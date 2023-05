De Jeugd Van Tegenwoordig lost eerste single in 5 jaar: ‘Ze Is Pas Net Begonnen’, maar ze houdt er best snel weer mee op

‘Ze is pas net begonnen met twerken!’ Na vijf jaar met amper één enkele feature op Maans ‘Naar De Maan’, is het weer tijd voor een volwaardige single van De Jeugd Van Tegenwoordig. Nu ja, volwaardig... Nostalgie is een mooi beestje, kijk naar het gejuich dat The Opposites oogsten op elke volgelopen festivalweide, maar wanneer vier veertigers - jawel, Willie Wartaal, Faberyayo, Vieze Fur én Bas Bron zijn officieel oud - in hun nieuwste nummer zingen over ‘d’r akka die heen en weer gaat op de maat’ is het toch tijd om enkele vragen te stellen. Niet in het minst wanneer ze voor de spiegel staan.

Muziekprijzen zal ‘Ze Is Pas Net Begonnen’ niet opleveren, maar op een zonovergoten festivalweide zet het de dansbenen ongetwijfeld in gang: vintage Jeugd Van Tegenwoordig, niet snel uit de hersenpan te meppen. De grootste uitdaging wordt kortstondig vergeten dat drie van de vier heren op het podium de laatste jaren een kind op de wereld zetten en erna trots dit nummer presenteerden. Van het vadercomité komt een lyric als ‘Ik word er helemaal emotioneel van/ Ik wil die bakka* slappen met een steelpan’ toch iets anders binnen. Of zou u uw dochter met een gerust hart op hún podium laten twerken?

*www.straattaalwoordenboek.nl: De betekenis van het woord Bakka is: Bil, Reet, Bips, Ass, Asser.

(De kans is groot dat de heren hier zelf gebruik van moesten maken.)

Ze is pas net begonnen, maar tot de festivalzomer écht aanbreekt, houdt ze er best weer even mee op.