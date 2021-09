De blitzcarrière van The Strokes: ‘Een drugsverslaving, failliet gaan en daarna elkaar de hersens inslaan’

20 jaar geleden kwam ‘Is This It’ van The Strokes uit (lees hier onze lovende recensie). De rise to fame van The Strokes ging supersonisch snel. Nauwelijks een paar maanden voordien kende niemand het New Yorkse groepje, en na een geruchtmakend interview (een fotosessie werd onderbroken voor een knokpartij met rumoerige voorbijgangers en nadien gewoon weer voortgezet) en vooral een uitstekende single (‘Hard to Explain) en dito cd waren The Strokes plots overal, was de lof algemeen en had de groep zelfs het walhalla bereikt: Humo’s TWS Singles Top-20!

(Verschenen in Humo op 25 september 2001)

FAB MORETTI (drums) «Het is onvoorstelbaar. Het wordt elke dag gekker.»

JULIAN CASABLANCAS (zang) «We maken het ene hoogtepunt na het andere mee. Gisteravond zei Joe Strummer dat wij de eerste band in jaren zijn die hem heeft doen glimlachen... Ongelooflijk toch?»

– Jullie zijn wel heel erg gehypet, hè.

NICK VALENSI (gitaar) «Je kunt toch niet zeggen dat we die aandacht niet hebben verdiend? Als we nu nog een slechte plaat hadden gemaakt, ja, dan... Maar we hebben juist een verdomd goeie plaat gemaakt.»

– Hebben jullie de mallemolen waarin jullie verzeild zijn geraakt nog wel onder controle?

CASABLANCAS «Ik heb het gevoel dat we in een razendsnelle sportwagen zitten, en dat het twee richtingen uil kan: ofwel worden we tegengehouden door de politie, ofwel slaan we ons erdoorheen en zeggen we achteraf: wow, that was fun.»

– Wat is het ergste dat er zou kunnen gebeuren?

VALENSI «Alle typische rock-’n-roll-clichés: verslaafd raken aan drugs, failliet gaan, splitten omdat we mekaar de hersens wel kunnen inslaan, na ons debuut alleen maar slechte platen maken... We doen ons best om al die valkuilen te ver-mijden. Maar we zijn een hechte groep vrienden, dat waren we al voor we een band vormden, dus dat zit wel goed.»

CASABLANCAS « We feesten graag, we zuipen er regelmatig op los. Op zich is daar niks mis mee; het wordt pas een probleem als dat je motief is om muzikant te worden. Als tiener heb ik ooit eens een afkickkuur van acht maanden moeten volgen om-dat ik te veel dronk. Dat zal me geen tweede keer gebeuren.»

– Jij en Nick Valensi kenden elkaar toen al.

CASABLANCAS «Ja. Ik hoorde hem gitaar spelen en ik was er meteen ondersteboven van. Hij speelde al sinds z’n zesde, terwijl ik wel graag muziek wilde maken, maar er helemaal niks van kende.»

VALENSI «Maar hij heeft snel bijgeleerd. Na één gitaarles schreef hij al songs, op één snaar, want hij kende geen enkel akkoord. Ik stond ervan te kijken hoe snel hij het onder de knie kreeg. En nu is hij verdorie veel beter dan ik!»

CASABLANCAS «Later zijn Fab en Nikolai (Fraiture, bassist) erbij gekomen, maar er bleef een leegte. In Zwitserland, waar ik een tijdje op school heb gezeten, ontmoette ik Albert (Hammond jr.) - zijn vader heeft ooit een hit gehad met ‘It Never Rains in Southern California’. Albert en ik waren buitenbeentjes, we waren de enige Amerikanen op school, het klikte direct. En hij bleek de man te zijn die we nodig hadden.»

– In de pers regent het vergelijkingen tussen jullie en The Stooges, The Velvet Underground en Television. Stoort dat?

ALBERT HAMMOND JR. (gitaar) «Ach, natuurlijk zijn we beïnvloed door andere groepen, maar we hebben ook onze eigen sound, en daar hebben we hard voor gewerkt. Anderhalf jaar naar gezocht, meneer!»

CASABLANCAS «We wilden iets nieuws, iets wat bevreemdend klinkt maar waarvan je toch denkt: ja, dit klopt. Soms hoor ik een song en zit ik goedkeurend te knikken: mmm, sterk begin. Maar dan verandert de melodie en denk ik: waarom doen ze dat nou? Zo luisteren we ook naar onze eigen songs, alsof ze van iemand anders zijn. En we sparen onze kritiek niet: wat slecht is, vliegt er onherroepelijk uit.»

HAMMOND JR. «Volgens mij kun je onze plaat nog het best vergelijken met al die verschillende soorten ontbijtgranen. Elke track heeft zijn eigen smaak, en je houdt van elke song om een andere reden. Maar toch denk je bij elk nummer: ja hoor, ontbijtgranen!»

'Is This It' van The Strokes Beeld web

