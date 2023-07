De hervonden soul van Anohni en veredelde cocktailmuzak: de muziek die deze week uw aandacht verdient

Er komt elke week meer goeie muziek uit dan er tijd is om die te beluisteren. Voor wie graag recht op zijn doel af gaat, selecteerde Humo’s muziekredactie zes platen die dringend te degusteren zijn.

Anohni and the Johnsons - ‘My Back was a Bridge for You to Cross’ ★★★★☆

Het duurde meer dan tien jaar, tussen ‘I Am a Bird Now’ en ‘Hopelessness’, vóór Anohni zich opnieuw had uitgevonden. Nu heeft ze de klus in zeven jaar geklaard, en voor het eerst sinds lang zijn de Johnsons er weer bij.

De opener ‘It Must Change’ verraadt meteen dat de dreigende postapocalyptische elektronica plaats heeft geruimd voor kamerbrede soulfulness. Drums, bas en gitaren domineren de nieuwe sound. De songs zijn snel en zonder veel franjes op de band gezwierd door soulpopproducer Jimmy Hogarth. Zijn gitaar gidst ons jazzy, ijl, bijtend of rockend door de emotionele pieken en dalen. Anohni’s unieke stem trilt, jammert, zalft en schittert als nooit tevoren.

Op ‘My Back Was a Bridge for You to Cross’ blikt Anohni nadrukkelijk terug: een portret van haar overleden spirituele gids, mensenrechtenactiviste Marsha P. Johnson, siert de hoes. Met haar nieuwe geluid nestelt ze zich in de traditie van Marvin Gaye, Nina Simone en andere soulzangers die in de jaren 50, 60 en 70 vooropgingen in de strijd voor burgerrechten. Tegelijk brengt ze hulde aan de blue-eyed soul-stemmen van Alison Moyet en Boy George, die haar haar kindertijd hielpen te overleven. En een simpel ijsblokje voert haar in het tedere ‘Sliver of Ice’ terug naar de laatste gesprekken met haar vriend Lou Reed, kort voor hij stierf.

Alle onderwerpen van de afgelopen twintig jaar passeren de revue. Haters worden uitgedaagd met gruizige gitaren in ‘Go Ahead’. Wanhoop na de zelfmoord van een vriend verlamt Anohni in ‘Can’t’. ‘Scapegoat’ plaatst misselijkmakende transfobie tegenover moedige kwetsbaarheid: ‘You’re so killable’, klinkt het, en ‘I can punch you / And take all of my hate / Into your body’.‘It’s my fault / The way I broke the Earth’: nog altijd ontziet Anohni zichzelf niet, maar deze keer toont ze zich milder dan op ‘Hopelessness’. ‘My Back Was a Bridge for You to Cross’ moet een toevluchtsoord worden voor iedereen die van verandering droomt. Een veilige plek die uitnodigt om de juiste vragen te stellen.

In het slotnummer ‘You Be Free’ richt ze de blik op de toekomst. Deze plaat is géén afscheid, wel een oproep om de fakkel over te nemen. ‘Done my work / My back was broke / My back was a bridge for you to cross’, zingt ze voor ze ons de rest van ons leven instuurt met het allermooiste marsorder: ‘Ooh, you, you be free / You be free for me’. We blijven maar denken aan het liedje ‘For Today I Am a Boy’ op ‘I Am a Bird Now’, de plaat waarop Anohni (toen nog Antony) voor het eerst haar vleugels uitsloeg. ‘One day I’ll grow up, I’ll be a beautiful woman’, zong ze toen. En kijk nu. (hs)

Sven Van Hees - ‘Airflow’ ★★★★☆

Deze dertiende worp van Svengali alias Sven Van Hees verdient alleen al 6 sterren voor de woordspelige titels van de überzwoele tracks, die pendelen tussen hittegolfgeil en superieure silliness: ‘Liquor All Over’, ‘Flowbama’, ‘Chillusion’, ‘Coca Cabana’ en het triplezinnige ‘Beaver Fever’ klinken stuk voor stuk zoals ze heten. Het recept is bedrieglijk simpel: een groove, een stem, een ritme waar zelfs de meest motorisch beperkte minnaar iets mee kan, een dwarsfluit (pun intended) hier en wat sambaballen (pun intended) daar, en een productie die nog het meest weg heeft van een auraal glijmiddel dat behalve de oren ook nog andere lichaamsopeningen smeert. Er zijn al te veel ‘Ibiza Chill’- en andere ‘Bullshit Bar’-verzamelaars (volume 1 tot 9.785), maar van de veredelde cocktailmuzak (pun intended) die Van Hees afscheidt, wil je na een overdosis alleen maar méér. (ss)

