De festivaltips van Miles Kane, Ão en Goe Vur In Den Otto: ‘Ik ken geen enkele naam op de affiche: heerlijk!’

Een mens zou gedesoriënteerd raken van alle festivals die deze week ab-so-luut niet te missen zijn. Daarom enkele tips om uw whereabouts te bepalen mocht halfweg tussen podium en drankstand de vertwijfeling toeslaan. Ziet u rookpluimen? Reggae Geel! Ziet u klompen? Dranouter! Klontjes? Suikerrock in Tienen! Is dat paardenworst? De Lokerse Feesten! Of: geef het gewoon uit handen en laat onze gidsen u met lasergeleide nauwkeurigheid naar uw bestemming leiden. Vouwen deze week de festivalaffiches om tot een fraaie wegwijzer: Ão, Miles Kane en Goe Vur In Den Otto.

Ão: ‘Hongaarse dorpjes’

Ão spreek je uit als [ɐ͂w̃], al is [beloftevolle-Belgische-indieband] ook niet fout. Met zijn melange van percussie, synths en Portugese saudade omlijstte het kwartet onlangs nog de twee shows van Ludovico Einaudi op Gent Jazz. Deze week volgen nog Dranouter (4 augustus) en Absolutely Free Festival (5 augustus).

HUMO Ben je op één van beide al eens geweest?

JOLAN DECAESTECKER (elektronica, gitaar) «Dranouter aan Zee, dat later Festival aan Zee heette en nu niet meer bestaat, was zelfs mijn eerste festival. Ik was toen 13 en ik herinner me vooral de geur van bier en zweet, vermengd met die van de zee. Leuk toeval: Arsenal speelde er die dag ook en zij hebben ons onlangs gevraagd om drie keer als hun voorprogramma te spelen in OLT Rivierenhof (24, 26 en 27 augustus).»

HUMO Heb je een band met het Openluchttheater?

DECAESTECKER «Het is een schitterende locatie waar ik eigenlijk nog niet genoeg geweest ben. Twee jaar geleden heb ik er wel een avond van artiestenplatform Overlast bijgewoond en was ik erg onder de indruk van BRORLAB. Ze zijn heel punky: hun drumbeats komen uit een iPhone en hun liedjes duren nooit veel langer dan een minuut. In een kwartier tijd joegen ze er hun hele plaat door.»

HUMO Onlangs speelden jullie voor het eerst in Portugal, in het voorprogramma van dEUS nog wel.

DECAESTECKER «Brenda (Corijn, zangeres van Ão, red.) zingt in het Portugees van Mozambique, het land waar haar roots liggen, maar dat is nog iets anders dan de taal in Portugal. Het was sowieso heel bijzonder omdat we nog nooit in zo’n grote zaal hadden gespeeld, en omdat Tom Barman een sterke band heeft met het land: hij heeft er een buitenverblijf en sprak zijn fans gewoon toe in het Portugees.»

HUMO Ga je ook nog naar festivals waar je zelf niet moet spelen?

DECAESTECKER «Op 10 september speelt mijn grote gitaarheld Philip Catherine op Jazz in ’t Park in Gent. Ik ben opgegroeid met zijn platen en sinds ik hem heb ontmoet, weet ik dat hij ook nog eens aimabel is. Hij vertelde me dat hij op zijn 80ste nog steeds oefent, onwaarschijnlijk toch?

»En met onze gitarist Siebe Chau droom ik ervan om naar Ördögkatlan te gaan (1-5 augustus), een festival verspreid over verschillende dorpjes in Zuid-Hongarije. In elk dorp hoor je een ander genre en ik ken geen enkele naam op de affiche: lijkt me heerlijk.»

Miles Kane: ‘Smerige toiletten’

Beeld Alex Vanhee

De Britse rocker Miles Kane (37) mikt met zijn nieuwe plaat ‘One Man Band’ (uit op 4 augustus) op de festivals: Crammerock deze zomer en, als het even kan, volgend jaar Rock Werchter. Leest u mee, Herman Schueremans?

MILES KANE «Rock Werchter is één van de beste festivals ter wereld. Ik ben nóg aan het nagenieten van mijn concert in 2022, toen het leek alsof de hele weide ‘Don’t Forget Who You Are’ meezong. Ik hoop volgend jaar weer te worden uitgenodigd, het liefst voor een set bij zonsondergang.»

HUMO Maar eerst: Crammerock, waar je op 1 september naast Daan, Selah Sue en Pendulum op het podium staat.

KANE «Yeah, mate! Ik kijk ernaar uit om er mijn nieuwe plaat voor te stellen. Ik grijp met ‘One Man Band’ terug naar de reden waarom ik als jonkie ooit een gitaar heb vastgepakt. Géén strijkers, blazers of andere tierlantijntjes. Wel: full on rock-’n-roll, met meezingrefreinen en persoonlijke lyrics. ’t Is de ultieme Miles Kane-plaat.»

HUMO Noel Gallagher speelt de dag na jou met zijn High Flying Birds op Crammerock, terwijl Blur op 8 augustus naar de Lokerse Feesten komt. Welke kant kies jij in de oeroude discussie ‘Blur versus Oasis’?

KANE «Als ik móét kiezen, dan Oasis. It’s a Northern thing. Ik ben opgegroeid in het kustdorpje Meols, op zo’n 70 kilometer van Manchester, de thuishaven van de broers Gallagher. De heren van Blur zijn daarentegen echte Londenaars.

