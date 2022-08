Bring Me the Horizon, jongens! Ik heb er hier een paginaatje over neergeschreven, maar als u geen tijd heeft om ’t te lezen: alle begrip. Geparfumeerde metalpop is immers als een coloscopie: een mens wordt daar liever niet langer dan strikt noodzakelijk mee geconfronteerd.

De ironie kan zelfs frontman Oli Sykes niet ontgaan zijn: toen hij het publiek opriep ‘to wake the fuck up’, slofte hij zelf met een tot boven toegegespte hoodie en een pruillip over het podium, alsof hij net te horen had gekregen dat alle pintjes op de wei plots waren vervangen door Fritz-kola. Hij straalde het soort levensvreugde uit dat je normaal gezien alleen ziet bij Gert Verhulst wanneer de eieren op zijn.

Even gedacht: wauw, wat kan die Oli knap zingen! Vooral indrukwekkend omdat je tijdens pakweg ‘Mantra’ of ‘Throne’ kon zien dat hij niet eens de microfoon in de buurt van zijn onbeweeglijke mond hoefde te houden om zo knap te zingen. Playback is, na ‘Enter Shikari’, het grootste scheldwoord in de metal.

Nog een verkeersdrempel op de racebaan van Bring Me the Horizon: de toefjes Limp Bizkit-numetal en Yungblud-bubblegumpop waarmee de band uit Sheffield - niet de béste band uit Sheffield die vandaag de Main Stage aandoet, maar goed - hun sound had aangelengd, als een lekkere Duvel verdund met Heineken.

De set bleef goeddeels identiek tegenover enkele jaren geleden. Ook toen al dook Oli tijdens één nummer (‘Drown’) het publiek in, ook toen al moest iedereen hurken tijdens ‘Throne’, ook toen al was een gefluisterd ‘Follow You’ - dat echt níémand wilde meekwelen, Oli nog het minst van al - een absoluut dieptepunt. Het minste dat je van ‘Happy Song’ kon zeggen, was dan weer dat er cheerleadende aliens op podium stonden.

Over aliens gesproken: coloscopie afgelopen, en zoals altijd blijf je dan achter met één gloeiend sterretje.

