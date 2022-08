Wat er zich na twee jaar hardnekkig festivalgemis allemaal onder de Pukkelpopgangers heeft afgespeeld op de campings dan wel de toilethokjes in Kiewit, willen we liever niet weten. Daarom beperken wij ons tot een selectie van de meest opmerkelijke gebeurtenissen op de podia, met onder andere een recordbrekende stagedive, een onverwachte volksdans en de nachtmerrie van elke dj.

Slipknots drummer in vuur en vlam

Tijdens een Slipknot-show val je sowieso al van de ene verbazing in de andere, maar als we er dan toch één opmerkelijk hoogtepuntje uit moeten plukken, was het wel Shawn ‘Clown’ Crahan die op een bepaald moment met brandende stokken drumde op lege vaten.

Spent some time not following the Pukkelpop rules with Stake at @pukkelpop #pp22 pic.twitter.com/UiqgwKGyNI — Tom Roelofs (@TomRoelofs) 21 augustus 2022

Brent Vanneste crowdsurfend op een luchtmatras

STAKE - goed voor maar liefst vijf sterren - zag er goed uit, daar in die stevig gevulde Club. Frontman Brent Vanneste droeg voor de gelegenheid een oranje overall: hij zag eruit als de enige vuilnisman die op zaterdag werkt, maar dan op een héél coole manier. De laatste songzong hij terwijl hij lag te crowdsurfen op een roze luchtmatras: dat soort optreden, ja.

Volksdans bij Go_A

Het duurde toch zeker een halve dag voor de rij aan de verloren voorwerpen was weggewerkt: iedereen die op zaterdag bij Go_A in de Marquee was, kwam er zijn kluts als vermist aangeven. ‘Hold each other’s hands! And now make a circle!’ was het bevel alvorens de industrialfolkband het hitje ‘Shum’ speelde. Er werden cirkels gevormd, veel cirkels, wat escaleerde in een Dranouter-waardige rave tijdens een Martin Garrix-remix van iets wat op ‘’t Smidje’ van Laïs leek. En alwéér sloeg de decibelmeter tilt.

Technische problemen bij headliner Charlotte de Witte

La Grande Dame van de inlandse techno knalde de nacht in, en toen…viel de muziek uit. Stroom weg? Technische storing? Kutzooi, hoe dan ook. Voor een dj is dat sterven. Het podium werd donker. Sfeer weg. Fantasie aan diggelen. Pas vijf minuten later was De Witte terug, with a vengeance. Op het videoscherm zag je haar verwoed aan de knoppen draaien, maar technische storingen bleven de rest van de set roet in het eten gooien.

Acid duikt in het publiek

Ook deze keer liet Joost de Kreuners-cover ‘Ik Wil Je’ op het festivalpubliek los, maar in tegenstelling tot op Rock Werchter was dat in Kiewit zonder Walter Grootaers. Was wél weer van de partij: collega-YouTuber Acid, alias Nathan Vandergunst. Die zorgde in de bissen voor de indrukwekkendste stagedive van het weekend: los over de frontstage van de Main Stage heen. Dat zou zelfs weleens een nieuw record kunnen zijn.

Beeld Stefaan Temmerman

Het opmerkelijke talent van Oli Sykes

Toegegeven, tijdens het verder slechts één ster waardige concert van Bring Me The Horizon hebben we wél gedacht: wauw, wat kan die Oli Sykes knap zingen! Vooral indrukwekkend omdat je tijdens pakweg ‘Mantra’ of ‘Throne’ kon zien dat hij niet eens de microfoon in de buurt van zijn onbeweeglijke mond hoefde te houden. Playback is, na ‘Enter Shikari’, het grootste scheldwoord in de metal.

Beeld Stefaan Temmerman

Marc Rebillet. Gewoon Marc Rebillet.

De Texaanse New Yorker improviseert zijn sets elke keer van begin tot einde volledig bij elkaar, in kamerjas en boxershort. Met een microfoon, een loop station en een sequencer, maar vooral met extreem veel energie. Een greep uit de opmerkelijke momenten van zijn - door Onze Man met maar liefst twaalf sterren bekroonde - set? Een topless vrouw op de eerste rij. Een ‘You fucking can motherfucker’-meezingmoment. Een ter plekke gecomponeerde ‘Pukke-Pukke-Pukkelpop’-dansschijf. Iemand die een worstje op het podium gooit, en Marc die dat vervolgens in zijn boxershort steekt: ‘I’ll be keeping that for later.’ Drie kostuumwissels in, wat veel is voor iemand met maar twee kledingstukken aan. En op het einde van zijn set zong hij crowdsurfend, in zijn onderbroek, terwijl hij champagne over het publiek lag te spuiten.

