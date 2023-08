De huiswijn van Jungle en de terugkeer van De Jeugd: dit zijn de platen van de week

Er komt elke week meer goeie muziek uit dan er tijd is om die te beluisteren. Voor wie graag recht op zijn doel af gaat, selecteerde Humo’s muziekredactie zes platen die te degusteren zijn.

Jon Batiste - ‘World Music Radio’ ★★★☆☆

Jonathan Michael Batiste (36) had een droom: één waarin hij, geholpen door de kracht van muziek, de wereld redde en mensen dichter bij elkaar bracht. Nadat hij wakker was geworden, begon hij aan ‘World Music Radio’.

Batiste brak door als orkestleider, aangever en klaterende schaterlach van Stephen Colberts ‘The Late Show’. Hij werkt ook al sinds zijn 21ste bij het National Jazz Museum in Harlem en is daar intussen benoemd tot creatief directeur. Met zijn debuut, ‘We Are’, won hij in 2022 de Album of the Year-Grammy. Een jaar eerder kreeg hij er één voor de uitstekende soundtrack die hij met Trent Reznor en Atticus Ross had opgenomen voor de Pixar-film ‘Soul’.

Batiste heeft concrete bakens verzet - in 130 jaar Carnegie Hall was hij de eerste die er met een all-black orkest kon en mocht optreden - en koestert een visie: ‘Jazz is een superkracht. Hij blijft relevant, ook in periodes dat hij minder populair is, omdat hij de nuances van de menselijke ziel vat.’

‘World Music Radio’ is Batistes tweede plaat, en één met een concept. Het is ook zijn commercieelste project tot nog toe, met bijdragen van Lana Del Rey, gladde paling extraordinaire Kenny G, rapper JID en Lil Wayne.

‘World Music Radio’ is jazz én pop én spielerei én country (‘Master Power’) én gratuite pijperij (‘Clair de Lune’) én rap (‘Drink Water’) én cocktailfunk (‘CALL NOW (504-305-8269)’). De maestro speelt een interplanetaire griot, een reizende dj die hij (onduidelijk waarom) Billy Bob Bo Bob genoemd heeft, en die 21 tracks lang bloemleest uit ‘de beste, meest uiteenlopende muziekgenres ter wereld’ om - spoiler alert - finaal op te merken: ‘Is niet álle muziek wereldmuziek?’

Als u dat al melig vindt, moet u eens luisteren naar het schmalzige ‘Butterfly’ of - eek! - ‘Calling Your Name’.

In rustpunt ‘MOVEMENT 18'’ laat Billy Bob gelovigen, denkers en dromers aan het woord - hij eindigt bij een stemsample van Duke Ellington: ‘I got a million dreams. That’s all I do: I dream. All the time.’

‘World Music Radio’ is fascinerend, ambitieus, indrukwekkend en het werk van iemand met absolute controle over zijn kunst. Maar vaak is het ook zeemzoeterig en bijzonder glad. Soms een beetje pretentieus (Batiste noemt de plaat ‘een sonische reispas voor de oren’), soms héél erg pretentieus: ‘Ik was 33 toen ik ‘We Are’ opnam: de leeftijd waarop Jezus aan het kruis genageld werd, de leeftijd waarop zowel Marvin Gaye als Stevie Wonder hun beste werk maakten. Nu heb ik nog meer ervaring.’

We twijfelen geen seconde aan zijn goede bedoelingen en zijn bijzondere talent, maar Batiste is ook de vleesgeworden vrolijkheid en feelgood-tist tot in de kist. Als uw maag daartegen kan, hebt u er een mooi plaatje bij. (fvd)

Bonnie Prince Billy - ‘Keeping Secrets Will Destroy You’ ★★★★☆

Will Oldham zoekt eerst het isolement op, en omringt zich pas daarna in Louisville, Kentucky met bevriende muzikanten, to sing the songs down together. Opener ‘Like It or Not’ is meteen een diepe duik in de vergankelijkheid. ‘Bananas’ is een balletdans voor de eindtijd. ‘Rise and Rule’ is Bonnie solo op gitaar, ‘Blood of the Wine’ wordt een duel tussen mandoline en viool, de her en der opduikende vrouwelijke backings zijn prachtig. In ‘Willow, Pine and Oak’ deelt Bonnie Prince Billy mensen op in boomsoorten, en diezelfde bomen komen ons afslachten in ‘Trees of Hell’. Goeie plaat, maar het strafst van al is dat een artiest die zo hard vanuit de catastrofe denkt aan het einde van de plaat, happily easy kan dauwtrappen op de Popocatépetl-vulkaan. (gvn)

