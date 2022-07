Gesmikkeld hebben we. Gesnoept. Niet gewoon geduldig een lolly lik per lik op onze tong doen oplossen, maar hem regelrecht tussen onze tanden geknarst en naar binnen gewerkt. De zoetste traktaties van de wei, die bundelen we hier voor u. Dit was Rock Werchter 2022: smakelijk.

1. Phoebe Bridgers ★★★★★

Phoebe Bridgers, die bewees dat zachte indie en kribbige folk ook nog massa’s kunnen vervoeren. Phoebe Bridgers, met ‘r skeletjurk en heavymetalgitaar. Phoebe Bridgers, die met één schuine blik - een monkellachje dat je overtuigde van een diepe wederzijdse verstandhouding - je hart deed kloppen in je keel. Phoebe Bridgers dus!

Beeld Koen Keppens

2. IDLES ★★★★★

IDLES: het nijdigste, entertainendste, vuilste, meest intense, échtste, zelfs verrassend hartverwarmendste en domweg beste Werchter-concert, een vuile bitterbal – krokant van buiten, bloedheet van binnen.

3. Bazart ★★★★★

Bazart maakte dusdanig veel indruk op de Main Stage van Werchter dat zelfs Metallica-fans die net een bakje bloedzuigers hadden verorberd straks het gezicht van Mathieu Terryn op de kuit zullen tatoeëren.

4. Bicep Live ★★★★½

Het elektronische duo Bicep trad in de KluB C op voor een golvende zee van mensen en voor één zwarte, metergrote opblaaszwaan die over de hoofden heen tuimelde.

Beeld © Stefaan Temmerman

5. SONS ★★★★½

Een gedachte die in de KluB C ons hoofd als landingsbaan koos: de vier van SONS hóúden van hun instrument. Gooi die vier op een podium, en ze aborteren al hun overige dromen, verlangens en fantasietjes: alleen dáár willen ze zijn.

6. Michael Kiwanuka ★★★★½

In zeldzame momenten van lichtheid zien we een kleine uk op schoot die zijn spruiten opeet, zijn maaltafels leert, zijn mama graag ziet en ‘s avonds vanuit zijn bedje aan ons vraagt: ‘Papa, mag ik nog eens naar Michael Kiwanuka luisteren?’ Om maar te zeggen: de man is tijdloos geworden.

Beeld Koen Keppens

7. Metallica ★★★★☆

Een auto die onvermijdelijk richting muur gaat, een trein die van de rails dendert, een komeet die afstevent op aarde: op dát punt van impact speelde de headlinerset van Metallica zich af.

Beeld © Stefaan Temmerman

8. Charlotte Adigéry & Bolis Pupul ★★★★☆

Ja, dat Charlotte Adigéry een superheldin is, wisten we. In KluB C verscheen de Gentse dan nog eens ten tonele in een Catwoman-achtige outfit. Ze verving er Clairo, en hoe! Charlotte en Bolis waren Catwoman en Clark Kent op Rock Werchter. Wonder Woman en Peter Parker. Mega Mindy en Olly Wannabe. Zoiets.

Beeld © Stefaan Temmerman

9. The War on Drugs ★★★★☆

Zelfs getrainde pornoacteurs hebben zelden zo lang naar een climax gezwoegd als The War on Drugs op Rock Werchter.

10. Turnstile ★★★★☆

We zagen een band die de kans om op de Main Stage te spelen met handen, voeten en hamertenen heeft gegrepen, en we vermoeden dat ze duizenden zieltjes bij hebben gewonnen in België, mensen die de band anders nooit zouden hebben zien spelen. Veni, vidi, dinges!

Beeld © Stefaan Temmerman

11. STIKSTOF ★★★★☆

‘Fok uw rolmodel, uw moeder neuk ik morgen wel!’ Duizenden opgehitste festivalgangers die meebrullen dat ze the dirty met onze mammie willen doen? Nou! Nodeloos te zeggen dat STIKSTOF impact had op Werchter.

Beeld © Stefaan Temmerman

12. Jorja Smith ★★★★☆

Grote klasse, die Jorja Smith. Van alle souldames die dit jaar op Rock Werchter passeerden, stak zij er met kop en schouders bovenuit.

Beeld Koen Keppens

13. Måneskin ★★★★☆

Måneskin was veel meer dan om het even welke Eurovision-winnaar van de afgelopen twintig jaar op Werchter had kunnen zijn. Cappello! Wie er meer van had verwacht, kampt wellicht met een burn-out.

Beeld © Stefaan Temmerman

14. Black Pumas ★★★★☆

Een bomvolle concerttent waar iedereen overstag gaat voor vurige, good old fashioned soul music? Zelfs de groepsleden van Black Pumas stonden te kijken van de uitzinnige ontvangst.

Beeld Koen Keppens

15. Fontaines D.C. ★★★★☆

Grian Chatten doet niet aan bindteksten, hij doet aan armzwaaien tot de massa zo opgenaaid is dat individuen zich opofferen om op de steeds grotere vleeshoop te belanden die de concerten van Fontaines D.C. zijn. Het zijn de tekenen van een wereldgroep in wording.

Beeld Alex Vanhee

16. The Haunted Youth ★★★★☆

The Regrettes zegden af voor Rock Werchter, maar spijt had had niemand daar nog van na veertig minuten The Haunted Youth. De man stond amper vijf minuten op The Slope en zijn hele wereld stond er, van donderwolken tot dampende bodem.

Beeld Alex Vanhee

17. Pixies ★★★★☆

Pixies op Rock Werchter schoten raak - nu eens vanuit de heup, dan vanuit de borst. Die versie van ‘Gigantic’: we onthouden ze, we zouden ze willen opschrijven in een klein notitieboekje.

Beeld Alex Vanhee

18. Beck ★★★★☆

Beck was 25 minuten te laat, maar repte daar met geen woord over. Hij trakteerde het aanwezige publiek op Rock Werchter op een greatest hits en bewees: Beck kan het nog. His black tambourine is still shaking.

Beeld Koen Keppens

19. Balthazar ★★★★☆

Betrouwbaar als mijn boekhouder, solide als Rob Schoofs die het verkeer regelt op het middenveld van KV Mechelen, cool als in Daddy Cool-cool. Bestaat überhaupt de mogelijkheid dat Balthazar ooit live gaat teleurstellen?

20. Alt-J ★★★★☆

Ze zijn van een zeldzame slag, die van alt-J: wetenschappers die passioneel de liefde bedrijven, rekenwonders die in de tranerige uren voor middernacht poëzie lezen, boekhouders die na de dagtaak pasgeboren lammetjes de fles geven. Ze doen in melancholie met een universitair diploma.