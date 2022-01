‘Dawn FM’ van The Weeknd: de metafoor is platte truut, maar de uitvoering is top notch

‘Dawn FM’ is verpakt als een zestien tracks durende radioshow, een beetje zoals ‘Songs for the Deaf’ van Queens of the Stone Age destijds. ‘You’ve been in the dark for way too long, it’s time to walk into the light and accept your fate with open arms’: de stem van Jim Carrey (!) begeleidt ons tussen de tracks door minzaam maar dwingend (zoals de vriendelijke huisvaderstem in uw mindfulness-app) naar de Uitgang.

De metafoor (‘Het leven is een vagevuur: de echte verlossing komt nog’) is platte truut, maar de uitvoering is top notch. De keuzemaker in Abel Tesfaye was hier nog eens in waarlijk straffen doen: ‘Dawn FM’ klinkt net zo nostalgisch, eighties, gelikt en gepikt als ‘After Hours’, maar heeft betere songs.

‘How Do I Make You Love Me’ (waarop de vette vingers van producer Oneohtrix Point Never duidelijk zijn) werd door één Amerikaan omschreven als ‘de after party na een space opera’. Wie zijn ogen sluit, ziet tijdens ‘Out of Time’ Hall & Oates in hun gloriejaren. En die twee songs door schemeren er minstens fifty shades of Depeche Mode.

Het moet allemaal niet meer zo somber als vroeger: op ‘Dawn FM’ klinkt The Weeknd weliswaar gevoeliger, maar steeds minder cynisch. Het is geen pop for depressed people meer. Hij kanaliseert zijn optimisme wel vaak in songs over relaties, en het zijn niet altijd de gezondste eerst. ‘Sacrifice’ gaat over iemand die tegen zijn vrouw liegt over zijn langetermijnplannen, en van ‘I Heard You’re Married’ spreekt de titel boekdelen.

Michael Jackson is natuurlijk nooit ver weg. Het letterlijkst in ‘A Tale by Quincy’, waarin Quincy Jones (architect van Jacksons beste werk) praat over hoe zijn moeilijke jeugd – moeder afgevoerd naar het gekkenhuis en vervangen door de stiefmoeder from hell – nog altijd meedraagt. Ook welkom: Tyler, the Creator in ‘Here We Go... Again’.

En daar is Carrey weer. Net als Tesfaye werd hij geboren in Ontario, en tegenwoordig zijn ze naar het schijnt buren in L.A. ‘Heaven’s for those who let go of regret. You gotta be heaven to see heaven.’ Die zit.

Ik heb dit jaar al (veel te veel) slechtere plaatjes gehoord dan ‘Dawn FM’.

