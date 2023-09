De comeback van ‘Be Your Own Pet’ is te geweldig om niet naar te luisteren

Wie zich aan een comeback waagt na vijftien jaar onthaasting kan maar beter een spreekwoordelijke grote poort zoeken om triomfantelijk door te marcheren. In de vorm van een goeie plaat, bijvoorbeeld. En kijk daar eens: Jemina Pearl en haar jongens hebben Be Your Own Pet weer tot leven gewekt en serveren u ‘Mommy’, hun – yep, goeie! – derde elpee. Wie zoet is, krijgt lekkers (de erg mooie afsluiter ‘Teenage Heaven’), wie stout is de roe (‘Worship the Whip’, ‘Goodtime!’, ‘Hand Grenade’…). Te onstuimig voor de gemiddelde Swiftie, te geweldig om niet naar te luisteren: tevree is (jc)

