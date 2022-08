De jaren ’90 zijn terug op Pukkelpop en dus ook gothics en gabbers. ‘Met een fanny pack kun je niet hakkuh!’

Een prachtig deccenium, de nineties. De wereld was allang naar de kut aan het gaan, maar we zagen dat nog niet omdat we ons verzwolgen in popcultuur, furby's en Pokémon. Al was er één groep mensen die de zwaarte van het leven allang had gevoeld. De goths, met hun zwarte netkousen en leren jassen, met hun kettingen en ringen, ze waren verbonden in hun liefde voor sombere gedachten.

Op Pukkelpop zijn de jaren '90 terug. Op de weide van Kiewit zijn de low rise jeans, palmboomhoedjes, baggy shirts en heuptasjes niet te tellen. Niet zo opmerkelijk, modetrends slingeren altijd heen en terug én ook soms iets te ver terug, naar tijden dat we even waren vergeten wat smaak was. Wel opmerkelijk: wie goed kijkt, ziet ook de subculturen terugkeren. In de jaren '90 was je punker of skater, nerd of raver, gabber of goth, en je vrienden waren dat óók. Liever ging je niet om met iemand uit een andere subgroep, omdat het fout voelde, zo buiten het hokje spelen, een beetje als vreemdgaan.

Kijk, daar bij de Coté Bizar, het vroegere Petit Bazar, naast het standje waar er wordt geworpen met dildo's, een echte gothic. Eentje met zwarte schedels op haar arm, een zwarte visnet-top en zwarte laarsjes. En daar, nog eentje! En daar nog twee! De voorbije twintig jaar bleven hun bleke gezichten in de schaduw, maar nu trotseren ze het daglicht. Ongelukkig zien ze er trouwens niet uit, eerder energiek. Misschien is gothic niet langer een mood, is emo enkel nog een fashion statement en een hashtag op TikTok.

Beeld Koen Keppens

Verderop in de Boiler Room staan er plots gabbers op het podium. Gabber Eleganza heet de dj en hij heeft vier dansers in trainingspak meegenomen om te laten zien hoe je dat ook al weer doet: hakken. Het publiek is matig mee. Voor trainingspakken is het ook te warm. Kale mannen zijn er wel, maar dan vooral omdat ze de veertig zijn gepasseerd. Vlak bij het podium gaat het wél los. Mannen zonder shirt, een lichte waanzin in hun ogen, springend en pompend, schreeuwend soms. ‘Met een fanyy pack kun je niet hakken!’ roept er eentje naar een meisje met een heuptasje dat verderop staat. Ze steekt haar middelvinger op, wat, toegegeven, wel weer behoorlijk gabber is.

Het is een wat surrealistisch beeld, die plotse terugkeer van de goths en gabbers. Een beetje beangstigend ook, alsof er iets gevaarlijks boven de festivalweide hangt, alsof het einde van de wereld nu wel héél dichtbij is. En dan moet Slipknot nog beginnen.

pukkelpop sfeer goths Beeld Thomas Sweertvaegher