Public Image LTD - ‘End of World’ ★★★☆☆

Weduwnaar maakt plaatje. In april stierf Nora Forster aan alzheimer. Ze werd 80, de helft van die jaren deelde zij het bed en nog veel meer met Johnny Lydon aka Rotten, fulltime reactionaire anarchist met een gigantisch grote bek. ‘Ik werd verliefd omdat hij mij bleef verrassen,’ zei Nora ooit, maar dat is hem op deze plaat niet helemaal gelukt. Het is alsof de tijd bleef stilstaan, en PiL dus ook: er is niet veel veranderd sinds de vorige plaat, en die is toch al acht jaar oud. Meer melodie, misschien, en de sneren van Lydon klinken wat bedaagder, maar vooral: hier staan echte songs op. Waaronder ‘Hawaii’, Lydons tederste liefdeslied in tijden. Voor Nora. ‘Remember me,’ zingt hij, ‘I remember you’. (mc)

Palehound - ‘Eye on the Bat’ ★★★½☆

El Kempner, bezieler van Palehound uit Boston, verhaalt in het twee minuten durende openingslied ‘Good Sex’ over die klungelige keer dat ze haar lief probeerde te verleiden in een korset. De toon is gezet: deze vierde worp wordt een eerlijk en snedig indierockplaatje in de traditie van Liz Phair en Courtney Barnett. Kempner zingt fragmenten uit haar dagboek, vaak met zelfspot: ‘I’ve become the person I’d wanna punch in the face’. Ze weet bovendien aanstekelijke songs en zelfs enkele coole gitaarriffs uit haar zorgen te puren. En met ‘U Want It U Got It’ staat er slechts één nummer op deze plaat dat u maar beter snel doorspoelt: al helemáál een prestatie. (jmi)

Jungle - ‘Volcano’ ★★★☆☆

Ruist er na drie platen eindelijk eens iets anders door het struikgewas van Jungle dan witte funk, opgewekte falsetto’s en die onstilbare drang om zonovergoten festivalmenigtes te paaien? Ja en nee. Verrassend op ‘Volcano’ zijn de echte dansnummers, zoals het hupse ‘I’ve Been in Love’ met houseprins Channel Tres, en ‘Don’t Play’, waarop het al French touch is wat de klok slaat. Verder smaken de meeste songs naar de huiswijn. Meer van hetzelfde, roept de cynicus, maar hetzelfde is wel beter gemaakt dan de fabrikaten van velen die krampachtig proberen te veranderen, én nogal wat mensen houden ervan. Wie zijn tickets voor Jungle in de Lotto Arena al heeft - passage op 16 november - komt met ‘Volcano’ allerminst bedrogen uit. (jvl)

De Jeugd van Tegenwoordig - ‘Moderne manieren’ ★★½☆☆

‘Moet er nog synth zijn?’ zou producer Bas Bron aan de rest van De Jeugd gevraagd hebben voor hij ‘Moderne manieren’ er tot in het kleinste hoekje mee volplamuurde. Boven alles is de achtste plaat van het Nederlandse prethopcombo véél: elektro-experiment, carnavalskolder en opvangtehuis voor goed foute gitaarsolo’s, bijvoorbeeld. Qua tekst moet de groep het van flitsen hebben, zoals Willie Wartaal die een rap over katoen afsluit met: ‘Vroeger werden we gelyncht, maar dat mocht niet meer van links’. Ook handig gedaan: ‘freelance creative’ snoeverig laten rijmen op ‘weet waar ie moet eten’. Kleine kans dat we ons volgende week nog veel herinneren van deze alle kanten op stuiterende vergaarbak, op de uitstekende single ‘Goed nieuws’ na dan. (jvl)