Unknown Mortal Orchestra - ‘V’ ★★★½☆

Platen van Unknown Mortal Orchestra zijn als je Instagramfeed in de zomer: een schier eindeloze reeks snapshots van stranden, bergen, cocktails met een rietje en rozige avonden die maar niet willen vallen. Zo ook ‘V’: de superieure opener ‘The Garden’ ruikt naar smeulende houtskool, ‘In The Rear View’ is de weemoedige gedachte aan een verloren Spaans lief en de riff van ‘That Life’ komt van de trap gestuiterd als een kind dat weet dat het naar de zee mag. Op hun schaarse slechte momenten blijven de Nieuw-Zeelanders te veel hangen in hun typische nagemaakte lofi: na het saaie gefriemel van ‘Shin Ramyun’ wil niemand het aangekoekte rooster nog reinigen. ‘V’ wordt wellicht geen indieklassieker als ‘Multi-Love’, maar uw tuinfeestplaylist zal er wel bij varen. (jvl)

The Alchemist - ‘Flying High’ ★★★☆☆

Producer The Alchemist was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor minstens vier hiphopmeesterwerken: ‘Alfredo’ met Freddie Gibbs, ‘Haram’ met Armand Hammer, ‘Bo Jackson’ met Boldy James en ‘The Elephant Man’s Bones’ met Roc Marciano. Voorts dropt hij af en toe meer dan fijne ep’tjes waarbij het – zie: deze ‘Flying High’ – aangenaam Aperol Spritz hijsen is. Alc amuséért zich met zijn samples en geeft zijn rappers – acht oude bekenden, onder wie MIKE en Earl Sweatshirt, verdeeld over vier songs — de kans om zich uit te leven. Relaxed, onbezwaard. De beste bars (‘I’m just a regular guy / Put designer jeans on, one leg at a time’) zijn zoals altijd van Billy Woods. (vvp)

Julie Byrne - ‘The Greater Wings’ ★★★½☆

De Amerikaanse singer-songwriter Julie Byrne waagt zich zes jaar na haar breekbare en mooie plaat ‘Not Even Happiness’ nog eens voorzichtig buiten. Op ‘The Greater Wings’ grossiert ze weer in fluisterliedjes, tussen de folk van Nick Drake en meditatieve new age in – zie ook Grouper, Weyes Blood en Stars of the Lid. Haar vaste producer en beste vriend Eric Littmann overleed onverwacht midden in het schrijfproces, vandaar ook de melancholie. In hoogtepunt ‘Portrait of a Clear Day’ ziet ze in de zonsondergang de vergankelijkheid van het leven: ‘I get so nostalgic for you, sometimes’. (jmi)

Frank Zappa - ‘Funky Nothingness’ ★★★★☆

Sinds zijn dood in 1993 blijven met de regelmaat van een manische en licht ontregelde klok goudklompjes verschijnen uit het archief van de besnorde godheid der lichte muziek die Frank Zappa was. De man maakte bij leven zestig platen, een oeuvre dat nu gedurig wordt aangevuld, met als resultaat een gigantische en onoverzichtelijke catalogus. Daarin is deze dubbelaar een parel: alsof men met een tijdmachine naar vrolijker tijden wordt gekatapulteerd, toen een fantasierijke jam nog meer dan een kwartier mocht duren. Psychic rock, swamperige blues, gitaarsolo’s, rare ritmes en schandalig moeilijke jazz-akkoorden worden tot een wonderlijk geheel vermalen. De plaat was bedoeld als opvolger van ‘Hot Rats’, Zappa’s eerste soloplaat na de split van The Mothers of Invention, maar dertig jaar later klinkt ze alsof ze gisteren werd opgenomen: een grillige lavastroom die je hersenen laat koken en je geest verruimt. (mc)

