopelijk kan ik nu op mijn beurt metalheads verleiden om hun blik te verruimen.»

HUMO Onlangs zei je in een interview dat je de drumpartijen van de eerste platen van Slayer nog altijd met gemak zou kunnen spelen. ‘Wat ik de laatste jaren heb gedaan,’ besloot je, ‘is véél moeilijker.’ Waarop een hoop websites uitpakten met koppen als: ‘Slayer-muziek is poepsimpel, aldus Dave Lombardo!’ Het leverde je nieuwe plaat natuurlijk wel extra aandacht op.

LOMBARDO «Ik bedoelde daar niks negatiefs mee, hoor. In dat interview ging het vooral over de vraag of ik het fysiek nog zou aankunnen om oude Slayer-songs te spelen. Natuurlijk kan ik dat, simpelweg omdat die muziek veel rechtlijniger is. Ten tijde van ‘Show No Mercy’, het debuut van Slayer uit 1983, was ik 18: da’s veertig jaar geleden! (Lacht) Ik mag hopen dat ik in die tijd beter heb leren spelen.»

‘Rites of Percussion’ is uit bij Ipecac Recordings.