»Anders verwoord: ik kijk op naar Blur-frontman Damon Albarn, maar wil Liam of Noel zijn. Ik heb hen al enkele keren ontmoet en vond hen sympathiek, really nice fellas. Ze wéten dat ik fan ben, dus ik steek dat ook niet weg.»

HUMO Wie zou jij deze zomer graag eens aan het werk zien?

KANE «Ik kan me niet herinneren wanneer ik nog eens als bezoeker naar een festival ben geweest. Maar mocht ik in de buurt zijn, dan zou ik eens gaan piepen bij Baxter Dury (Lokerse Feesten, 8 augustus). Die man maakt clevere en karaktervolle songs, tussen muziek en poëzie. Yungblud (Pukkelpop, 18 augustus) is a cool kid. King Gizzard & the Lizard Wizard (Pukkelpop, 20 augustus) schijnt goed te zijn. Franz Ferdinand blijft een sterke liveband (Suikerrock, 5 augustus). En uit jeugdsentiment: Limp Bizkit (Pukkelpop, 19 augustus). Ik was als tiener verzot op worstelen, met The Undertaker als mijn favoriet. Zijn lijflied: ‘Rollin’’ van Limp Bizkit.»

HUMO Welke band of artiest maakt een backstage steevast interessanter?

KANE «Queens of the Stone Age. De stoten die wij al samen hebben uitgehaald, euh, die horen niet in de pers thuis.»

HUMO Vertel eens over je eerste festivalervaring.

KANE «Ik mocht op mijn 16de naar Glastonbury en ik vond dat ronduit verschrikkelijk. Ik heb een hekel aan kamperen. Ik heb een volledig weekend niets gegeten, want ik was benauwd om te poepen in die smerige toiletten. En er liep veel te veel volk rond. Sorry, maar ik hou eigenlijk niet van festivals.

»Ik wil daarmee niet de kracht van een concert ontkennen. Ik was 14 toen ik Super Furry Animals zag en dat heeft een blijvende indruk op me gemaakt. Ik brulde alle songs mee, waagde me in moshpits en kocht achteraf een onofficiële bandshirt van een louche verkoper op straat. Ik kwam kletsnat thuis, van het zweet en de regen. Mijn moeder keek me in de ogen en zei: ‘Zoon, je bent veranderd.’»

Goe Vur in den Otto: ‘Barbecue met Mötley Crüe’

Beeld Yngwie Vanhoucke

De traditionele metaldag van de Lokerse Feesten op 6 augustus wordt zoals elk jaar netjes dichtgelast door dj-duo Goe Vur In Den Otto, nog steeds goed voor al uw hard rock hallelujahs en luchtgitaarsolo’s. Pete Da Bomber – zonder bandana heet-ie gewoon PJ Symons – kan niet wachten.

PJ SYMONS «Het is intussen een cliché, maar nergens word je zo goed in de watten gelegd als in Lokeren. We komen er nu al lang en de vrijwilligers maken er elk jaar een sport van om álles op onze rider te voorzien. Intussen is de grap wel uit de hand gelopen: de afgelopen jaren hebben we een wereldrecordpoging paardenworst en een meet and greet met Slayer gevraagd – allebei gekregen. Dit jaar willen we dat de plaatselijke fanfare ‘Raining Blood’ voor ons covert. Ik kijk ernaar uit.»

HUMO De fanfare van Lokeren buiten beschouwing gelaten: wat wordt het hoogtepunt van de metaldag?

SYMONS «Dat moet Biohazard zijn. Ze zijn terug na vijftien jaar ruziemaken én ze spelen een set vol klassiekers. Als Belg voel ik me verwend: in de week na de Lokerse Feesten spelen ze ook op Alcatraz in Kortrijk.»

HUMO Oftewel: het Graspop van West-Vlaanderen.

SYMONS «De twee staan heel mooi naast elkaar: op Graspop zie je de headliners en een paar hippe bands, Alcatraz geeft de subtoppers een groot podium en laat hen boven zichzelf uitstijgen. Bands als Possessed (11 augustus) en Obituary (12 augustus) bijvoorbeeld, die de deathmetal hebben gedefinieerd. Ik kijk ook uit naar Sodom (12 augustus) en Overkill (13 augustus): in de thrashmetal zitten ze net onder de Metallica’s van deze wereld, maar ze hebben baanbrekende platen gemaakt.»

HUMO Kun je een kleiner metalfestival in Vlaanderen aanraden?

SYMONS «Door de coronacrisis zijn er een paar verdwenen, helaas. Als er iemand een bescheiden, gezellig metalfestival in het leven wil roepen: dit is het moment. »

HUMO Wat je zelf doet, doe je beter: hoe zou Goe Vur In Den Otto Fest eruitzien?

SYMONS «Kiss, Mötley Crüe en Kvelertak spelen intieme shows op de mainstage. Op het tweede podium staan een paar countrybands. Backstage zijn er geen kleedkamers, enkel een grote barbecue waar alle artiesten en medewerkers rond verbroederen.»

HUMO Bescheiden, met andere woorden. En jullie spelen zelf niet?

SYMONS «Wij zijn de headliners, uiteraard. En de enigen met een kleedkamer (lacht).»

