De festivalstamper van Goldband en 4 andere nummers die u moet horen

Danger Mouse & Black Thought - No Gold Teeth

Minimalistisch, bijna bluesy een-tweetje tussen superproducer Danger Mouse en de frontman van The Roots.

Yard Act - 100% Endurance

Gestrikt voor de nieuwe clip van valse trage ‘100% Endurance’: David Thewlis, de weerwolf-leraar in de Harry Potter-films.

Built To Spill - Underwood

Uit ‘When The Wind Forgets Your Name’ (uit op 9/9), de eerste Built to Spill sinds 2015. Van de klassieke bezetting blijft alleen Doug Martsch over.

Stikstof - L’Univers

Franstalige Brusselaar Smahlo en Nederlander Winne zijn de verrassende gasten op de tweede single uit de nakende Stikstof-plaat ‘Moeras’.

Goldband - Psycho

De immer gemotiveerde stukadoors stomen u klaar voor de festivalzomer met een euforische stamper.

